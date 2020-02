Die unwiderstehliche Erotik der Glatze

Wenn es einen Grund gibt, weshalb Männer mit Frauen tauschen würden, dann steht Haarausfall ganz weit oben auf der Liste. Mit dreissig aussehen wie Prinz Albert und später wie Gargamel? Dann doch lieber jeden Monat menstruieren.

Eine Glatze, glauben viele Männer, ist eine besonders fiese Laune der Natur. Sie macht alt, spiessig und bei Frauen erfolglos. Selbst von Schönlingen wie Jude Law oder Andre Agassi bleibt irgendwann nichts mehr als ein welker Haarkranz übrig.

Doch gemach, liebe Männer. Die weiblichen Instinkte meinen es gut mit den Glatzköpfen. Haare sind punkto Attraktivität höchstens nebensächlich. Was wirklich zählt, ist die maskuline Strahlkraft. Und da haben Männer oben ohne einen klaren Wettbewerbsvorteil. Das findet sogar die Wissenschaft. Kahlköpfige wirken nämlich allgemein grösser, schlauer und stärker, als sie tatsächlich sind. Sie gelten zwar nicht gerade als Märchenprinzen, diese sollten dann doch eher wallendes Haar haben. Frauen sehen in Glatzenträgern aber die perfekten Beschützer, weil sie mehr Status, Dominanz und – warum auch immer – mehr Ehrlichkeit ausstrahlen.

Kein Wunder, haben Actionhelden in Hollywoodfilmen vorzugsweise schütteres Haupthaar. Offensichtlich taugen sie prima als smarte Draufgänger, die einerseits kaum totzukriegen sind wie Bruce Willis und praktischerweise immer dann zu Bestform auflaufen, wenn die Welt gerade einen «good bad boy» braucht wie Jason Statham. Was will Mann mehr?

Allerdings heisst das noch lange nicht, dass sich Männer mit Fleischkappen alles erlauben dürfen. Wenn sie humorlos sind, zu enge Hosen tragen, beim Hanteltraining stöhnen, den Rotz im Bus hochziehen oder Frauen ungefragt die Welt erklären, nützt ihnen auch die sexy Glatze nichts.



