«Ich will einer möglichen PUK nicht in die Quere kommen»

Niklaus Oberholzer, 66, kennt die Schweizer Justiz wie kaum ein anderer. Er war Ermittler, Anwalt, Kantonsrichter und bis vor kurzem Bundesrichter. Wer nun denkt, dass er sich nach dem Rücktritt aus dem Bundesgericht aufs Altenteil setzt, der irrt. Soeben hat ihn der Bundesrat mit der Untersuchung des Spionage-Skandals um die Crypto AG beauftragt. Das Interview war schon vor diesen Ereignissen vereinbart.

Sie sind Mitte Januar vom Bundesrat beauftragt worden, die Affäre um die Crypto AG zu untersuchen. Sind Sie schon an der Arbeit?

Ich bin daran, Akten zu studieren. Es ist eine höchst spannende Aufgabe. Aber ich kann mich über den Inhalt nicht äussern.

Haben Sie auch Zugang zu geheimen Akten?

Ja, das ist kein Problem.

Es sollen Akten verschwunden sein. Sind Sie auf der Suche danach?

Darüber darf ich Ihnen keine Angaben machen.

Arbeiten Sie allein?

Ich kann auf Leute zurückgreifen, wenn es nötig ist. Als Erstes geht es nun mal darum, sorgfältig Fakten zusammenzutragen.

Und danach?

Ich verstehe den Auftrag so, dass die Bewertung dieser Fakten dann nicht mehr meine Aufgabe sein wird. Das muss der Bundesrat oder das Parlament tun.

Die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) hat beschlossen, die Crypto-Affäre selber zu untersuchen. Auch eine parlamentarische Untersuchung, eine PUK, ist im Gespräch. Wie geht das mit Ihrem Auftrag zusammen?

Wir werden klären müssen, wer was untersucht. Ich will einer möglichen PUK oder der GPDel auf keinen Fall in die Quere kommen.

Es hat bereits früher Untersuchungen in dieser Sache gegeben, die im Sande verliefen. Nun geht es um die zentrale Frage, ob Schweizer Behörden und Bundesräte informiert waren. Die Erwartungen an Sie sind hoch, mehr zu liefern.

Das ist mir bewusst. Ich denke, die Aktenlage ist heute aber wesentlich besser. Aber mehr kann ich zum meinem Auftrag nun wirklich nicht sagen.

Sie waren bis vor kurzem Bundesrichter. Man stellt sich den Beruf des höchsten Richters im Land äusserst interessant vor. Aber eigentlich wälzt man nur Aktenberge. Richtig?

Es ist so. Die Entscheide am Bundesgericht sind reine Aktenprozesse. Wir sehen keine Angeschuldigten, wir sehen keine Kläger, gar nichts.

Ist das nicht langweilig?

(zögert) Ich kann nur so viel sagen: Ich war sieben Jahre dort. Nach den gemachten Erfahrungen könnte ich mir eine Karriere von 40 Jahren am Bundesgericht nicht vorstellen. Aber sicher ist es auch eine Typsache.

Inwiefern?

Als Anwalt oder Staatsanwalt kämpfte ich um meine Position. Ich musste argumentieren, andere überzeugen. An einem Tag geht man in einen Prozess und hat das Gefühl, man müsse sich zwar nicht schämen für die Argumentation, für die man sich entschieden hat, aber man gäbe sich selber niemals recht. Und dann gewinnt man den Prozess. Am anderen Tag denkt man, viel könne nicht schiefgehen, und man verliert.

Was macht das mit einem?

Es relativiert die eigene Position. Man weiss, dass man zuerst einmal recht bekommen muss und nicht einfach recht hat. Das erlebt man als Richter nicht. Als Bundesrichter schon gar nicht. Man hat quasi einfach von Amtes wegen recht. Aber wie schon gesagt; es gibt auch unter Juristen Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Vorlieben.

Richter und Richterinnen sind meist anonyme Figuren. Man kennt sie in der Öffentlichkeit nicht, weil Medien ihre Namen nicht nennen. Müsste das anders sein?

Das ist zweischneidig. Auch Richter sind geprägt von ihren eigenen Erfahrungen im Leben. Man darf ihre politischen Positionen und damit auch ihre Namen und ihre Haltung durchaus kennen. Aber eine zunehmende Personalisierung der Rechtsprechung wäre mir nicht sympathisch.

Warum nicht?

Weil es mich stört, dass man bei gesamtgesellschaftlichen Problemen die Tendenz hat, eine einzelne Person für das Unbehagen verantwortlich zu machen. Das ist schlecht.

Der Lausanner Richter, der Klimaaktivisten freisprach, wurde heftig kritisiert. Einem SVP-Richter, der mitentschied, dass UBS-Daten in die USA dürften, drohten Parteileute mit der Abwahl. Nimmt dieser Druck zu?

Ja, das beobachte ich. Wenn dies weiter zunimmt, kann es brandgefährlich werden. Das wäre das Gleiche, wie wenn ein Anruf an die Chefredaktion genügen würde, um in Ihrem Haus einen missliebigen Artikel zu verhindern. Aber trotzdem bin ich zurückhaltend mit dem Ruf, dass die Unabhängigkeit der Justiz heute bereits infrage gestellt sei. So weit sind wir nicht. Urteile dürfen und müssen auch kritisiert werden können. Es darf dabei aber nicht allein auf die Person gezielt werden.

Was wäre ein Gegenmittel?

Es muss in unserer Gesellschaft klar sein, dass ein solcher politischer Stil nicht akzeptiert wird. Die Forderung einzelner politischer Exponenten nach Abwahl eines missliebigen Richters fällt heute aber offenbar auf fruchtbaren Boden, sonst würden sie es nicht tun. Aber ehrlich gesagt, lastet ein anderer Druck viel stärker auf den Richterinnen und Richtern.

Welcher?

Die Erwartung, dass mit den Mitteln des Strafrechts absolute Sicherheit geschaffen werden kann. Nehmen wir das Beispiel der Entlassung eines Täters aus dem Strafvollzug oder gar aus einer Verwahrung. Es ist völlig klar: Solange man den Täter hinter Schloss und Riegel lässt, wird der Richter nicht angegriffen.

Die Gesellschaft fordert Null-Toleranz bei gemeingefährlichen Tätern.

Dann ist es klar, was von der Justiz erwartet wird. Das Problem liegt darin, dass wir im Nachhinein zwar wissen, wer eine Straftat begangen hat, aber nicht mit Sicherheit wissen können, wer in Zukunft gefährlich werden könnte. Wird eine Null-Risiko-Toleranz verlangt, bleibt nichts anderes übrig, als die Netze enger zu knüpfen.

Das heisst?

Wenn von hundert Tätern eventuell drei tatsächlich gemeingefährlich sind, muss man die anderen 97 auch in Haft behalten, weil sie ja möglicherweise gemeingefährlich werden könnten.

Zynisch formuliert, schützt uns das vor diesen dreien.

Aber damit ist der Preis verbunden, dass 97 andere Personen einsitzen müssen. In anderen Bereichen versteht es unsere Gesellschaft ohne weiteres, eine vernünftige Risikoabwägung vorzunehmen. Wie etwa geht unsere Gesellschaft mit den Opfern im Strassenverkehr um?

Wir ignorieren sie weitgehend. Jedenfalls ängstigen sie uns nicht sehr.

Richtig. Eigentlich müsste man auf jegliche Mobilität verzichten, denn es gibt pro Jahr 250 Tote. Ich will die einen Toten nicht gegen die anderen aufrechnen. Jedes Opfer ist eines zu viel. Aber man muss sehen, dass es eine Gesellschaft ohne Risiko nicht gibt.

Was befürchten Sie?

Wir reden bei der Entlassung aus dem Strafvollzug von denjenigen Menschen, die den Tatbeweis erbracht haben, dass sie kriminell sind und deshalb von Richtern verurteilt wurden. Aber jetzt diskutiert man bereits den nächsten Schritt. Es könnte ja auch jemand gefährlich werden, der noch gar nie etwas gemacht hat, noch gar nie als gefährlich aufgefallen ist. Und damit sind wir im Bereich der Prävention.

Was spricht gegen Prävention?

Die Gesellschaft muss sich gut überlegen, wie weit man da gehen soll. Ist auch Präventivhaft denkbar? Wenn wir das einführen, müssen wir akzeptieren, dass es auch uns treffen kann, wenn ein Schatten eines Verdachts auf uns fällt.

Aber so weit sind wir doch nicht.

Wir sehen heute nicht, wie die Stimmung in unserer Gesellschaft in ein paar Jahren sein wird. Die Präventivhaft stand politisch bereits auf der Agenda bei der Diskussion über Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Das kann wieder kommen.

Was müsste passieren?

Ein Anschlag. Und ich verstehe: Sicherheit ist sehr wichtig. Aber eine freiheitliche Gesellschaft hat für mich einen enorm hohen Stellenwert.

Und wie, denken Sie, kann man die Freiheit erhalten?

Indem man sich bewusst ist, dass man in anderen Bereichen auch mit Unsicherheit lebt. Mit grossen Unsicherheiten sogar. Nach den Verkehrstoten sind auch die Atomkraftwerke ein gutes Beispiel. Die Versicherung, welche ein Betreiber abschliesst, deckt nur einen Teil des möglichen Schadens ab. Die Politik sagt: Weil die Energieversorgung für unsere Gesellschaft so wichtig ist, sind wir bereit, bei einem Super-GAU einen grossen Schaden hinzunehmen, der nicht abgesichert ist.

Der Super-GAU ist weit weg, den nimmt man nicht als Gefahr war. Aber jede Geschichte eines Gewalttäters verstört.

Es mag brutal klingen: Aber Freiheit beinhaltet auch ein gewisses Mass an Missbrauch der Freiheit. Jedenfalls will ich nicht in einer Gesellschaft leben, wo man mit allen Mitteln anstrebt, dass es keine Gewalt und Kriminalität mehr gibt. Denn der Preis dafür wären Verhältnisse, wie sie in der alten DDR geherrscht hatten.

Richter und Richterinnen leiden nicht nur am Druck der Gesellschaft, sondern auch an immer mehr Fällen. Die Menschen sind heute prozesswütiger. Nehmen die Bagatellfälle auch am Bundesgericht zu?

Das nimmt tatsächlich zu. Die 40-fränkige Parkbusse, die Stunde Arrest eines Schülers oder angeblich unfaire Prüfungsergebnisse – heute ziehen die Leute zum Teil jede Kleinigkeit bis nach Lausanne.

Haben Sie ein Rezept dagegen?

Auch die Justiz muss sich Gedanken machen über Aufwand und Ertrag. Ich fände es deshalb angebracht, wenn im Fall der Parkbusse nach dem Entscheid eines kantonalen Obergerichts kein Weiterzug nach Lausanne möglich wäre. Wir sollten den Rechtsweg bei Bagatellsanktionen verkürzen.

Das wäre ein drastischer Eingriff in Bürgerrechte.

Aber die Leute werden in die Irre geführt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Motorradfahrer erhielt für eine Geschwindigkeitsüberschreitung eine Busse von 400 Franken. Er hat auf allen Instanzen verloren, auch vor Bundesgericht. Vermutlich, weil er einfach nicht recht hatte. Er hat uns danach seinen E-Mail-Verkehr mit dem Anwalt geschickt. Darin beklagte er sich, dass er die Busse von 400 Franken nun doch bezahlen müsse und zusätzlich noch Gerichts- und Anwaltskosten von 27 000 Franken habe. Der Fall zeigt, dass dieser ausgebaute Rechtsweg den Leuten nicht immer nützt.

Bei jedem Gerichtsfall bezahlt der Beschuldigte nur rund ein Viertel der Kosten des Verfahrens. Den Rest zahlen die Steuerzahler. Auch wenn ein Millionär oder ein Konzern mit teuren Anwälten alles bis nach Lausanne zieht.

Das ist so. Man könnte nun vorschlagen, bei den Gerichtskosten wie bei den Steuern Progressionsstufen einzuführen.

Genau. Das würde den einen oder anderen davon abhalten, alles bis zum bitteren Ende weiterzuziehen.

Ich halte das für schwierig. Was wäre dann, wenn der besagte Konzern oder der Millionär gar kein Einkommen versteuern? Wie würde man dann die Zumessung der Gerichtskosten berechnen? Erfolgversprechender scheint mir, wenn die Politik dafür besorgt wäre, Steuerschlupflöcher zu stopfen. Damit würde sehr viel Geld in die Staatskasse fliessen, und man könnte die Gerichte grosszügiger subventionieren.

Ein weiteres Ärgernis sind die langen Justizverfahren. Ein Mann, der von der Bundesanwaltschaft 2003 der Mafia-Zugehörigkeit beschuldigt wurde, ist jetzt, nach 16 Jahren Verfahren, freigesprochen worden. Wie ist das möglich?

Ich kenne den Fall nicht, aber die langen Verfahren sind tatsächlich ein Problem. Es ist für mich vielfach nicht nachvollziehbar, woran es liegt. Sicher trägt unsere Strafprozessordnung einen Teil dazu bei, weil man gegen jede Verfahrenshandlung Einspruch erheben kann. Aber es ist klar, dass so lange Verfahren eine Zumutung für die Betroffenen sind. In einer guten Justiz muss die Strafe auf dem Fuss folgen. Aber wir müssen auch sehen: Je kürzer der Prozess, desto kürzerer Prozess.

Was meinen Sie damit?

Heute wird ein Grossteil der Verfahren mit Strafbefehlen abgeschlossen. Das wird oft kritisiert. Die Polizei ermittelt, der Staatsanwalt urteilt, oft ohne den Beschuldigten je zu sehen. Das ist ein sehr kurzer Prozess. Effizienz hat seinen Preis. Man muss sich aber überlegen, ob man die Pflicht, jeder Straftat nachzugehen, aufheben will.

Was heisst das denn?

Nehmen wir einen Fall mit 1500 Geschädigten. Das habe ich erlebt. Jeder von ihnen muss angeschrieben werden, jedem muss jeder Verfahrensschritt mitgeteilt, Fristen angesetzt werden – solche Verfahren sind extrem aufwendig.

Und was ist Ihr Vorschlag?

Es ist kein ausgegorenes Konzept. Aber man sollte sich überlegen, ob man sich bei derartigen Massendelikten im Strafrecht nicht auf eine Auswahl beschränken und den Rest auf zivilrechtlichem Weg erledigen könnte. Es ist wichtiger, dass der Täter für 100 Betrugstaten verurteilt wird, statt dass er sich mit 1500 Straftaten in die Verjährung retten kann.

Nun müssen Sie keine Urteile mehr fällen. Sie sind jetzt Untersuchungsbeauftragter in heikler Mission in der Crypto-Affäre. Ist das die neue Karriere? Spezialeinsätze bei besonders brisanten Untersuchungen?

Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich nach der Pensionierung Tixi-Taxi-Fahrer werde oder bei einer Kompostberatung auf einer Gemeinde mitmache. Also einfach sicher nichts mehr im Bereich Justiz. Aber jetzt hat es mir mit diesem Auftrag den Ärmel reingezogen. Es juckt mich, es ist eine reizvolle Aufgabe.



