Dürfen Eltern Lieblingskinder haben?

Kürzlich machte sich die amerikanische Schauspielerin Jaime Pressly richtig unbeliebt. Sie postete in den sozialen Medien ein Selfie mit ihrem zwölfjährigen Sohn und schrieb: «Super Zeit mit meinem Lieblingssohn Dezi.» Das grösste aller Eltern-Tabus, einfach mal rasch gebrochen. Pressly muss sich dessen bewusst gewesen sein, die 42-Jährige fügte dem Eintrag hinzu: «Richtig, ich habe es gesagt. Ich habe einen Lieblingssohn, obwohl ich alle meine drei Jungs über alles liebe.» Mit ihrem Erstgebo­renen allerdings verbinde sie eine besondere Beziehung, da sie «miteinander aufgewachsen» seien.

Die empörten Reaktionen folgten prompt; Nutzer schrieben, für die beiden jüngeren Geschwister – Presslys Zwillingsbuben sind zweijährig – sei diese Aussage traumatisierend. Und: Ein Glück, dass die beiden noch nicht lesen könnten.

Kurz darauf erklärte die Schauspielerin, schulterzuckend, in einer Talkshow ihre Aussage: «Ich war einfach nur ehrlich.»

Hat die Tochter dasselbe Talent, schafft das Nähe

Die unangenehme Nachricht für Eltern: Ein bisschen Pressly steckt in fast allen von ihnen. Untersuchungen zeigen, dass die meisten Väter und Mütter einem ihrer Kinder besonders nahestehen. Auch wenn sie das nie zugeben würden. Nicht zugeben wollen – schliesslich lieben sie alle ihre Spröss­linge und möchten nicht, dass sich einer zurückgewiesen fühlt. Tatsächlich aber machen persönliche Vorlieben selbst vor dem eigenen Nachwuchs nicht Halt. Eine amerikanische Studie ergab 2005, dass 70 Prozent der Väter und 74 Prozent der Mütter eines ihrer Kinder bevorzugt behandelten.

Nun die gute Nachricht: Ein schlechtes Gewissen brauchen Eltern deswegen nicht zu haben. Wissenschaftler argumentieren, ein besonders enges Band zu einem einzelnen Kind habe nichts mit mangelnder Liebe für die anderen zu tun, sondern bloss mit persönlichen Präferenzen. Während sich Liebe offenbar problemlos gleichmässig über eine Kinderschar verteilen lässt, ist dies mit Sympathien schwieriger. Wir kennen das von überall, wo wir Menschen begegnen – im Büro, am Bankschalter: Oft fühlen wir uns, bewusst oder unbewusst, Menschen zugewandt, in denen wir uns wiedererkennen oder die uns an jemanden erinnern durch die Art, wie sie sprechen oder sich bewegen. Unschwer vorzustellen, dass es Nähe schaffen kann, wenn die Tochter dasselbe sportliche Talent zeigt oder der Sohn das strahlende Lachen des Lieblings-Opas geerbt hat.

Bleibt die Frage: Zugeben oder nicht? Auch hier hat die Wissenschaft eine Antwort: Besser nicht. Offensichtliche Ungleichbehandlung unter Geschwistern ist nicht nur für jene Kinder belastend, die um die Zuneigung eines Elternteils kämpfen, sondern auch für Lieblingssöhne und -töchter. Zu spüren, dass die Eltern grosse Erwartungen in sie setzen oder ihnen alle Probleme aus der Welt räumen, macht ihr Leben nicht leichter.

Auch Kinder glauben nicht an absolute Gleichbehandlung

Die Lösung? Liegt wahrscheinlich doch in dem, was Schauspielerin Jaime Pressly demonstriert hat: Ehrlichkeit. Vielleicht nicht unbedingt auf Instagram, damit es die ganze Welt mitbekommt, aber immerhin sich selbst gegenüber. Unterschiedlich verteilte Sympathien – die sich im Lauf der Zeit übrigens ändern können – sind menschlich. Anstatt das zu leugnen, könnte man als Mutter oder Vater versuchen herauszufinden, was einen mit dem einen Kind besonders verbindet oder was am anderen missfällt. Und so möglicherweise einen besseren Zugang zu jenem finden, das bisher im Schatten seines Geschwisters stand.

Dass die elterliche Zuneigung absolut symmetrisch verteilt ist, glauben nämlich selbst Töchter und Söhne nicht. Eine US-Um­frage unter erwachsenen Kindern hat ­gezeigt, dass 85 Prozent finden, ihre Mutter stehe einem der Geschwister näher als den anderen.



