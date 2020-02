«Die Menschen müssen ihren Verstand einsetzen»

Die Schweiz ist im Ausnahmezustand. Der neue Erreger verunsichert viele Menschen, andere ärgern sich über die verbreitete Panik. Der Zürcher Psychotherapeut Markus Fäh, 62, weiss, wie wir in aussergewöhnlichen Situationen reagieren – und welche Risiken sie mit sich bringen.

Herr Fäh, haben Sie sich schon einen Mundschutz gekauft?

Nein, und in meiner Praxis gehen ständig Leute ein und aus. Ein Mundschutz wäre übertrieben. Aber ich stelle auf Ellbogenbegrüssung um.

Die Menschen in der Schweiz horten wegen des Coronavirus Atemschutzmasken, Lebensmittelkonserven, Desinfektionsmittel. Macht Angst egoistisch?

Angst ist das egoistischste aller Gefühle. Hinter der Angst steckt immer die Idee, dass ich an Leib und Leben bedroht bin. Das ist stets mit dem Selbsterhaltungstrieb verknüpft. Eine Epidemie aktiviert genau diese Angst, die bei uns allen seelisch schon bereitliegt.

Kommt es darum zu diesem Lemminge-Effekt: Einige fangen an, sich mit Lebensmittelkonserven einzudecken, und andere ziehen nach, bis die Regale und Lager leer geräumt sind?

Die Leute, die jetzt Notvorräte hamstern, tun das, weil sie sich den schlimmsten denkbaren Ausgang vorstellen: Sie seien allein zu Hause, alle Geschäfte geschlossen, auf den Strassen liegen überall Tote.

Psychoanalytiker Markus Fäh. Foto: PD

Beim derzeitigen Stand der Dinge ist die Furcht vor solchen Szenarien doch völlig irrational.

Unsere tiefsten Ängste sind stets irrational. Angst ist immer ein Symptom. Ganz selten toppen die wirklichen Gefahren unsere schlimmsten Ängste. Es geht um diese Fantasie, dass es maximal schlimm kommt, dass ich kaputtgehe und sterbe. Wenn etwas passiert wie eine Epidemie, wird genau dieser Knopf gedrückt, und die schlimmsten Szenarien werden daran festgemacht.

Ist Angst als solche ansteckend?

Ja, denn die Menschen neigen dazu, sich sofort mit dem Gefühlszustand der anderen zu identifizieren. Das ist beim Coronavirus nicht anders. Die Angst ist ansteckend. Dagegen hilft nur, die Hirnrinde intensiv zu nutzen.

Das heisst?

Man muss den Verstand einsetzen und überlegen, was eine schlimme Angstfantasie und was eine wirkliche Gefahr ist. Von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her ist die Todesangst vor dem Coronavirus unangemessen. Eine Infektion ist statistisch gesehen recht unwahrscheinlich. Und nicht jeder, der sich angesteckt hat, stirbt auch daran. Die Mortalität beträgt rund ein Prozent.

«Die Behörden machen eine sehr besonnene Politik. Dazu gehören auch die Massnahmen, die jetzt ergriffen wurden. Sie sind im Moment das Einzige, was man machen kann.»

Warum birgt denn gerade das Coronavirus die Gefahr von irrationalen Ängsten?

Weil es sich um etwas Unbekanntes handelt. Das aktiviert die maximale Angst.

Unser Angstsystem reagiert schon, wenn jemand im Tram drei Sitzreihen weiter hinten hustet. Leute stehen auf, wechseln den Platz. Wird jetzt jeder zum potenziellen Feind?

Das Coronavirus hat ein paar Eigenschaften, die dieses Bedrohungsgefühl auslösen: Es ist wie gesagt unbekannt, es ist neu, und es gibt noch kein wirksames Gegenmittel. Darum ist eine gewisse Hilflosigkeit da.

Es ist doch paradox: Auch die normale Grippe kann tödlich verlaufen. Doch sie wird nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen, kaum jemand hat Angst. Warum?

Mit der normalen Grippe sind wir vertraut. Wir sind daran gewöhnt. Jeder hatte sie schon oder kennt einen, der einen kennt, der das schon durchgemacht hat. Corona hat man noch nicht durchgemacht, und man kennt niemanden, der es durchgemacht hat. Darum fehlt uns hier Widerlegungsgewissheit, dass die Krankheit nicht maximal schlimm verlaufen muss.

Neben den Leuten, die sich Sorgen machen, gibt es auch jene, die das Ganze aufregend-abenteuerlich finden und die Situation fast schon geniessen. Wie lässt sich das erklären?

Wir lesen ja auch Krimis, schauen Horrorfilme, einige von uns machen Bungeejumping. Es gibt immer auch eine gewisse Lust an der Angst. Beim Coronavirus ist das, psychologisch gesehen, der Versuch, dem Ganzen etwas abzugewinnen.

Am Freitag hat der Bund ein Verbot von Grossanlässen verhängt. Wie beurteilen Sie das bisherige Vorgehen des Bundesrats und der zuständigen Behörde in Bern?

Sie machen eine sehr besonnene Politik. Dazu gehören auch die Massnahmen, die jetzt ergriffen wurden. Sie sind im Moment das Einzige, was man machen kann. Die Ansteckungen wird man nicht verhindern können, man kann nur versuchen, den Verlauf der Epidemie zu verlangsamen und einzudämmen, damit nicht plötzlich die Spitäler überlaufen werden. Genau das will man mit dem Verbot von Grossanlässen erreichen.

«Wir denken im Normalfall nicht an Krankheit und Tod, was auch gesund ist.»

Schürt eine solche Massnahme nicht gleichzeitig die Angst?

Im ersten Moment ist es vielleicht ein Schock für diejenigen, die es bisher verdrängt haben. Aber jene, die sich ängstigen, haben nun das Gefühl: Die da oben machen wirklich etwas. Dieses Grundvertrauen brauchen wir alle. Es ist eine beruhigende Massnahme, wenn Landesvater Alain Berset hinsteht und mit seinem markanten Gesicht sagt: Wir haben es im Griff.

Es gab den Vorwurf, dass gerade dies zu Beginn der Corona-Ausbreitung nicht passiert sei. Die Verantwortlichen in Bern hätten, im Vergleich zu ihren ausländischen Kollegen, etwas gar entspannt gewirkt.

Die Kampagne ist gut geführt, daran gibt es nichts auszusetzen. Ich finde beim jetzigen Stand der Dinge auch gut, dass man keine Gebiete absperrt. Damit würde man ja nur fördern, dass dort alle krank werden.

Macht uns an der derzeitigen Situation letztlich zu schaffen, dass wir mit unserer eigenen Verletzlichkeit konfrontiert werden – etwas, das wir uns nicht mehr gewöhnt sind?

Im Westen sind wir eine hochgerüstete Machbarkeitsgesellschaft und denken im Normalfall nicht an Krankheit und Tod, was auch gesund ist. Jetzt aber ist diese Thematik da und präsent – wir können das nicht mehr verdrängen. Darum reden alle darüber. Der Mechanismus des Verdrängens ist ausser Kraft gesetzt.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App