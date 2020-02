Dieses Känguru dreht durch

Es ist mutig, glaubt an seine Ideale und verweigert sich dem kapitalistischen System. Dass sich linke Aktivisten vom kommunistischen Känguru des deutschen Autors Marc-Uwe Kling angezogen fühlen, ergibt Sinn. Doch das aufmüpfige Tier begeistert nicht nur sie. «Die Känguru-Chroniken» waren als Buch und Hörbuch jahrelang auf den Spitzenplätzen der Bestsellerlisten – und nun hüpft das Känguru auch auf der Leinwand.

Dani Levy hat aus den episodenhaften Geschichten einen Film gedreht: für Linke und Nichtlinke, für Erwachsene und Kinder. Alle Menschen könnten in den «Känguru-Chroniken» etwas entdecken, das ihnen schmeckt, sagt der Schweizer Regisseur. Wie in einem Supermarkt.

Marc-Uwe Kling, der Autor der «Känguru-Chroniken», kommt in seinen Geschichten selbst vor und lebt mit dem Känguru in einer Wohngemeinschaft in Berlin. Gemeinsam kämpfen sie gegen einen Bauunternehmer und gegen die Nazis. Der Charakter Kling, der im Film von Dimitrij Schaad gespielt wird, ist ein Kleinkünstler, der immer erst um 12 Uhr aufsteht. Der Selbstoptimierungswahn macht ihn depressiv. Die Eltern bezahlen ihm den Psychiater. «Ein Schlufi», sagt Dani Levy. «Eine sehr moderne Figur.»

Seine Kinder brachten ihn auf das Buch: Regisseur Dani Levy. Foto: PD

Auch der richtige Marc-Uwe Kling startete als kleiner Künstler. Auf einer Poetry-Slam-Lesebühne trug er zum ersten Mal die Dialoge zwischen ihm und dem Känguru vor. Der Berliner Radiosender Fritz wollte seine Geschichten danach als Hörkolumne, der Ullstein-Verlag später als Buch.

Doch dieses verkaufte sich nicht gut – bis zu einem vorweihnachtlichen Samstag im Jahr 2009. Im Westdeutschen Rundfunk liest der Moderator Jürgen von der Lippe aus den «Känguru-Chroniken» vor. Die Zuschauer der Sendung kriegen sich vor Lachen nicht mehr ein.

«Denn hets greblet», sagt der Schweizer Satiriker Gabriel Vetter, der Marc-Uwe Kling persönlich kennt und seine Satire etwas vom Besten findet. Drei weitere Bücher folgten. Hörbücher. Und Kartenspiele. «Marc-Uwe ist extrem gut darin, antikapitalistische Inhalte kapitalistisch zu verkaufen», sagt Vetter.

Die Systemkritik der «Känguru-Chroniken» sei etwas, das nicht nur links auf Resonanz stosse. «Den Wahnsinn, den wir mittragen, zu hinterfragen, ist ein Grundbedürfnis der gesamten Gesellschaft», sagt Vetter. Er ist in Beggingen im Kanton Schaffhausen aufgewachsen, dem rechtesten Bauerndorf im rechten Kanton, wie er selbst sagt. Die Menschen dort würden sich nicht beugen, sondern sagen häufig: «Nein, das machen wir nicht mit.» Genauso wie das Känguru.

Das Beuteltier macht, was die Kinder nicht dürfen

«Die Känguru-Chroniken» hat Dani Levy dank seiner Kinder kennen gelernt. Sie hätten die Hörbücher verschlungen, sagt der Regisseur. Er stand im Kinderzimmer und fragte sich, was sein damals 10-jähriger Sohn und seine 15-jährige Tochter von der komplexen Systemkritik verstehen. Als er nachfragte, meinten sie: «Wir finden das Känguru lustig. Es macht nur Seich und streitet sich immer mit seinem Mitbewohner.»

Die Kombination von Tier und Mensch funktioniert. Das Känguru eignet sich als Held, weil es uns fern ist. Man kann es mit Mythen und Eigenschaften neu aufladen. Und im Film ist es erst noch knuddelig und hat ein Fell, das an einen Teddybär erinnert.

«Das Känguru macht oft, was die Kinder nicht dürfen», sagt Dani Levy. Es isst Schnapspralinés, kickt einen Hund in weitem Bogen durch den Park und kennt keine Regeln. Wie bei Pippi Langstrumpf ist es diese Utopie, die Freiheit, alles machen zu können, die den Kindern gefällt.

Das Känguru stichelt gegen die SPD und fachsimpelt über den phallischen Minderheitskomplex. Und die Tirade des Bösewichts ist ein Best-of von Autokratenreden.

In einer Episode erzählt das Känguru, wie es für den Vietcong gekämpft hat. Sein Sohn habe ihn gefragt, was das sei, der Vietcong, erzählt Dani Levy. Dadurch sei eine Diskussion über Geschichte und Politik entstanden, die es sonst nie gegeben hätte.

Dani Levy, der als Küchenbursche Peperoni in der Fernsehserie «Motel» bekannt wurde und bei «Alles auf Zucker!» die Regie führte, hat Marc-Uwe Kling schon oft bei Lesungen seiner Bücher begleitet. Das Alter der Besucher sei jeweils sehr durchmischt, sagt er, denn auch für Erwachsene gebe es viel zu entdecken.

Anspielungen auf diverse Filme etwa – «Fight Club», «The Big Lebowski» – und viel Politik. «Fuck Neoliberalismus» steht als Graffito auf der Terrasse der Wohngemeinschaft. Das Känguru stichelt gegen die SPD und fachsimpelt über den phallischen Minderheitskomplex. Und die Tirade des Bösewichts ist ein Best-of von Autokratenreden.

Ein Bösewicht, der an Donald Trump erinnert

Dani Levy prangert mit seinem Film die Gentrifizierung an. Der Künstler und das Känguru nehmen die Position der Verlierer des Systems ein, die vom Berliner Kreuzberg vertrieben werden, weil sie zu wenig Geld haben, um dazuzugehören. Ausserdem kritisieren die «Känguru-Chroniken» die rechte Politik. In der Schweiz gäbe es etwas mehr Konsens als in Deutschland, sagt Dani Levy, der in Basel geboren wurde und heute in Berlin wohnt. «Trotzdem müssen wir schauen, dass die rechten Kräfte nicht das kaputtmachen, was die Schweiz ausmacht: dass Menschen hierherkommen und sich integrieren können.»

Der Bösewicht des Films, der Bauunternehmer Jürg Dwigs, erinnert stark an Donald Trump, nicht nur wegen seiner Frisur. Dani Levy sagt, die Dystopie seines neuen Films sei bereits Wirklichkeit. «Alles hat sich viel rasanter und schlimmer verändert, als ich gedacht hätte.»

«Die Känguru-Chroniken» vertreten eine klare politische Haltung, vergraulen aber Andersgesinnte nicht. Im Film scheitern der anarchische Kleinkünstler und das kommunistische Känguru immer wieder an ihren ideologischen Verblendungen. Sie halten sich selbst den Spiegel vor und zeigen damit: Es ist nicht alles schwarz-weiss. Jeder macht Fehler.

Ein solcher Fehler unterläuft Dani Levy bei der Wahl der Lokalität, in dem er Auskunft zu seinem neuen Film gibt. Das 25 Hours Hotel bei der Zürcher Europaallee ist ein Sinnbild für die Gentrifizierung, jenem Phänomen, das er mit den «Känguru-Chroniken» kritisiert.

Ab 5. März im Kino



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App