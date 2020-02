Diese Schweizer Branchen sind am stärksten von China abhängig

Uhrenindustrie

Für die gesamte Schweizer Uhrenindustrie ist Festland-China zum drittwichtigsten Absatzmarkt avanciert, während die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong die bedeutendste Abnehmerin ist. Die UBS schätzt, dass die Swatch Group rund die Hälfte des Jahresumsatzes in China oder mit chinesischen Touristen erzielt. Bei Richemont dürften es rund 45 Prozent sein. Laut Schätzungen der Bank Vontobel tragen Chinesen, die im Inland und Ausland Schweizer Uhren kaufen, mittlerweile 40 Prozent zum Umsatz der Uhrenindustrie bei. Das hat damit zu tun, dass in China im Zuge der wirtschaftlichen Öffnung eine kaufkräftige Mittelschicht entsteht, die das Reisen für sich entdeckt. Wie heftig die Einbussen aufgrund des Coronavirus ausfallen, dürfte nicht zuletzt von der Dauer der Pandemie abhängen. (jnm)

Smartphones

Viele Geräte von westlichen Herstellern stammen aus chinesischen Fabriken. Prominentes Beispiel ist das iPhone von Apple. Es ist hierzulande das beliebteste Mobiltelefon, fast jeder zweite Schweizer besitzt inzwischen eines. Wegen des Coronavirus befürchtet der US-Technologiekonzern Lieferengpässe und hat eine Umsatzwarnung herausgegeben. Chinesische Marken wie Huawei, Oppo und Xiaomi sind in der Schweiz bisher noch nicht gross angekommen. Das könnte sich in diesem Jahr aber ändern, wenn die Chinesen ab dem Frühling die ersten massentauglichen Geräte für den neuen Standard 5G lancieren. (jnm)

Bildschirme

China ist der wichtigste Lieferant der Schweiz von Bildschirmen. Im vergangenen Jahr betrug der Wert der importierten Produkte 279 Millionen Franken, was einen Anteil von fast 40 Prozent am Total ausmacht. Seit 2010 hat sich der Wert der Einfuhren von chinesischen Bildschirmen vervierfacht. Der Wirtschaftsverband der Schweizer IT- und Online-Branche (Swico) macht bei seinen Mitgliedern unterschiedliche Reaktionen auf das Coronavirus aus. «Einige ­erwarten spürbare Lieferengpässe in allen Geräte­kategorien, bis sich die Lage in China normalisiert hat. Andere geben sich aufgrund ihres stabilen Lieferantennetzes und redundanter Lieferketten gelassen und sprechen von allfälligen vorübergehenden Engpässen», teilt Swico auf Anfrage mit. (jnm)

Banken

China gilt für viele Banker als der vielversprechendste Zukunftsmarkt. Hier wachsen die Vermögen rasant, das gilt auch für die Anzahl Kunden. Laut einer Studie der Credit Suisse zählt China, nach den USA, die meisten Millionäre. Vor wenigen Tagen hielt die ­Singapurer «Business Times» ein Podium mit wichtigen Private-Bankern der Region ab, darunter auch Vertretern von UBS, Credit Suisse oder der Bank Safra Sarasin. Dort zeigten sich die Manager zuversichtlich – trotz Coronavirus. Solche Ereignisse würden zwar dafür sorgen, dass die Kunden kurzfristig vorsichtiger würden – langfristig seien die Wachstumsaussichten aber gut. (jb)

Spielwaren

Die Spielwarenbranche spürt teils Lieferverzögerungen zwischen vier und sechs Wochen oder verzeichnet teils Lieferausfälle. Das zeigt eine Umfrage des Spielwaren-Verbands Schweiz unter seinen 72 Mitgliedern. Auch Mitglieder, die ihre Produktionsstätten nicht in China, sondern in Vietnam, Indien oder Indonesien haben, sind von Unterbrüchen in der Lieferkette betroffen. Einige Komponenten, wie Plüsch oder Elektronik, werden in China gefertigt. Generell sei es aber noch zu früh, die gesamten Auswirkungen durch das Virus abschätzen zu können. Vom Spielwarenhändler Franz Carl Weber heisst es auf Anfrage, man habe von vereinzelten Zulieferern Hinweise erhalten, dass es bei Lieferungen zu Verzögerungen kommen kann. (mya)

Tourismus und Luftfahrt

Chinesische Touristen sind für die Schweiz wichtig. 2019 reisten 1,3 Millionen von ihnen an. Damit war das Land der Mitte die Nummer vier bei den Herkunftsländern ausländischer Gäste. Seit dem Ausbruch des Virus und dem Stopp von Gruppenreisen sind die Innenstädte deutlich weniger voll als sonst. Und auch die Hotels spüren das Ausbleiben der chinesischen Gäste. In einer landesweiten Umfrage des Verbands Hotelleriesuisse gaben 51 Prozent der befragten Mitglieder an, dass sie von Stornierungen aus China betroffen sind. Derweil setzt die Swiss weiterhin die Flüge nach ­China aus – dabei handelt es sich um fünf wöchent­liche Flüge nach Peking und sieben nach Shanghai. Die Frequenz nach Hongkong wurde reduziert. Aus diesem Grund bleibt derzeit eine Boeing 777 mit 340 Sitzen ungenutzt. Sie steht aber immerhin nicht einfach herum: Die Swiss nehme in dieser Zeit Wartungsarbeiten vor, teilt die Airline mit. Wie weit sich der Flugstopp auf die Einnahmen auswirke, könne man allenfalls erst bei Bekanntgabe der Jahreszahlen Mitte März sagen. (ag, laf)

Textilien

Auch die Schweizer Textil- und Kleiderbranche ist betroffen. Für den Kleiderimport ist China der wichtigste Markt, und bei Importen nicht konfektionierter Textilien liegt das asiatische Land an dritter Stelle. Jährlich werden Textilien im Wert von 240 Millionen Franken und Bekleidung für 2 Milliarden importiert. «Wir spüren eine gewisse Verunsicherung, aber Panik herrscht nicht», sagt Peter Flückiger, Direktor des Verbands Swiss Textiles. Für die 200 Mitglieder des Verbands sei noch schwierig abzuschätzen, in welchem Ausmass die Schweizer Textilbranche durch das Virus betroffen sei. Der Export nach China leide bereits unter Einschränkungen in Häfen und des Flugverkehrs. Auch hätten gewisse Konfektionäre in China die Weiterverarbeitung der Stoffe unterbrochen. (mya)

Medikamente

Gut 80 Prozent der Vorleistungen für Medikamente kommen aus China. In der Schweiz sind ohnehin zahlreiche lebenswichtige Medikamente vergriffen, vor allem Schmerzmittel, Antibiotika, Impfstoffe, Blutdrucksenker und Antibabypillen. Denn viele ­ältere Wirkstoffe werden aus Kostengründen nur noch in China hergestellt, und Fabriken wurden schon zuvor wegen nicht eingehaltener Umwelt- oder Qualitätsstandards geschlossen. Gerade patentabgelaufene, günstigere Generika basieren auf den dort hergestellten Rohstoffen. Noch ist man aber entspannt in der Schweiz. «Zurzeit erwarten wir keine Lieferengpässe wegen des Coronarvirus», so ein Novartis-Sprecher. Indische Hersteller von Nachahmermedikamenten warnen jedoch, dass es eng wird, wenn die Produktion in China Ende Februar nicht anspringt. Indien ist der grösste Exporteur von Generika in die ganze Welt und gilt als Apotheke für die Armen. Das Land stellt zwar auch selbst Grundstoffe her, importiert sie aber auch aus China. (ish)

Vitamine

Viele Vitamine für Medikamente und Tierfutter wie auch für Bonbons oder Cornflakes kommen aus China. Die Lage bei Vitamin C und B12 – wichtig für Veganer – sei derzeit aber noch «weitgehend entspannt», sagt Stefan Schmidinger von Kemiex, einer Schweizer Informations- und Handelsplattform für Pharma-Rohstoffe. Die wichtigen chinesischen Hersteller befänden sich ausserhalb der kritischen Provinzen, und Händler in Europa hätten genügend Vorräte. «Die Preise ziehen aber etwas an», so Schmidinger. Der Pharmakonzern Bayer, der Supradyn oder Aspirin Plus C herstellt, bezieht die meisten benötigten Stoffe in Europa. Vitamin C komme etwa aus Grossbritannien, erklärt eine Sprecherin von Bayer. Die Lagerpolitik sehe generell genügend Puffer vor. (ish)



