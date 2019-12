Ein Genie oder ein Hitler?

Die Feiertage haben mir die nötige Zeit verschafft, um ein Buch zu lesen, das so dick ist, dass ich es mir bislang nie zugemutet hatte – obwohl es schon lang in meinem Büchergestell steht: «Napoleon the Great» von Andrew Roberts, einem konservativen britischen Historiker, der den Franzosen, einen Vollstrecker der Revolution, trotzdem bewundert. Das Buch umfasst gegen 1000 Seiten, was paradoxerweise wenig scheint, wenn man erfährt, dass Roberts so gut wie alle Quellen gelesen hat, die von Napoleon handeln, vor allem auch seinen gesamten Briefwechsel, immerhin ein Werk von sage und schreibe 33'000 Briefen. Ein Drittel davon wurde erst 2014 ver­öffentlicht. Napoleon, 1769 auf Korsika geboren, starb 1821 einsam und verhasst in der Verbannung.

Roberts’ Bewunderung, die gut belegt und glänzend vorgetragen wird, hat etwas Ansteckendes: Napoleon war tatsächlich eine bemerkenswert ambivalente Figur. Ein Grosser der Weltgeschichte ohne Zweifel, ein Monster geradeso. Er modernisierte, und er zerstörte, er hob die Folter auf und untersagte seinen Soldaten die Vergewaltigung von Frauen im Krieg – und er brannte ganze Dörfer nieder mitsamt ihren Bewohnern, wenn es darum ging, seine ­neuen Untertanen überall in Europa für irgendeine Unbotmässigkeit kollektiv zu bestrafen. Er zog neue Grenzen, ­befreite Völker, vertrieb Könige und schaffte ungerechte Privilegien ab – dann krönte er sich zum Kaiser der Franzosen und herrschte als Diktator. Konservativ bis in die Knochen, glaubte er nicht an Gott – aber auch an die Revolution glaubte er nur so lange, bis er sie selber beendet hatte. Er förderte die Wirtschaft und schloss Europa zu einem Binnenmarkt zusammen, den eine Kontinentalsperre vor jeder ausländischen Konkurrenz schützen sollte, was Europa schadete und England am Ende den kapitalistischen Durchbruch erleichterte. Nachdem Napoleon fast alle Schlachten gewonnen, aber den jahrzehntelangen Krieg verloren hatte, war England reich und Frankreich ruiniert. War er ein Genie oder ein Hitler und Stalin zugleich?

Das wäre unfair. Wenn eines die Verdammung von Napoleon so schwer macht, dann sind es die Fortschritte, die er in den Ländern einführte, die er erobert hatte: einen recht egalitären Rechtsstaat, eine moderne Steuerordnung, ein öffentliches Bildungssystem, die Emanzipation der ­Juden, die allgemeine Handels- und Gewerbefreiheit, die Beseitigung von mittelalterlichen Vorrechten und Leibeigenschaft, auch eine Verwaltung, die weitaus weniger korrupt agierte als alles, was man vorher in Europa ­gekannt hatte, schliesslich eine Armee, in der Leistung mehr zählte als Adelstitel und Verbindungen.

Napoleon war ein sehr gebildeter Mann, er hatte so gut wie jeden antiken Autor gelesen, er verschlang Rousseau, Goethe und Voltaire; auf jedem Feldzug liess er eine mobile Bibliothek von Hunderten von Büchern mitführen, damit ihm die Lektüre ja nie ausging. Als er Ägypten überfiel und unterwarf, nahm er Hunderte von Wissenschaftlern mit, die das Land nach allen Regeln der Kunst beschrieben und untersuchten. Kaum eine Auszeichnung war ihm wichtiger als die Mitgliedschaft im Institut de France, dem bis heute prestigereichsten, exklusiven Club der französischen Intelligenz. Obschon er sich also als Aufklärer sah, und Ideologie ihm keineswegs fremd war, erlag er nie deren Versuchungen. Vielmehr blieb er zeitlebens ein Realpolitiker, ein reformerischer General, der noch mehr von Mathematik verstand als von Philosophie, ein Modernisierer im guten Sinne. Vom ideologischen Wahnwitz des 20. Jahrhunderts lag er weit entfernt, von jenen monströsen Theorien wusste er nichts, die einen Hitler, Stalin und Mao dazu bewogen, Millionen von Menschen einfach so umzubringen, weil sie der falschen Rasse oder Klasse angehörten. Napoleon war nicht gerade ein Menschenfreund, er propagierte Menschenrechte so oft, wie er sie verletzte, und doch verbreitete er nie jenen Hass, den spätere ­Dik­tatoren und selbst ernannte Modernisierer zu ihrem ­Regierungsprogramm erheben sollten.

Verhasst war er gleichwohl. Als Befreier zuerst will­kommen, wurde er von den meisten Völkern am Ende verjagt. Niemand vermisste ihn. Reformen in Ehren, doch auch im 19. Jahrhundert zog man es vor, selbst darüber zu entscheiden, sofern man die Kraft dazu aufbrachte. Fast alle Länder scheiterten, nirgendwo setzte sich die ­Demokratie durch. Nur in der Schweiz. Aber das ist eine andere Geschichte.