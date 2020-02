Deutsche Lokführer schwärmen für Stadler-Rail-Züge

Nicht nur die SBB kämpfen mit Problemen bei ihren neuen Bombardier-Zügen, sondern auch die Deutsche Bahn. Die beim kanadischen Hersteller bestellten 42 neuen Doppelstockzüge bereiten ihr so viele Störungen, dass sie die Abnahme der noch ausstehenden 25 Züge verweigert.

Um den Betrieb auf der Intercity-Strecke Rostock-Berlin-Dresden dennoch zu gewährleisten, kaufte die Deutsche Bahn der österreichischen Westbahn vor ein paar Wochen 17 Doppelstockzüge des Thurgauer Bahnbauers Stadler Rail ab. Innerlich und äusserlich hat sie die von der Westbahn nicht mehr benötigten Züge in den vergangenen Wochen in einen Intercity verwandelt.

Die Lokführer reissen sich um Fahrten in den umgespritzten Gebrauchtwagen aus den Fabriken von Peter Spuhler. Das berichtete diese Woche die deutsche Zeitung «Die Welt». «Die Dienste auf diesen Zügen sind heiss begehrt», sagte Lokführer Mario Bartsch. Der Grund: Um die Bombardier-Züge überhaupt zum Laufen zu bringen, dauere es wegen Problemen mit dem Betriebssystem mehr als eine Stunde. In den Secondhand-Zügen von Stadler Rail gehe das höchstens halb so lange, sagte Bartsch. Das Hochfahren der Software sei sogar in wenigen Minuten erledigt. Damit kommt die Deutsche Bahn ihrem Ziel, die Pünktlichkeit im Fernverkehr zu verbessern, etwas näher.

«Die Intercity-Züge von Stadler helfen uns, die Probleme zu überbrücken, die wir derzeit mit den Bombardier-Zügen haben», gab Berthold Huber, der Personenverkehrschef der Deutschen Bahn, gegenüber der «Welt» zu. Gekauft habe er die Stadler-Züge aber vor allem, um die hohen Passagierzahlen auf der Strecke Rostock-Berlin-Dresden zu bewältigen.

Stadler hat die Doppelzüge erst 2017 für die Westbahn gebaut. Nach nur zwei Jahren braucht das von Ex-SBB-Chef Benedikt Weibel präsidierte Unternehmen diese wegen einer neuen Strategie nicht mehr.



