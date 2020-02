Die Kunst der unterkühlten Verabschiedung

Private Trennungen sind schwer. Aber einen Vorteil haben sie: Sie müssen nicht in Minne ablaufen. Je nach Beziehungsverlauf kann es für die eigene Psychohygiene eine Wohltat sein, dem oder der Bald-Ex alles entgegenzuschleudern, was sich angestaut hat.

Das berufliche «bye-bye» ist hingegen ein Eiertanz. Vor allem dann, wenn es sich um die Verabschiedung von CEOs handelt, die sich ihren Abgang anders vorgestellt haben – wie das bei Ex-CS-Chef Tidjane Thiam und UBS-Chef Sergio Ermotti der Fall war. Der eine stolperte über die Überwachungsaffäre, der andere wäre gerne ein bisschen länger geblieben. Beiden wurde also die Agenda entrissen, und das mögen CEOs gar nicht. Umso faszinierender ist, es zu sehen, wie Firmen sich in solchen Fällen in ihren Communiqués in der Kunst der unterkühlten Verabschiedung üben. Das Problem ist ja, dass ­jeder der am Trennungsakt Beteiligten möglichst gut wegkommen will und gleichzeitig zum Ausdruck gebracht werden muss, dass man sich nicht mehr so doll liebt wie einst.

Zu einer «forcierten» CEO-Verabschiedung gehört Folgendes: Punkt 1: Eine Würdigung der Leistungen des Scheidenden – die Länge sagt etwas über die Umstände der Trennung aus. Punkt 2: Ein Dank für seine Arbeit. Punkt 3: Ein Ego-Statement des betroffenen Chefs, in welchem er sich selber loben darf und seinen Unmut über seinen unplanmässigen Abgang in Form einer wohltemperierten Bemerkung platzieren darf. Punkt 4: Ein Lob des Verwaltungsratspräsidenten (-präsidentin) auf sich selber und seine Nachfolge-Wahl. Beim CS-Communiqué fallen der fehlende Dank für Thiam und sein Ego-Statement auf: Er darf noch einmal trotzig betonen, dass er von der Beschattung nichts gewusst hatte. Da nach der ganzen Affäre auch CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner schlecht da steht, musste ihm Rückenwind verpasst werden. ­Vizepräsident Severin Schwan übernahm den Schutzakt: «Urs Rohner hat den Verwaltungsrat in dieser turbulenten Zeit in anerkennenswerter Weise geführt.» Die Mitteilung zum Wechsel an der UBS-Spitze fällt logischerweise wärmer aus. Sergio Ermotti hat ja auch keinen Skandal produziert. Der Tessiner hat aber ­abseits des Communiqués durchblicken lassen, dass er zähne­knirschend geht. «Ich anerkenne, dass es Zyklen bei Menschen und Firmen gibt», so Ermotti gegenüber CH-Media. Für diese Diplomatie gebührt ihm wirklich ein Lob.



