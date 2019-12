Demokraten tragen Levi's, Republikaner Wrangler

Greeley ist eine Stadt im US-Bundesstaat Colorado. An warmen Tagen riecht es dort gemütlich nach den Kühen, die rund um den Ort auf der Prärie grasen. Viele Menschen hier sind Farmer oder Rancher. Wenn sie Kleider kaufen wollen, können sie zu Boot Barn gehen, dort gibt es Stiefel, Hüte, Hemden. Und jede Menge Jeans – aber nicht irgendwelche, sondern Jeans von Wrangler. Die meisten Leute in Greeley wählen die Republikaner.

Etwa 60 Meilen südlich von Greeley liegt Colorados Hauptstadt Denver, eine boomende, moderne Metropole. In Denver gibt es keine Boot Barn. Die Einwohner kaufen ihre Kleider zum Beispiel bei der Kaufhauskette Macy’s. Dort gibt es auch Jeans, sogar Wranglers, allerdings nur die modischen Modelle, die an den Waden eng geschnitten sind, nicht die weiten Bootcut-Hosen, die man über Cowboystiefel ziehen kann. Ansonsten verkauft Macy’s vor allem Jeans von Levi’s. In Denver regieren seit mehr als fünf Jahrzehnten die Demokraten.

Dass ein Laden im republikanischen Städtchen Greeley Jeans von Wrangler führt, während ein Kaufhaus im demokratischen Denver fast nur Levi’s hat, erscheint als sinnvolle Entscheidung.

Wer welche Marken bevorzugt oder ablehnt, das hat in den USA immer öfter auch mit der politischen Einstellung zu tun. Das «Wall Street Journal» hat dieses Phänomen anhand von Konsumdaten aus den vergangenen 15 Jahren untersucht. Das Ergebnis, das dabei für die ikonischen Jeansmarken Wrangler und Levi’s herauskam, war bemerkenswert: 2004 bezeichneten sich 41 Prozent der Levi’s-Käufer als Demokraten, 37 Prozent waren Republikaner – ein Unterschied von vier Prozentpunkten. Seither ist Levi’s noch weiter nach links gerückt, die politische Kluft ist auf sieben Punkte gewachsen: 2018 waren 39 Prozent der Levi’s-Träger Demokraten und nur noch 32 Prozent Republikaner.

Noch stärker war die Verschiebung bei Wrangler. Die Marke wurde 2004 überwiegend von Demokraten gekauft. Dann gab es einen Umschwung: 2018 waren 39 Prozent der Wrangler-Käufer Republikaner, lediglich 34 Prozent waren noch Demokraten. Dass ein Laden im republikanischen Städtchen Greeley vor allem Jeans von Wrangler anbietet, während ein Kaufhaus in der demokratischen Grossstadt Denver fast nur Levi’s im Sortiment hat, erscheint angesichts dieser Zahlen als durchaus sinnvolle Managemententscheidung. Offenbar wollen die Kunden es so.

Levi’s spendet an jene, die für schärfere Waffengesetze sind

Aber warum? Einerseits ist das sicher eine Folge von Marketing und Werbung. Die Firma Levi Strauss & Co. hat ihren Jeans, die ebenso wie Wranglers einmal einfache Arbeitshosen waren, ein urbanes, junges, hippes und ethnisch buntes Image übergestülpt, das eher demokratische Wähler anspricht. Wrangler kommt im Vergleich dazu sehr viel bodenständiger, ländlicher – und weisser daher, kurz: republikanischer.

Das Unternehmen Levi Strauss setzt sich zudem offen für linke Belange ein. So bittet die Firma etwa ihre Kunden, in Levi’s-Läden keine Schusswaffen zu tragen, nachdem ein Käufer sich einmal bei der Anprobe selbst ins Bein geschossen hat. Das Unternehmen spendet an Organisationen, die schärfere Waffengesetze fordern, und hat das Einreiseverbot kritisiert, das Präsident Donald Trump 2017 gegen die Bürger mehrerer mus­limischer Länder verhängt hatte. Das freut Demokraten und ärgert Republikaner, die dann entsprechende Kaufentscheidungen treffen. Wrangler hingegen tritt öffentlich vor allem als Sponsor von Rodeos auf.

Bei Chick-fil-A essen nicht mehr viele Demokraten: Zwei Drittel der Kundschaft wählt republikanisch.

Je zerrissener und polarisierter die amerikanische Gesellschaft ist, desto schwieriger wird es für Kunden und Unternehmen, politisch neutral zu bleiben. Dafür hat Donald Trump in den vergangenen Jahren gesorgt – alles ist heute Politik, über alles wird gestritten, niemand kann sich raushalten. Autos von Volkswagen zum Beispiel wurden vor zehn Jahren noch hauptsächlich von republikanischen Wählern gekauft, die bereit waren, mehr Geld für deutsche Ingenieurskunst auszugeben. Angesichts der Erderwärmung sind die vergleichsweise kleinen und sparsamen VW heute jedoch eher etwas für Demokraten.

Republikaner hingegen bevorzugen die schweren, durstigen Pick-ups von GMC. Damit fahren sie dann, um das Klischee hier richtig auszuwalzen, zu Chick-fil-A, einer erfolgreichen Fast-Food-Kette, die einer strenggläubigen, baptistischen Familie aus Georgia gehört. Das Unternehmen ist gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, alle Filialen sind aus religiösen Gründen am Sonntag geschlossen. Auf diese Weise ist Chick-fil-A zum Lieblingsrestaurant der christ­lichen Rechten aufgestiegen. Der Anteil der Demokraten, die dort für 3,99 Dollar noch ein Spicy-Chicken-Sandwich essen, ist laut «Wall Street Journal» seit 2004 von etwa 43 auf unter 34 Prozent gesunken.

Wütende Republikaner verbrennen Nike-Turnschuhe

Eine Firma, die sehr kalkuliert in diese politischen Schlachten zieht, ist Nike. Der Sportartikelhersteller schloss 2018 demonstrativ einen Werbevertrag mit dem schwarzen Footballspieler Colin Kaepernick ab. Der Quarterback war damals bei vielen konserva­tiven Amerikanern verhasst, weil er vor Spielen während der Nationalhymne niedergekniet war. So protestierte er dagegen, dass weisse Polizisten immer wieder unbewaffnete Schwarze erschossen. Präsident Trump beschimpfte Kaepernick und andere kniende Sportler als «Hurensöhne», die vom Feld gejagt werden sollten, der ganze Streit hatte einen bösen rassistischen Unterton.

Als Nike Kaepernick verpflichtete, fiel das rechte Amerika über die Firma her. Wütende Republikaner verbrannten ihre Nike-Turnschuhe, es hagelte Boykottauf­rufe. Die Börse wurde nervös. Doch Nike gelang mit der Aktion ein Coup: Die Onlineverkäufe stiegen um 31 Prozent, die Marke gewann Milliarden Dollar an Wert hinzu. Das Unternehmen wusste offensichtlich besser als die Kritiker, wie die Mehrheit seiner Kunden tatsächlich denkt.



