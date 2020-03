«Guido, du hast die Frauen auf deiner Seite, das gelingt nicht vielen!», schreibt eine begeisterte Leserin in der neusten Ausgabe der Frauenzeitschrift «Guido». Sie meint damit natürlich Guido Maria Kretschmer, wobei man den irritierend weiblichen Zweitnamen und den komplizierten Nachnamen gleich wieder vergessen kann: Guido ist einfach nur Guido. Beziehungsweise Guiiiiidooooo!

Er ist der Mann, den Hunderttausende deutschsprachige Frauen anhimmeln. Obwohl der 54-Jährige definitiv kein Harry Styles, Brad Pitt oder Sean Connery ist, sondern ein rundlicher Typ, der im Zweifel lieber zu enge als zu weite Klamotten trägt. Guido ist so beliebt, dass er sich alles erlauben kann. Sogar Frauen für ihr Aussehen kritisieren. Das tut er von Montag bis Freitag in der Vox-Sendung «Shopping Queen», und das Publikum kann sich nicht an ihm sattsehen.

Fünf Kandidatinnen treten darin gegeneinander an, jeden Tag ist eine andere mit Shoppen dran. Ziel ist es, innert vier Stunden für maximal 500 Euro ein Outfit passend zum Motto zu finden. Diese Woche: «Halt mal den Schuh flach. Sei mit deinen neuen flachen Schuhen der Hingucker!» Jene Kandidatin mit den meisten Punkten wird die neue Shopping Queen und gewinnt 1000 Euro.

«In dem Ding wird die nie wieder schwanger!»

Man kann es nicht anders sagen: Das Konzept der Sendung ist total banal. Und es ist grandios – natürlich vor allem wegen Guido und der namenlosen Off-Kommentator-Stimme, die das tägliche Drama kaufwütiger Frauen so offenherzig kommentieren, als würde nur die beste Freundin zuhören und nicht durchschnittlich 600’000 Menschen. In Spitzenzeiten liegen die Quoten sogar bei über 1,8 Millionen Zuschauerinnen.

«Das Kleid geht gar nicht. Das ist Rollbraten auf drei Etagen», sagt Guido zum Beispiel. Oder: «Die hat nun auch nicht an der ‹Vogue› geleckt.» Oder: «Die sieht mit ihrer Frisur aus, als wenn sie auf einer Königspudelausstellung ist.» Meist kichert er dazu fröhlich, und man kichert unweigerlich mit, besonders dann, wenn er mal wieder angewidert das Gesicht verzieht, weil eine Kandidatin zum hässlichsten Oberteil im Laden gegriffen hat: «In dem Ding wird die nie wieder schwanger!» Er redet von Mäusen, Puppen, Mode-Frettchen und meint damit seine Kandidatinnen.

Aber Guido darf das. Denn erstens schafft Guido es auf wundersame Weise, trotz seiner schlagfertigen Kommentare freundlich zu bleiben und nie herablassend oder blossstellend zu sein. Und zweitens ist er als Modedesigner vom Fach. Die Vox-Sprecherstimme nennt ihn konsequent «Star-Designer Guido Maria Kretschmer». Gelegentlich tragen Prominente wie Charlize Theron oder Goldie Hawn seine Kleider. Trotzdem wird er nie in einem Atemzug mit anderen deutschen Designern wie Karl Lagerfeld, Jil Sander oder Wolfgang Joop genannt und auch nicht von allen in der Szene ernst genommen.

«Ich bin nicht auf diesem Elfenbeinturm der Mode. Ich war immer ein Designer, der sehr fest im Leben steht», sagte er vor einigen Jahren am Rande der Berlin Fashion Week. Er kreiert auch Mode jenseits der Grösse 36/38 und für die breite Masse. Beim Otto-Versand gibt es Cocktailkleider by Guido Maria Kretschmer für 130 Euro zu kaufen, Mäntel für 180 und Sneaker für 110. Diese Bodenständigkeit macht einen Teil seines Erfolgs aus.

Auch nach über acht Jahren keine Überdosis

Guido Maria Kretschmer ist ein Phänomen. Seit mehr als acht Jahren ist er fast täglich am Fernsehen zu sehen. Diesen Freitag lief die 1735. Folge «Shopping Queen». Jeweils am Samstagnachmittag zeigt Vox eine fünfstündige Retorte in Serie, dazu immer mal wieder Spezialsendungen mit shoppenden Prominenten. Guido war aber auch das Gesicht anderer Formate wie «Hotter than my daughter» oder «Geschickt eingefädelt – Wer näht am besten?».

Er sass in der Jury von «Supertalent», schrieb zwei Sachbücher – «Anziehungskraft» stand wochenlang auf Platz 1 der «Spiegel»-Bestsellerliste – sowie einen Roman. Seit 2018 hat er auch noch ein eigenes Frauen-Magazin, das – natürlich – seinen Vornamen und sein Porträt auf dem Titelblatt trägt. Es wird die «Guido» genannt, also mit weiblichem Artikel.

An so viel Omnipräsenz sehen sich die Leute normalerweise schnell satt. Nicht bei Guido. Schon steht das nächste Projekt an: Vorige Woche wurde bekannt, dass er ab Herbst eine weitere Show erhält, «Guidos Deko Queen». Frauen sollen darin Möbel und Accessoires für ein Zimmer ihrer Wohnung shoppen statt ein Outfit für sich selber. Zudem wird es demnächst erstmals einen «Shopping Queen»-Live-Event geben. Drei Kandidatinnen treten an einem Sonntagabend in Echtzeit mit prominenter Shoppingbegleitung und vor Publikum gegeneinander an.

Wie schafft es der Deutsche bloss, dass die Frauen treu auf seiner Seite sind und sie auch nach so vielen Jahren nicht genug von ihm haben, selbst wenn er ihnen jeweils den Spiegel vorhält? Vermutlich, weil sie spüren, dass er sie liebt, obwohl er auf Männer steht – seit rund 35 Jahren ist er mit dem Künstler Frank Mutters liiert. Im pinkfarbenen Shopping-Queen-Bus, der die Kandidatinnen von einem Laden zum nächsten kutschiert, sitzt der Querschnitt deutscher Frauen. Studentinnen, Omas, alleinerziehende Mütter, Unternehmerinnen, reiche Töchter und Ehefrauen, Modetussis, graue Mäuse, Kandidatinnen, die aussehen wie Models oder wie Tante Rosemarie väterlicherseits.

Guido feiert sie am Ende alle, findet bei jeder etwas Positives. «Sogar wenn er böse Sachen sagt, man kann ihm einfach nicht böse sein», fasste einst eine Kandidatin zusammen. Diese nette Haltung wirkt sich auch auf die «Shopping Queen»-Frauen aus: Obwohl es um immerhin 1000 Franken Siegesprämie geht, ist die Stimmung jeweils ausgesprochen fröhlich; fiese Benotungen und Konkurrenzgehabe gibt es eigentlich nie.

Ganz anders beim einmaligen «Shopping King»-Spezial mit Kandidaten. «Das war ein totales Gehacke, das war das Anstrengendste, was ich getan hab», erzählt Guido in einem Video auf seiner Website. Einmal und nie wieder. Es müsse ja auch mal einen männerfreien Raum im Fernsehen geben. Die Frauen sind wohl deswegen auf seiner Seite, weil Guido ebenso auf ihrer ist und er die Freude am Shoppen zelebriert statt belächelt. Vielleicht aber auch, weil es bei all den Trollen dieser Welt eine Sehnsucht nach durch und durch sympathischen und ehrlichen Menschen gibt. Und Guido bedient diese so gut wie kaum ein anderer.



