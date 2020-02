Die Stadt am Meer

Zunächst ist nicht zu erkennen, ob die seltsamen Gestalten, die sich in der Stadt herumtreiben, einfach nur sturzbetrunken sind oder stocknüchtern ein absurdes Theater aufführen. Erst auf den zweiten Blick entpuppen sie sich als römische Legionäre. Bierselig lallend, lümmeln sie auf der Treppe vor der St. Ursenkathedrale und versuchen wenig erfolgreich, einander die ledernen Bänder ihrer Sandalen um die nackten Waden zu wickeln.

Ob betrunken oder nüchtern: Sie sind aus der Zeit gefallen. Denn vor 2000 Jahren gab es hier natürlich keine Kathedrale. Nicht einmal eine Kapelle. Es war ein Brückenkopf, den Kaiser Tiberius rund zwanzig Jahre nach Christi Geburt errichten liess und der heute ganz Solothurn feiernd durchs Jubiläumsjahr taumeln lässt. Damals sollte die helvetische Metropole Aventicum (heute Avenches) und das Legionärslager Vindonissa (Windisch) mit einer Heeresstrasse verbunden werden; auf halbem Weg schlugen die Römer eine Brücke über die Aare: Solodurum.

Das Gotteshaus entstand erst vor einem Vierteljahrtausend: 1762 legte der Tessiner Baumeister Gaetano Pisoni im Herzen der Stadt den Grundstein für den prächtigen neoklassizistischen Bau, und Antonio Pisoni vollendete das Werk seines Onkels – nach einer Bauzeit von exakt elf Jahren.

Die heilige Elf

«Die Zahl elf ist uns heilig», sagt Hansjörg Boll, der als Stadtschreiber im Jubiläums-OK und jetzt in der «Öufi»-Beiz der «Öufi»-Brauerei sitzt, die am 11.11.2000 gegründet wurde. Unten in der Altstadt tobt die Chesslete, wie die Solothurner ihren Fasnachtsauftakt nennen, und Boll bestellt noch eine Stange «Südfuss», die würzigste der elf «Öufi»-Biersorten. Niemand wisse, woher der Mythos mit der Elf komme, fährt er fort, aber s’«Öufi» begegne einem überall. Elf Zünfte, elf Mitglieder im ersten Stadtrat, elf Stunden auf der «Solothurner Uhr», deren Spiel mit elf Glocken das Solothurner Lied intoniert.

Eindrücklich haben die Architekten Pisoni die heilige Elf in der Kathedrale umgesetzt – auch hier hängen elf Glocken im Turm, die Skulpturen von elf Heiligen zieren die Fassade, elf Türen führen ins Innere, wo man alle elf Altäre nur dann gleichzeitig erkennen kann, wenn man auf der elften Bodenplatte im Kirchenschiff steht, und wer den Blick nach oben richtet, erkennt elf Sterne, die das Haupt der Jungfrau bekränzen.

Die Kuppel der Kathedrale ragt sechs mal elf Meter hoch über die Stadt, unmittelbar darunter bietet eine Aussichtsterrasse ein Panorama, das weit übers Mittelland bis zu den Berner Hochalpen reicht. Mit etwas Glück begegnet man hier oben dem berühmtesten Solothurner Rotschopf. «Ich liebe diese Aussicht», strahlt SRF-Wetterfee Sandra Boner. «Statt vom Dach des Fernsehstudios sollte man unsere «Meteo»-Sendung von hier ausstrahlen, wo das Meer der Altstadtdächer einen Hauch von mediterraner Leichtigkeit ausstrahlt. Selbst die Möwen, die mich oben kreischend begrüssen, machen deutlich, was jeder Solothurner schon immer gewusst hat: Solothurn liegt tatsächlich am Meer!»

Man hat die Pflicht, weltoffen und warmherzig zu sein

Damit spielt sie nicht nur auf das «Näbumeer» an, das klimawandelbedingt «leider immer seltener» zu sehen ist, sondern auf Franco Supino, einen Solothurner Autor mit neapoletanischen Wurzeln, der in seiner Anthologie «Solothurn liegt am Meer» mehr sieht als eine literarische Liebeserklärung. «Es ist ein Commitment: Als Solothurner hat man die Pflicht, weltoffen und warmherzig zu sein – mediterran eben!»

Stadtschreiber Hansjörg Boll. Foto: Michele Limina

Neben dem römischen Imperator Tiberius, dessen Brücke vor 2000 Jahren den Grundstein gelegt hat, gibt es einen zweiten mediterranen Kaiser, der Solothurner Geschichte geschrieben hat – nicht weil er die Stadt gegründet, sondern geprellt hat. Zumindest sieht das sein damaliger Gastgeber so. Die Rede ist vom Korsen Napoleon Bonaparte, der 1797 – 35 Jahre nach der Einweihung der Ursenkathedrale – auf der Durchreise zum Rastatter Kongress über Tiberius’ Brücke nach Solothurn gekommen war.

Die Schuld der Franzosen

Zuvor war ihm in Bern ein kühler Empfang bereitet worden und in Feldbrunnen an seiner Kutsche ein Rad gebrochen: Napoleon war stinksauer. Er liess sich lediglich ein Glas Wasser reichen, bezahlte mit einer Goldmünze – und zog weiter. Der Wirt hatte die Rechnung sozusagen ohne den Kaiser gemacht – sie beträgt exakt 2582 Louis d’Or für «aufwendige Vorbereitungen, die Verpflegung des Begleittrosses und das Auswechseln der Pferde». Sie hängt noch heute golden eingerahmt im Foyer der La Couronne, wie das zweitälteste Hotel der Schweiz heute heisst. «Die Franzosen sind uns den Betrag natürlich immer noch schuldig», schmunzelt Murat Baki, der seit einem halben Jahr das frisch renovierte Viersternhaus führt.

Unmittelbar neben dem Hotel führen die berühmten drei mal elf Stufen zur Kathedrale, auf denen die römischen Legionäre sich vom Fasnachtstreiben erholen. Sie sähen heute nur aus wie alte Römer, grinst der Centurio. «Aber in Wirklichkeit sind wir Hawaiianer!»

Hä?

«Unsere Fasnacht dauert vom 13. Januar bis zum Aschermittwoch. In dieser Zeit wird der Stadtpräsident abgesetzt, und die Honolulu-Zunft übernimmt die Stadt. Aus Solothurn wird Honolulu.»

Warum Honolulu?

«Weil die Fasnacht Soledurn auf den Kopf stellt – und da unten, auf der anderen Seite, da ist irgendwo – eben Honolulu.»

Aha.

So schlagen die närrischen Nachfolger der römischen Legionäre einen Bogen vom Jubiläum zur Chesslete. Wer nicht nur bis zehn zählen kann, erkennt – richtig: Es sind elf!



