Der Zirkusdirektor prügelte sich mit dem Trapezkünstler

Dornbirn A Um halb vier Uhr morgens habe sich Zirkusdirektor Oliver Skreinig heimlich davongemacht. Mit seiner Sekretärin sei er Ende November vom Zirkusplatz im vorarlbergischen Dornbirn weggefahren und nicht mehr zurückgekehrt, berichteten die Zeitungen von CH Media.

Seither ist der Leiter des zweitgrössten Schweizer Zirkus untergetaucht, weder für Behörden noch Mitarbeiter erreichbar. Die maroden Zirkuswagen liess er einfach stehen. Die Gemeinde Dornbirn hat sie mittlerweile eingelagert.

In ihrer Verzweiflung wandten sich mehrere Angestellte an die Presse. Zum Teil hatten sie fünf Monate lang keinen Lohn mehr erhalten. Sie fühlen sich geprellt, hilflos. «Skreinig gehört ins Gefängnis», sagt einer von ihnen zur SonntagsZeitung. Skreinig schuldet ihm über zehntausend Franken.

Dass ein bekennender Schwuler einem Zirkus vorsteht, war in der traditions- und familienbewussten Branche ein Novum.

Auch das Schicksal der Tiere ist ungewiss. Der Raubtierdompteur hat den Zirkus schon im Sommer, mitten in der Saison, mitsamt seinen Löwen verlassen. Die Kamele und Pferde, die dem Zirkus gehören, seien manchmal über 30 Stunden lang in den Wagen eingesperrt gewesen. Wo die Tiere jetzt sind, wissen die Behörden nicht. Dem Vernehmen nach sind sie nach Roggwil im Kanton Bern gebracht worden. Dort führt Daniel Gasser, der Bruder des früheren Royal-Direktors Peter Gasser, einen Mini-Freizeitpark.

Mit der Flucht des Direktors endet eine lange Leidensgeschichte. Die letzten Jahre des traditionsreichen Unternehmens waren hochdramatisch, mit Prügeleien, Polizeieinsätzen, Konkursen und dem Suizid des langjährigen Direktors. Zudem waren plötzlich schrille Namen involviert wie Hellseher Mike Shiva und Velolegende Beat Breu, die mit dem Zirkus mitreisten.

Jahrzehntelang gehörte der Circus Royal zu den führenden Zirkusunternehmen des Landes. Vier Brüder aus der Familie Gasser leiteten in den 90er-Jahren den von ihrer Grossmutter gegründeten Betrieb. Einer nach dem anderen verliess das Unternehmen, bis am Ende Peter Gasser zurückblieb. Dass ein bekennender Schwuler einem Zirkus vorsteht, war in der traditions- und familienbewussten Branche ein Novum. Zumal Peter Gasser bald seinen zwanzig Jahre jüngeren Partner Oliver Skreinig zum Co-Direktor ernannte.

Der Patron wurde aus dem Betrieb gedrängt

Das Unternehmen hatte zwar immer mal wieder mit finanziellen Schwierigkeiten und Tierschutzvorgaben zu kämpfen, trotzdem schaffte es der Circus Royal Jahr für Jahr, ein ansprechendes Programm zusammenzustellen. Doch 2017 ging die Beziehung zwischen Gasser und Skreinig in die Brüche – es war der Anfang vom Ende.

Skreinig übernahm das Kommando, Gasser war im Zirkus nur noch geduldet. Zunehmend zog sich der Patron zurück, flüchtete in den Alkoholrausch, im August 2018 nahm er sich das Leben.

Wenige Wochen vor Gassers Tod war bekannt geworden, dass gegen den Zirkus ein Konkursverfahren eröffnet worden war. Doch Skreinig hatte rechtzeitig das ­Inventar in eine neue Betriebs­gesellschaft übergeführt, sodass wie gewohnt weitergespielt werden konnte.

Skreinig schob die Schuld für den Konkurs seinem Ex-Partner zu, Gläubiger allerdings sprachen von einem hinterlistigen Manöver des neuen Alleinherrschers, um Schulden loszuwerden.

Es kam zu einem Streit, der in eine Schlägerei ausartete. Davon kursiert in der Zirkusszene sogar ein Video.

Am 2. März 2019 sollte dann die letzte Tournee im thurgauischen Weinfelden starten. Zwei Tage vor der Premiere war allerdings noch nicht klar, ob der Zirkus überhaupt losfahren kann – die Versicherung für die Fahrzeuge war nicht bezahlt worden. Eine Privatperson beglich die Rechnungen, um den Tourneebeginn nicht zu gefährden.

In vielen Zirkussen wird den Mitarbeitern der Lohn wöchentlich in bar ausbezahlt, so auch beim Circus Royal. Schon in den ersten Wochen warteten die Artisten oft vergeblich auf das Couvert mit dem Geld. Erneut sprang eine Privatperson ein, die den Artisten die Gage auszahlte.

Das Personal war trotzdem nicht zu halten. Nach einigen ­Wochen sprangen die Köche ab, ihnen folgte der Raubtierdompteur, die marokkanische Akrobatentruppe, zwei Handstandartisten und viele weitere Mitarbeiter. Noch während der Tournee fiel der Betrieb zusehends auseinander. Da irgendwann keine Last­wagenchauffeure mehr da waren, musste gegen Ende der Saison sogar jemand ohne entsprechenden Führerschein ans Steuer.

Immer mal wieder war die Polizei auf dem Platz. Einmal schraubte sie bei den Fahrzeugen die Nummernschilder ab, da erneut die Versicherung nicht bezahlt worden war. Mehrmals fuhr ein Streifenwagen vor, weil der Direktor mit einem Angestellten Streit hatte oder weil moldauische Zeltarbeiter über keine gültige Arbeitsbewilligung verfügten.

Anfang August kam es in ­Samedan zum Eklat. Trapezkünstler Alexander Lichner, der vor Tourneestart eine fünfstellige Summe in den Zirkus investiert hatte und von Oliver Skreinig zum stellvertretenden Direktor ernannt worden war, wollte endlich Geld sehen. Lichner fühlte sich hintergangen. Es kam zu einem Streit, der in eine Schlägerei ausartete. Davon kursiert in der Zirkusszene sogar ein Video. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt, an jenem Tag auf den Platz gerufen worden zu sein. Lichner musste den Zirkus umgehend verlassen.

Der Direktor macht weiter,als sei nichts geschehen

Der angerichtete Schaden ist enorm. Nicht nur ist ein traditionsreicher Betrieb zerstört worden, unzählige Personen warten auf ihr hart erarbeitetes Geld. Einige Künstler stehen vor dem Nichts. Die SonntagsZeitung weiss von zwei Firmen, bei denen Skreinig Rechnungen von über 50 000 Franken offen hat. Eine Druckerei geriet deswegen in eine existenzbedrohende Situation.

Einige Mitarbeiter und Geldgeber überlegen sich, strafrechtlich gegen den untergetauchten Direktor vorzugehen. Die Wut ist riesig. An Oliver Skreinig scheint dies abzuprallen. In der Szene heisst es, er rede schon davon, nächstes Jahr wieder auf Tournee zu gehen.

Wie Recherchen zeigen, hält sich Skreinig zurzeit in Bad Mergentheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg auf, wo er das Programm eines Weihnachtszirkus präsentiert. So, als wäre nichts geschehen.



