Die erfolgreichsten Bauern der Schweiz

Wenn von Spielkonsolen wie XBox oder PlayStation die Rede ist, so denken die meisten an Kriegs- oder Fussballspiele, die vor allem junge Männer stundenlang in den Bann ziehen. Sicher nicht an Mähdrescher, Schweineställe und Traktoren. Doch genau darum geht es im «Landwirtschafts-Simulator», einem Schweizer Vi­deogame, das zu einem internationalen Blockbuster geworden ist. Auch Fachleute haben Mühe, den rasanten Erfolg dieses bedächtigen Spiels zu erklären.

25 Millionen Exemplare für Computer und Konsolen haben die beiden Gründer Christian Ammann und ­Stefan Geiger bislang weltweit verkauft. Und dies zu einem Preis von 30 bis 50 Franken. Hinzu kommen 90 Millionen Downloads der vereinfachten Mobile-Version. In der heimischen Stube einen Bauernhof zu betreiben, inklusive ­Aussaat, Tierpflege und Ernte, scheint einem grossen Bedürfnis zu ent­sprechen.

Der Höhenflug des Spiels macht sich im Hauptsitz der Herausgeberfirma ­Giants Software bemerkbar. Das Unternehmen residiert seit zwei Jahren im obersten Stock eines prächtigen neuen Glaspalasts im Zürcher Vorort Schlieren. Giants gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Game-Studios in ­Europa und beschäftigt rund 75 Mitarbeiter undMitarbeiterinnen in der Schweiz, in Deutschland und in Tschechien.

Dabei handelt es sich um eine Start-up-Geschichte, wie man sie sonst vor allem aus dem kalifornischen Silicon Valley kennt. Noch als Studenten starteten Ammann und Geiger vor 16 Jahren in ihrer WG mit der Entwicklung des Spiels. Da anfangs das Geld für ein Büro fehlte, mussten die ersten zwei Angestellten mit ihnen in der WG arbeiten.

Mit monotonen Simulationen die ideale Ablenkung vom Alltag

Noch heute gehört das Unternehmen zu 100 Prozent den zwei Gründern und den ersten zwei Mitarbeitern, die nach den ersten Erfolgen eine Beteiligung zum Buchwert erwerben konnten. Millionenschwere Übernahmeangebote – auch aus China – haben sie abgelehnt. «Wir haben zu viel Freude an der Firma», sagt Stefan Geiger, einer der Mitbegründer. Umsatzzahlen gibt das Unternehmen keine bekannt, das jährliche Wachstum liege aber im zweistelligen Bereich.

Das Spiel verfügt zwar über modernste Grafik, trotzdem scheint es in seiner Gemächlichkeit aus der Zeit ­gefallen – ähnlich wie das Sammeln von Briefmarken oder das Bauen von Modelleisenbahnen. Selbst Fans sagen, dass gewisse Simulationen eher monoton seien. Aber genau dies mache den Reiz des Spiels aus. Mit einem schweren Mähdrescher minutenlang über Felder zu fahren, den richtigen Anhänger an den Traktor zu koppeln, Kühe zu melken oder mit dem Pferd über das Feld zu reiten, das sei eine ideale Ablenkung vom Alltag.

Ähnlich wie bei einem Flugsimulator, bei dem Laien einen Airbus ­steuern, fahren hier die Spieler mit riesigen ­Maschinen über gigantische Felder in Nordamerika. Der gesamte Betrieb muss gemanagt, die Ernte verkauft, der Hof mit Silos und Ställen erweitert ­werden. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, das Spiel ist nie abgeschlossen. Via Internet können bis zu 16 Spieler miteinander in einer Welt agieren.

Herzstück des Simulators sind die über 300 landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die im Spiel zur Verfügung stehen. Diese originalgetreu digital nachzubauen, bedeutet einen Riesenaufwand. Die Spielentwickler – viele von ihnen ­haben tatsächlich einen bäuerischen Hintergrund – besuchen regelmässig Landwirtschaftsmessen und Maschinenhersteller, wo sie die Original-Mähdrescher und -Traktoren selber ausprobieren, um Fahreigenschaft und Steuerung möglichst realistisch simulieren zu können. Das Motorengeräusch jedes Fahrzeugs wird mit zahlreichen Mikrofonen aufgenommen und im Spiel ­implementiert.

Gut gerüstet für neue ­Geschäftsmodelle

Die Game-Branche steht vor ähnlichen Umbrüchen wie die Film- und die Musikindustrie. Bisher kaufte man Spiele in der Regel auf einem Datenträger, den man in die Konsole einschob. Jetzt kommen erste Abo-Modelle auf, ähnlich wie Netflix und Spotify, mit unbeschränktem Zugriff auf eine gewisse Anzahl Games. Zudem nimmt die Bedeutung des Mobile-Bereichs weiter zu, ­während die Zahlungsbereitschaft begrenzt ist.

Geiger sagt, mit dem «Landwirtschafts-Simulator» seien sie gut gerüstet für die neuen Geschäftsmodelle. Das Abo-Modell sei vor allem für Games mit kurzer Spieldauer ein Problem, da dies für die Abrechnung für die An­bieter entscheidend sei. Der «Landwirtschafts-Simulator» werde im Durchschnitt während 200 bis 300 Stunden gespielt. Das sei im Vergleich ziemlich lange. Anders sieht die Situation im Mobile-Bereich aus. Die neueste Version kostet im App-Store nur 6 Franken, die ältere ist sogar gratis. Während des Spiels kann man Zusatzelemente einkaufen, so wird ein Grossteil der Einnahmen generiert.

Allerdings gibt bei der Gratisversion nur jeder 100. Spieler auch wirklich Geld aus. Das Geschäft funktioniert über die Masse. Bei 70 Millionen Downloads kommt der «Landwirtschafts-Simulator» doch noch auf 700 000 zahlungswillige Personen. «Zum Teil bezahlen diese sogar ziemlich viel, so können wir die Entwicklungskosten decken», sagt Geiger. Zudem erachteten sie die Gratisversion auch als Marketingvehikel. «Wir rechnen natürlich damit, dass einige der Spieler dann eine Version für ihre Spielkonsole oder den Computer kaufen.»

Man kann wohl sagen: Giants Software ist der erfolgreichste Landwirtschaftsbetrieb der Schweiz. Der zwar mittlerweile in einem schicken Glaspalast angekommen ist, aber – wenn man all die jungen Programmierer und Entwickler sieht – doch noch etwas von der ursprünglichen WG-Atmosphäre beibehalten konnte



