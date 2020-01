Dem neuen SVP-Chef droht ein Fehlstart

Kurz nach der Wahl dräut die erste Niederlage: Der künftige SVP-Präsident muss sich auf einen harzigen Einstand gefasst machen. Wer Nachfolger von ­Albert Rösti wird, ist zwar noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass kurz nach dem Wechsel an der Parteispitze, der Ende März erfolgt, die Stimmberechtigten im Mai über die Begrenzungsinitia­tive der SVP befinden werden. Und es sieht nicht gut aus für die grösste Partei der Schweiz.

Gemäss einer Tamedia-Umfrage unterstützen derzeit 35 Prozent die Initiative, 58 Prozent lehnen sie ab. Der Rest ist unentschlossen. Die SVP kann damit auf die eigene Wählerschaft zählen, darüber hinaus findet sie hingegen wenig Unterstützung. Mit der Begrenzungsinitiative will die Partei dafür sorgen, dass die Schweiz die Zuwanderung selbst steuern kann. Dafür soll die Personenfreizügigkeit mit der EU ausser Kraft gesetzt oder notfalls gekündigt werden.

SVP kritisiert, dass sie zu wenig zu Wort komme

Im Weiteren wurde gefragt, wie der Bundesrat nach der Ab­stimmung über die Begrenzungsinitiative mit dem umstrittenen EU-Rahmenabkommen weiterfahren soll. Die Umfrage zeigt kein einheitliches Bild: 39 Prozent der Befragten verlangen Nachverhandlungen mit der Europäischen Union. Je 24 Prozent wollen das Rahmenabkommen entweder rasch unterzeichnen – oder endgültig ablehnen. 13 Prozent geben keine Präferenz ab.

An der gewichteten Online­umfrage nahmen zwischen dem 19. und 21. Dezember rund 11 000 Personen aus der ganzen Schweiz teil. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Leewas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durch­geführt.

In der SVP sind Marcel Dettling und Esther Friedli für die Kampagne der Begrenzungsinitiative zuständig. Dettling gibt sich trotz schlechter Umfrageergebnisse gelassen: «Diese spornen uns an, um das Resultat zu drehen.» Friedli ­indes zweifelt an der Aussagekraft. «Ich bin selber Politologin und grundsätzlich skeptisch gegenüber solchen Online-Umfragen, bei denen man täglich abstimmen kann», sagt die neue St. Galler ­Nationalrätin und Partnerin von Ex-SVP-Präsident Toni Brunner.

Friedli betont, dass die Initiative in der Bevölkerung momentan noch zu wenig präsent sei. In den kommenden Monaten werde sich das ändern. Wie genau, lässt sie offen. «Jetzt ist es noch zu früh, um unserer Kampagne vorzustellen.» Klar sei aber, dass die SVP gegen eine millionenschwere Gegen­kampagne des Wirtschaftsdach­verbands Economiesuisse und die ­Medien antrete. «Wir kamen bis jetzt viel zu wenig zu Wort. Einige Zeitungen verwenden nicht einmal die richtige Bezeichnung unserer Initiative.» Dann ist jeweils von der Kündigungsinitiative die Rede.

Esther Friedli trägt neben Marcel Dettling die Verantwortung für die Begrenzungsinitiative. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Auf die Kündigung der Personenfreizügigkeit zielt die SVP unter anderem, weil seit deren voller Einführung 2007 die Zahl der Menschen in der Schweiz um eine Million gewachsen ist. «Mehr Verkehr, Energieverbrauch, Kulturlandverschleiss und Konkurrenz am Arbeitsplatz sind die Folgen davon», sagt Dettling. «So kann es nicht weitergehen.»

Friedli will nicht Parteichefin werden

Sowohl Dettling wie auch Friedli wurden zuletzt als mögliche Nachfolger von Parteipräsident Albert Rösti gehandelt. Dettling hat auch schon Interesse signalisiert. Er hat sich aber noch nicht entschieden, ob er antreten wird. Zuerst will der Schwyzer Nationalrat die Diskussion der Parteileitung an der Bad-Horn-Tagung von nächster Woche abwarten.

Friedli hingegen beendet jetzt die Spekulationen um ihre Person. «Das Parteipräsidium kommt für mich nicht infrage», sagt sie. Es brauche an der Spitze der SVP eine Person, die für dieses Amt viel Zeit aufwenden könne und täglich bei den Sektionen sei.

Und die SVP braucht vor allem auch jemanden, der es verkraften könnte, wenn er gleich nach der ersten von der Partei lancierten Volksabstimmung als Verlierer ­dastünde.



