Greta-Effekt erreicht das Kinderzimmer – Ökowindeln boomen

Der Klimawandel erfasst die Schweizer Kinderstuben. Stoffwindeln liegen voll im Trend. Beim Onlineshop Wickelwind stieg der Umsatz mit Stoffwindeln letztes Jahr um rund 40Prozent. Die Testpakete zum Ausprobieren, die man für vier bis zehn Wochen mieten kann, sind bereits bis Mitte Mai ausgebucht.

Auch beim Shop Windelzeit in Hefenhofen TG liegt die Tuchwindel im Trend. Seit 2014 haben sich die Bestellungen versechsfacht – geordert wird alles rund um das Stoffhöschen, von Windelklammern bis zum kompletten Stoff­windel-Set. Auch beim Internet-Verkaufsshop Windelkind zeigt die Verkaufskurve nach oben. Der Umsatz mit den «Bambino»- und «Charlie-Banana»-Stoffwindeln, die hier im Sortiment liegen, habe sich 2019 im Vergleich zum ­Vorjahr verdoppelt, sagt Co-Gründer Joris Straatman.

Diverse Systeme der Stoffwindel sind im Umlauf. «All-in-one», «Hybridwindeln» oder doch ­besser «Prefold»? Das kann auch gutwillige Öko-Fans überfordern. Bereits werden Crashkurse im Stoffwindelwickeln angeboten, wo Eltern sich den Durchblick verschaffen können. Auch eine Stoffwindelschule wurde jüngst gegründet, wo zertifizierte Beraterinnen und Berater ausgebildet werden. Der ­erste Lehrgang sei im Nu ausgebucht gewesen, sagt Rosemarie Dütschler vom Shop Windelzeit. «Der ­zweite startet im März.»

Den Aufwärtstrend führen Anbieter wie Dütschler auf «ein ­gestiegenes Umweltbewusstsein» zurück. Bis ein Kleinkind trocken ist, braucht es 5000 bis 6000 Windeln – bei Wegwerfwindeln produziert das eine Tonne Abfall pro Kind. Die Stoffwindel kann eine bessere Ökobilanz haben – aber nur beim richtigen «Waschverhalten», heisst es beim Bundesamt für Umwelt (Bafu). Dazu gehöre: Die Waschmaschine voll beladen, also die dreckigen Windeln sammeln oder mit anderen Kleidungsstücken waschen, und das bei «möglichst tiefen Temperaturen», dann an der Leine und nicht im ­Tumbler trocknen und nicht mehr ­benötigte Occasionswindeln später an einen Zweitnutzer weitergeben. Unter diesen Bedingungen könne man «wohl eher davon ausgehen, dass die Stoffwindeln besser abschneiden als die Einwegvariante», sagt eine Bafu-Sprecherin.

Aber es gibt auch den anderen Fall, hält das Amt fest: «Werden die Windeln immer separat in einer halbvollen Maschine bei 90Grad gewaschen und anschliessend im Tumbler getrocknet, wären aus Umweltsicht wohl eher die Einwegwindeln zu bevorzugen.»

Das Windelwaschen kann ausgelagert werden. Etwa an Tick-Wash, ein ursprünglich von der Migros gegründeter Waschservice. Dort ist man sich gewohnt, stark verschmutzte Textilien zu rei­nigen, Unterwäsche inklusive. «Entsprechend würden wir auch Stoffwindeln waschen», sagt CEO ­Joëlle ­Zanetti-Gloor. Sollte der Trend ­anhalten, sei zu überlegen, ein ­eigens dafür vorgesehenes Produkt ­anzubieten – Name: «Die Windelwäsche.»



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App