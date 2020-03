Die Kantone bereiten sich auf den Tsunami vor

Um die Welle der erwarteten Covid-19-Patienten aufzunehmen, haben die Kantone in der letzten Woche ihre Bettenkapazitäten verdoppelt - an manchen Stellen gar verdreifacht. An vorderster Front steht das Tessin. «Die Situation ist noch nicht dramatisch», sagt Mattia Lepori, stellvertretender medizinischer Leiter der öffentlichen Spitäler im Tessin. «Aber wir machen uns dennoch Sorgen.»

Laut Lepori hat man die Zahl der Betten auf den Intensivstationen von rund 30 am Anfang der Krise auf 50 erhöht. Sie sind nun einzig für Corona-Patienten vorgesehen. Stand Freitag seien aber lediglich 65 Prozent dieser Betten belegt gewesen. Auch die 20 Plätze für Intermediate Care waren nur zu Dreiviertel besetzt. Die 462 Betten für normale Fälle hat man sogar nur zu 35 Prozent ausgelastet.

«Wir werden in der kommenden Woche noch weiter ausbauen», sagt Lepori. Die Intensivmedizin-Plätze werde man verdoppeln auf bis zu 100 ab morgen Montag. Alle Covid-19 Patienten werden in den beiden Spitälern Moncucco in Lugano und la Carità in Locarno konzentriert. Dafür nehmen die anderen öffentlichen und privaten Spitäler im Kanton viele der restlichen Patienten auf.

Der entscheidende Faktor ist das Personal

Auf Nachfrage bei Kliniken in über zehn Kantonen zeigte sich derzeit noch niemand beunruhigt über fehlende Betten. In Genf ging man von 48 auf 80 Notfallbetten hoch und will auch bald bei 100 landen. «Wir haben 92 Personen aufgenommen, davon kamen 19 auf die Intensivstation», erklärt ein Mitglied des Pflegepersonals. «Alle bis auf einen müssen wir künstlich beatmen.»

In Neuenburg wollen sie die Bettenzahl auf 40 erhöhen. Im Freiburger Kantonsspital plant man einen Ausbau auf der Intensivmedizin von 18 auf 50 Plätze. Das Universitätsspital Basel und auch das Inselspital in Bern versichern, man könne die Kapazitäten bei Bedarf rasch verdoppeln. Im Inselspital gab es Stand letzter Woche 80 Beatmungsmöglichkeiten. Auch hier ist man dem Vernehmen nach noch längst nicht ausgelastet.

Sorgen machen sich allerdings viele wegen den Kapazitäten des Personals. «Auf der Intensivstation braucht es in der Regel komplexe Beatmungsgeräte, die nur von spezialisiertem Personal bedient werden können», sagt Nicolas Drechsler vom Unispital Basel. Man könne die Kapazitäten bei Betten und Beatmungsgeräten zwar rasch verdoppeln. Das Problem sei aber, das Personal zu finden, das diese Geräte auch bedienen könne. «Das ist bei uns der limitierende Faktor», sagt Drechsler.

Stephan Jakob, Klinikdirektor und Chefarzt der Universitätsklinik für Intensivmedizin am Inselspital stösst ins gleiche Horn. «Das wirklich grosse Problem kommt erst, wenn alle Beatmungsgeräte in Betrieb sind und sehr viel Personal ausfallen sollte.» Drechsler vom Basler Unispital malt die Gefahr plastisch an die Wand: «Wenn in zwei Tagen 200 Intensivpatienten kommen, hätten wir Probleme, diese Maschinen alle rasch in Gang zu bringen und sie korrekt zu bedienen. Wir befürchten aufgrund der Erfahrungen aus dem Ausland, dass es zu solchen Patientenwellen kommen könnte.»

Reicht der Schutzwall für die Welle?

Auch Spitaldirektor Lepori aus dem Tessin erklärt, warum gerade das Personal zum Schwachpunkt werden könnte. «Die Todesfälle nehmen zu. Die Arbeit ist emotional und körperlich sehr anstrengend», erklärt er. Krankenschwestern im Tessin berichten bereits von belastenden Bereitschaftsdiensten. Das Problem dabei sei die Unberechenbarkeit von Covid-19. Ein vormals stabiler Patient könne innert kürzester Zeit gravierende Symptome entwickeln.

Und was passiert, wenn das Tessiner Personal nicht mehr mitkommt? Franco Denti, Präsident der Tessiner Ärztekammer, glaubt, dass die nationale Solidarität dann entscheidend sein wird. Patienten müssten in andere Kantone verlegt werden. «Unsere Krankenhäuser werden entlastet werden müssen. Ohne diese Hilfe wird der Kanton nicht überleben», sagt der Chirurg aus Lugano.

Was genau kommt und ob das Gesundheitssystem hält, weiss heute niemand. Pierre-Emmanuel Buss, Sprecher des Neuenburger Spitalnetzes, erklärt es so: «Das Coronavirus ist wie ein Tsunami. Wir können ihn aus der Ferne sehen, aber wir wissen nie genau, wie hoch er am Schluss sein wird. Die grosse Frage ist, ob die Welle am Schluss höher ist als der Schutzwall.»

Wenn das exponentielle Wachstum weiter geht und die Massnahmen des Bundesrates nicht genügend Wirkung zeigen, wird aber kein Deich der Welt reichen.



