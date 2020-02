Die Gymi-Prüfung bringt das Schlimmste in Eltern hervor

Seit Donald Trump als US-Präsident amtet, rümpft man hierzulande noch ungenierter die Nase über das Mutterland des Kapitalismus: Dort lasse sich ja sogar das höchste politische Amt kaufen. Wir bilden uns etwas darauf ein, besser zu sein, weil Chancengleichheit und Solidarität Grundpfeiler unseres staatlichen Selbstverständnisses sind.

Nur: Wenn es um die Gymiprüfung geht, bleibt davon wenig übrig. Dann werden die eisernen Ellbogen ausgefahren, sind alle Mittel recht. Dann finden es Eltern, nicht zuletzt jene aus dem links-urbanen Milieu, auf einmal legitim, dass Geld eine entscheidende Rolle spielen soll bei der Zukunft des Nachwuchses. Denn spätestens ab der fünften Klasse geht es um das, was gerne gegeisselt wird: um das Überleben der Stärkeren. Und das sind jene Kinder, die nicht nur auf elterliche Hilfe bei den Hausaufgaben zählen können, sondern vor allem bei der Finanzierung von Nachhilfen und Vorbereitungskursen für die Kanti.

Dass es den Eltern des klugen Migrantenmädchens an beidem mangelt und es damit nicht die Vifsten an die Mittelschule schaffen, sondern auch in der Schweiz mitunter jene, denen man genügend finanzielle Unterstützung angedeihen lässt, ist plötzlich kein Widerspruch zur ansonsten sozialen Überzeugung. Und so werden gewisse Sek-Gspäändli «schlechter Umgang» genannt, die einen Wechsel an die Privatschule leider nötig machten, was aber niemand laut sagt – es handelt sich ja auch um eine Form von Segregation, die in jedem anderen Zusammenhang sofort verurteilt würde.

Bei allem Verständnis für den Wunsch, das Beste für das eigene Kind zu wollen: Mütter und Väter bereiten damit den Boden für eine Wettbewerbsgesellschaft, die sie zu verurteilen vorgeben, wenn sie etwa klagen, es werde kälter in der Welt. Stimmt ja auch. Weil alle dabei mitmachen.



