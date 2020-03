«Ich hätte gerne ein Corona-Zertifikat»

Es ist eine verkehrte Welt. Sandro Rossi*, der Corona-Infizierte Nummer 1 im Kanton Waadt, darf seit gestern wieder unter Menschen. Als einer der Ersten hat der Franzose, der in der Schweiz arbeitet, das Virus besiegt. «Ich freue mich, nach der ganzen Tortur ­endlich wieder meine Kollegen zu sehen und ihnen von meinen Abenteuern zu erzählen», sagt der 49-Jährige. Doch das dürfte schwierig werden.

Just während er wieder rausdarf, ziehen sich die Menschen überall in der Schweiz in ihre Häuser zurück. Frauen, Männer, Kinder, ganze Familien verschwinden vor die heimischen Bildschirme – in die freiwillige Quarantäne. ­Niemand will durchmachen, was Rossi erlebt hat.

Dabei zeigt sein Fall, dass man mit raschem Handeln sogar eine Ansteckung mit Covid-19 in der eigenen Familie verhindern kann. Während die ganze Schweiz langsam, aber sicher auf die grosse Krise zusteuert, ist Rossis Geschichte ein kleiner Lichtblick.

Sein Fall beginnt in Italien. «Ich war beim Skifahren mit meiner Frau und meinem Sohn. Dort muss ich das Virus aufgelesen haben, vielleicht an einer Autobahnraststätte oder in der Seilbahn. Keine Ahnung», sagt Rossi.

«Ich fühlte mich wie ein Gefangener»

Kaum einen Tag zu Hause, zeigten sich «seltsame Kopfschmerzen im Nacken», dazu etwas Fieber, ein Kratzen im Hals und ein Husten, der aber nicht sehr wehgetan habe. «Es kam mir komisch vor, da ich gegen die Grippe geimpft bin.» Weil er aus Italien kam und überall in den Medien davon berichtet wurde, dass dort das Virus ausgebrochen sei, rief er seinen Arzt an. Der riet ihm, sich testen zu lassen.

«Ich ging danach direkt in die Notfallstation des Spitals»; etwas, was heute, mit mehr Erfahrung mit dem Virus, strikt untersagt ist. «Ich war der erste Fall, da wusste man noch nicht, wie man sich verhalten muss.»

Sein Testresultat war positiv, die der Frau und des Sohnes negativ. «Das war für die Ärzte seltsam, denn wir lebten eng zusammen, und meine Frau hatte ähnliche Symptome. Die Mediziner meinten, vielleicht gebe es Leute, bei denen das Virus keine Spuren hinterlasse», sagt Rossi.

Doch die Familie musste im Unispital Lausanne in Quarantäne, erst nach ein paar ­Tagen durften Sohn und Ehefrau nach Hause. Rossi blieb allein zurück. Die Ärzte und die Pflegenden mussten den Raum durch eine Schleuse betreten. Und jedes Mal die Kleider wechseln, wenn sie Rossi besuchten. In solchen Isolierzimmern wird die Luft abgesaugt und gereinigt, damit sie keimfrei bleibt. «Ich fühlte mich wie ein Gefangener – jedoch, das muss man sagen, mit einer sehr schönen Aussicht auf den See.»

Klaustrophob dürfe man in einer solchen Situation nicht sein, aber man gewöhne sich daran, sagt Rossi. Er ist im normalen Leben ein engagierter Freizeitsportler, geht häufig auf anstrengende Velotouren. «Im Krankenzimmer bin ich oft an Ort gelaufen, um mich zu bewegen – wie das Gefangene halt so tun», sagt er. «Doch mehr als ein paar Tage möchte ich das nicht aushalten müssen», fügt er hinzu.

Der Sohn dürfte wieder zur Schule, doch die ist geschlossen

Es habe ihn beruhigt, dass es ihm nach ein paar Tagen besser ging, der Krankheitsverlauf habe sich gut entwickelt, die Ärzte entliessen ihn in die Isolation nach Hause. Dort lebte er die letzten zehn Tage getrennt von Frau und Sohn in einem separaten Zimmer.

«Ich hatte keinen direkten Kontakt mit ihnen, ich ass in der ­Küche, wenn die anderen nicht da waren.» Auch sein Sohn blieb fünf Tage im Haus, eigentlich dürfte er nun wieder in die Schule – wenn sie denn geöffnet wäre.

Mehr als 48 Stunden war Rossi nun ohne Symptome. «Seit diesem ­Wochenende bin ich wieder frei, ich kann raus, um zu sehen, was in der Welt passiert», sagt Rossi. Eigentlich freute er sich, wieder zur Arbeit zu gehen – physisch dort präsent zu sein, bei seinen Kollegen, die seinetwegen ebenfalls fünf Tage in Quarantäne mussten. Aber daraus wird nun nach den vom Bundesrat verfügten Massnahmen wohl nichts. «Ich wünschte mir, es gäbe eine Art Zertifikat, das mir bescheinigt, dass ich das Virus gehabt habe. Damit ich reisen könnte», sagt Rossi.

Auch die Freiheit muss wieder geübt werden. «Man gewöhnt sich daran, eingeschlossen zu sein, bei sich zu Hause zu bleiben, man fühlt sich dort sicher.» Wieder rauszugehen – das sei irgendwie ein seltsames Gefühl. Aber natürlich freut er sich. «Als Erstes schwinge ich mich auf das Velo und mache eine Tour.»

* Name geändert



