Der Babysitter greift an

Schwierig zu sagen, wann seine Karriere ihren Tiefpunkt erreicht. Vielleicht, als Boris Babic als Teenager den leeren Versprechungen von Clubbesitzer Carlo Häfeli erliegt. Und dann in Biel miterlebt, wie aus einem Luftschloss ein handfester Konkurs wird. Oder als er beim FC Vaduz in der Challenge League nur noch auf der Tribüne sitzt? Womöglich aber ist es doch die Anfrage des USV Eschen-Mauren, ob er nicht gerne in der vierthöchsten Schweizer Liga mitspielen möchte.

Ist ja eigentlich egal. Denn jetzt gerade reitet dieser Babic mit dem FC St. Gallen auf einer Erfolgswelle. Wenn der 22-Jährige durch seinen Geburts- und Wohnort Walenstadt geht, klopfen ihm die Leute auf die Schultern. Und er freut sich ehrlich, wenn er ein Plakat sieht, das für das nächste St. Galler Heimspiel wirbt. Weil er es endlich geschafft hat, Teil dieses Clubs zu sein. Weil er jetzt dazugehört. «Bei ihm hat sicher eine Rolle gespielt, dass er aus der Region kommt», sagt Trainer Peter Zeidler, wenn er Babics erstaunlichen Aufstieg erklären soll.

Fast hätte Babic ja sein Talent vergeudet. Mit 15, 16 gilt der Sohn einer serbischen Einwandererfamilie als eine der grössten Schweizer Stürmerhoffnungen. Fachleute nennen seinen Namen in einem Atemzug mit dem von Albian Ajeti. Er wird in den Nachwuchs des FC St. Gallen aufgenommen, zieht ins Wohnheim gegenüber des Stadions. Und er weiss: «Dort drüben, auf dem Rasen, will ich mal meine Tore schiessen.» Aber irgendwie verliert er den Weg aus den Augen, interessiert sich mehr für Ausgang, Instagram und Fastfood als für Trainingseinheiten.

Im Sommer heisst es fast: Letzte Ausfahrt Eschen-Mauren

Er kann sich in St. Gallen nach dem verunglückten Ausflug nach Biel nie durchsetzen, wird an den FC Vaduz ausgeliehen. Und bei dem sitzt er im Frühjahr 2019 praktisch nur auf der Tribüne; kommt in 18 Runden auf 131 Minuten Einsatzzeit. Letzte Ausfahrt Eschen-Mauren?

Es kommt anders. Und es sind 30 Minuten in einem eigentlich unbedeutenden Testspiel, die der Karriere die entscheidende Wendung geben. Im November 2018 testet St. Gallen gegen Vaduz. Babic darf nur eine halbe Stunde mittun. Aber er stellt die St. Galler Verteidiger vor so grosse Probleme, dass deren Trainer seinen Sportchef Alain Sutter fragt: «Wahnsinn, ist der schnell. Warum spielt der in Vaduz – und nicht bei uns?» Heute sagt Zeidler mit feinem Lächeln: «Da darf ich mich ein wenig selbst loben.»

Eine sofortige Rückkehr von Vaduz nach St. Gallen im Winter klappt zwar nicht. Aber für Babic ist das Interesse allein so etwas wie ein Erweckungserlebnis. Und es hilft ihm, dass er in Vaduz mit einem Spieler im Team ist, der ihm zum Freund wird: Milan Gajic.

Routinier Gajic nimmt den jungen Stürmer unter seine Fittiche. Bläut ihm ein, dass er gut trainieren muss, auch wenn er am Wochenende doch nicht spielen darf. Also lässt Babic den Kopf nicht hängen, sondern bereitet sich für künftige Aufgaben vor. Und gibt daneben auch gerne mal den Babysitter für Gajics Kinder. «Milan hat mir gesagt, dass ich im Sommer bereit sein muss, um meine Chance in St. Gallen zu packen», erzählt Babic.

Genau so macht er es, als im Sommer in St. Gallen die Karten neu gemischt werden. 27 Spieler gehen oder kommen. Sutter will eine Mannschaft, die endlich so auftreten kann, wie sich das Zeidler vorstellt. Und so sagt der Sportchef zu seinem Trainer: «Ja, der Babic, der könnte zu uns und unserem verrückten Spiel passen. Dem geben wir noch eine Chance.» So erzählt es Zeidler.

Babic trainiert, wie er noch nie trainiert hat. Zeidler sieht, wie er sich in jeder Einheit verausgabt, «ohne mit der Wimper zu zucken». In einem persönlichen Gespräch erklärt ihm Babic, wie sehr er diese Gelegenheit nutzen will: «Ich habe einige Dinge verstanden. Jetzt zeige ich es.»

Und wie er es zeigt. Die ersten drei Partien der Saison muss er sich gedulden. Einmal, da schickt ihn Zeidler sogar an ein Spiel der U-21. Aber als Babic auch diese Aufgabe annimmt, ist seine Zeit in der ersten Mannschaft gekommen. Sieben Tore und zwei Assists gelingen ihm danach in 16 Einsätzen.

Zeidler braucht für seinen Fussball Spieler wie Babic

Vor allem aber ist er einer dieser jungen Wilden, die Zeidler in dieser Saison endlich den Fussball ermöglichen, den er letzte Saison nicht spielen lassen konnte: Pressing, Gegenpressing, schnelle Ballgewinne, schnelles Umschalten, viel Druck auf den Gegner.

Dazu braucht es nicht nur Spieler, die bereit sind, viel zu rennen. Sie müssen auch wissen, wann und wohin sie laufen müssen. So, wie Babic, über den Zeidler sagt: «Der hat dieses Gefühl für den ersten Sprint im Pressing. Der passt zu unserem Spiel, das auch etwas aggressiv ist und etwas wild.»

Babics Höhenflug wird schnell bemerkt. In der Winterpause schon erhält er einen Anruf von Roter Stern Belgrad. Es wird ihm von der Champions League vorgeschwärmt und ein einfacherer Weg ins serbische Nationalteam versprochen. Er lehnt vorerst einmal ab.

Babic fühlt sich der Schweiz verbunden, für die er von der U-15 bis zur U-19 gespielt hat. Und sein Vertrag mit St. Gallen läuft sowieso nur noch bis Ende Juni. Er darf also von einer Lohnerhöhung ausgehen – unabhängig von einem möglichen Transfer.

Sicher weiss Boris Babic, was er am FC St. Gallen hat. Trainer Zeidler spürt bei ihm «eine gewisse Dankbarkeit» dafür, dass er diese eine, letzte Chance geschenkt erhielt. Und Babic selbst hat zuletzt zwei schöne Sätze gesagt, die seinen Höhenflug und den des Teams wunderbar erklären: «Früher war es mit St. Gallen schwieriger. Es ist heute im Club viel mehr Liebe da.»

