«Ich habe nie meine Seele verkauft»

Als sie schliesslich im Eingang des Hotels erscheint, sich kurz orientiert und dann einmal quer durch die volle Lobby läuft, schaut man spasseshalber nicht sie an. Sondern die Leute. «Manche Männer, die sich früher nach mir umgedreht hätten, sehen mich heute nicht mehr. Für die bin ich irgendwann unsichtbar geworden», hat einem Tage zuvor das französische It-Girl und Model Caroline de Maigret erzählt. «Und ich weiss, das kann mir egal sein – aber ganz ehrlich? Manchmal gibt es mir einen Stich.» Caroline de Maigret ist 45.

Während nun das frühere Supermodel Tatjana Patitz, 53, auf hohen Beinen die Lobby durchpflügt, folgen ihr nicht nur die Augen der Männer. Sie ist nach wie vor eine Erscheinung. 1,80 Meter, ein paar Kilo mehr als früher, erkennbare Falten von der ehrlichen Sorte im seltsam lang gezogenen Amazonengesicht, darin die eisblauen Huskyaugen, die einen auf 30 Meter Entfernung immer noch an die Wand nageln können.

Frau Patitz, haben Sie je bedauert oder auch nur festgestellt, dass die Männer Sie nicht mehr anschauen?

Auf so was achte ich nicht. Und ich habe es auch immer gehasst, angestarrt zu werden! Wie sollte es mir jetzt fehlen?

Tatjana Patitz, in Hamburg geboren, in Schweden aufgewachsen, war in den Neunzigern eine der sogenannten Big Five: Cindy, Christy, Linda, Naomi, Tatjana, die Vornamen eine Marke. Diese fünf teilten die Cover, Kampagnen, den Ruhm, Neid und die dicken Gagen untereinander auf, 10'000 bis 40'000 Dollar am Tag waren normal. Backstage lag das Kokain, draussen warteten die Fans, Rockstars und Leinwandhelden.

Heute ist Tajana Patitz Model für das Modelabel Etro.

Es brauchte das Gesicht eines Engels, um da einzuchecken, und das Herz einer Jeanne d'Arc, um heil wieder rauszukommen. Nicht alle haben es geschafft. Naomi Campbell wirkt zunehmend maskenhaft, Linda Evangelista ist nach Paparazzo-Bildern abgetaucht, auf denen sie wie eine Obdachlose aussah, Cindy Crawford segelt im Kielwasser ihrer Model-Tochter Kaia Gerber, die als 15-Jährige den Laufsteg betrat und so gehypt wurde, dass sie bald das Mädchen von gestern sein wird; sie ist erst 18.

Tatjana Patitz hat diese Sackgassen nie beschritten. Und Model werden wollte sie eigentlich auch nicht. Als ein Casting-Agent sie ansprach, fand sie das kurios. Als sie beim «Model of the Year»-Contest der Agentur Elite mitmachte, glaubte sie nicht, dass sie eine Chance haben würde. Als sie den dritten Preis gewann, löste sie das Ticket nach Paris. Hauptsache weg. Dass sie wenig später als eine der schönsten Frauen der Welt gehandelt wurde, verdankt sie dem Fotografen Peter Lindbergh, der die völlig unbekannte Deutsche für die französische «Vogue» buchte. «Ich weiss nicht, was er in mir gesehen hat. Ich war sehr scheu damals, verschlossen. Ich habe fast gar nicht geredet.»

Und da stand sie plötzlich in einem Outfit von Sonia Rykiel vor dem Café de Flore, schob in Azzedine Alaïa auf hohen Hacken einen Kinderwagen über den Boulevard Saint Germain, Zigarette im Mundwinkel. Ein Hit. Der nächste Job war schon für die US-«Vogue», wieder mit Lindbergh. Diese Bilderserie war die Geburtsstunde der Supermodels: ein paar namenlose Mädchen in weissen Hemden und ohne viel Make-up am Strand von Santa Monica. Die glutäugige Linda Evangelista, die aparte Christy Turlington, die sinnliche Naomi Campbell, das American Dreamgirl Cindy Crawford – und daneben Tatjana Patitz mit ihrem Huskyblick, kühl, distanziert, wie abwesend. Ein Rätsel.

Hatten die Männer Angst vor Ihnen?

Kann sein. Es war jedenfalls nie der nette Mann an der Bar, der mich angesprochen hat. Und ich selbst war zu schüchtern. Wer kam, das waren die Typen mit Goldkette: «Hey, ich hab einen Ferrari, Lust auf eine Spritztour?»

Und?

Forget it! Ich habe nie meine Seele verkauft, dafür bin ich zu unabhängig. Vielleicht war es das, was den Männern Angst gemacht hat.

Sie machte ihren Job und hielt sich ansonsten fern von der Model- und Partyszene. Als New York der place to be wurde, zog sie nach Kalifornien. Als Cindy Crawford die Frau von Richard Gere wurde, heiratete sie einen unbekannten Geschäftsmann namens Jason Johnson (und trennte sich sechs Jahre später wieder). Von ihrer ersten grossen Gage kaufte sie ein Pferd, von ihren ersten Millionen eine Ranch. Dort hat sie ihren heute 16-jährigen Sohn Jonah alleine grossgezogen.

Tatjana Patitz sagt, ein Leben ohne Tiere und Natur sei für sie nicht vorstellbar. Zwei Hunde, zwei Pferde und eine Katze gehören zum Haushalt; wenn sie den Cowboyhut aufsetzt und durchs Santa Ynez Valley reitet, weiss dort keiner, dass sie «für zwei Tage Haareschütteln» mal 350 000 Dollar bekommen hat. Das ist ihr ganz recht so. Sie ist gerne normal. Manchmal aber geht sie in Mailand oder Paris auch noch gerne über einen Laufsteg.

Was hat sich seither verändert?

Die Mädchen sind viel dünner, viele haben auch schon was machen lassen. Alle sind so austauschbar geworden. Wenn ein Kunde damals eine von uns buchen wollte und die gerade keine Zeit hatte, wurde das Shooting verschoben. Heute heisst es: Nicht da? Egal. Nehmen wir halt eine andere.

Andererseits: Hätten Sie geglaubt, dass Sie mit 53 noch modeln und das neue Gesicht der Pflegemarke Fenjal sein würden?

Nie im Leben. Ich dachte, spätestens mit 26 ist es vorbei. Und es ist doch auch gut so. Welche erwachsene Frau kann sich schon mit einem Teenager identifizieren?

Manchmal, wenn ihr Fotos von früher in die Hände fallen, schaut Tatjana Patitz in den Spiegel und erkennt, dass sie alt wird. In diesen Momenten ist sie froh, dass sich ihr Leben nicht nur darum drehte schön zu sein, auf Hochglanztiteln zu erscheinen, Komplimente zu bekommen. Andere Frauen haben mit Anfang 50 längst allerhand an sich machen lassen. Aber ihr Gesicht, sagt Patitz, das wolle sie ganz gerne behalten.



