Im Visier der Stasi: Max Frisch

«Sie Arschloch aus der Schweiz»: Deutliche Worte an die Adresse von Max Frisch, nachdem der Autor im September 1976 in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hatte. Bis heute ist der Preis eine der wichtigsten Auszeichnungen für Intellektuelle im deutschsprachigen Raum. Im Fall von Frisch scheint das nicht alle gefreut zu haben. Der Schweizer sei ja wohl «vom Kommunismus gevögelt», hiess es weiter in dem Brief, den der Starautor erhielt.

Nicht nur der anonyme Hassschreiber, der seinen Brief mit «Fuck Frisch» unterzeichnete, störte sich am heutigen Schulbuchklassiker. Auch dem Schweizer Staat waren Frischs Kontakte mit kommunistischen Regimes verdächtig: Reisten Intellektuelle aus der DDR oder Russland in die Schweiz, um mit dem Autor über eine Übersetzung zu sprechen, ein Interview zu führen oder auch nur den Geburtstag mitzufeiern, wurde dies vom hiesigen Staatsschutz in Frischs Fiche akribisch vermerkt. Und das kam oft vor, wie Sie lesen und sehen können, wenn Sie hier klicken.

Max Frischs Stasi-Akte: Ein Schlüsseldokument

Besonders intensiv waren Frischs Kontakte mit Intellektuellen aus der DDR. Vor allem in den 1970er-Jahren, als er mit seiner damaligen Partnerin Marianne Frisch-Oellers eine Wohnung in Westberlin bezog: Wiederholt reiste der Autor in den Osten, um mit Verlagsmitarbeitern über DDR-Ausgaben seiner Bücher zu beraten. «Ich gehöre einem Staat an, der diesen Staat nicht anerkennt; ich anerkenne», liest man zur DDR in Frischs literarischem Tagebuch, das er 1972 veröffentlichte.

Was heisst das? War Max Frisch ein Sympathisant des DDR-Regimes? Liess er sich vom ostdeutschen Unrechtsstaat vereinnahmen, um seine Bücher unters Volk zu bringen? Nein. Das zeigt Max Frischs Stasi-Akte, die seit Jahren unter Verschluss gehalten wird – und die wir heute erstmals veröffentlichen. Die Aufzeichnungen des ostdeutschen Geheimdienstes sind Schlüsseldokumente, um Max Frischs Verhältnis zur DDR zu verstehen.

«Nationalität: deutsch», so der Eintrag in Max Frischs Stasi-Akte. Klicken Sie hier, um das Dokument zu vergrössern. Quelle: Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU)



Eröffnet wurde Frischs Stasi-Akte im Herbst 1976, also just zur Zeit, als er den Friedenspreis erhielt. Der Anlass, eine Akte zum Schweizer Autor zu eröffnen, war für den DDR-Geheimdienst aber ein anderer: Frisch beteiligte sich am «Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus», das nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann gegründet wurde und sich – nach der darauf folgenden Verhaftungswelle – für die Freilassung von Häftlingen in der DDR einsetzte. Frisch stand für dieses Komitee ein – zusammen mit seinem Autorenkollegen Heinrich Böll, dem späteren Bundesinnenminister Otto Schily, mehreren Intellektuellen und der Schauspielerin Romy Schneider.

Frisch spendete seine Gage für Oppositionelle

Für die Stasi war das zu viel: Sie begann, Material zu Max Frisch zu sammeln. Ausgewertet wurde etwa ein Zeitungsartikel, aus dem hervorgeht, dass Frisch sein Honorar für eine Lesung in München dem «Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus» spenden wollte. Der Kampf um die Meinungsfreiheit sei ihm niemals gleichgültig gewesen, soll Frisch bei diesem Anlass gesagt haben, deshalb spende er sein Lesehonorar, «das nobelste, das ich jemals angeboten bekam». Wie hoch Frischs Honorar war, fand die Stasi nicht heraus (es ­waren 2500 Mark, ein stattlicher Betrag).

Obwohl sie offensichtlich über nur wenige und teils auch falsche Informationen verfügte – einmal wird Frisch als Autor der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet –, entwickelte die Stasi schon bald ein scharfes politisches Profil von Frisch. Und dieses war fast durchgehend negativ: Zwar wurde vermerkt, dass Frisch eine «antifaschistische Grundhaltung» habe. Aber «politisch-ideologisch» vertrete er sozialdemokratische Positionen. Für das DDR-Regime war das nicht links genug. Im Grunde sei Frisch «linksopportunistisch orientiert», heisst es in der Akte.

«Politisch-ideologisch linksopportunistisch orientiert»: Die Stasi über Max Frisch. Klicken Sie hier, um das Dokument zu vergrössern. Quelle: BStU.

Nachdem Frisch zusammen mit Friedrich Dürrenmatt, Heinrich Böll und Günter Grass im Februar 1977 einen Aufruf zur Freilassung von Vaclav Havel und anderen tschechoslowakischen Intellektuellen unterzeichnet hatte, wurde er schon bald «gegnerischen Kräften» zugerechnet: Frisch habe zusammen mit dem Studentenführer Rudi Dutschke ein «sozialdemokratisches Büro» gegründet, das eine neue «sozialistische Partei» initiieren wolle, heisst es am 2. Januar 1978. Der Max-Frisch-Forschung ist dieser Kontakt zwischen Frisch und Dutschke unbekannt – wie auch die Tätigkeit für besagtes Büro. Aber die Stasi war sich sehr sicher: Wenige Tage nach dem Eintrag zu Dutschke und Frisch veranlasste man eine «Einreisefahndung» gegen den Schweizer Autor. In der Praxis hätte man ihn und seine Begleitung bei einer Ein­reise in die DDR wohl auseinander­genommen.

Konsequenzen hatte diese Einreisefahndung für Frisch wahrscheinlich nicht, denn bereits ein Jahr zuvor hatte der Schweizer jegliche Reisepläne für die DDR aufgegeben: Er sei «verärgert» wegen eines Interviews, welches das DDR-Fernsehen mit ihm geführt hatte, heisst es in einem Akteneintrag vom Januar 1977. Frisch werde deshalb nicht mehr nach Ostberlin reisen. So habe es Theo Pinkus, kommunistischer Buchhändler aus Zürich, bei der Einreise in die DDR erklärt.

Max Frisch wolle nicht mehr in die DDR einreisen. So soll dies Theo Pinkus im Januar 1977 erklärt haben. Klicken Sie hier, um das Dokument zu vergrössern. Quelle: BStU.

Pinkus kann zu Frischs Freundeskreis gezählt werden. Hat er seinen Freund an die Stasi verraten? Und gab es informelle Mitarbeiter, die auf Frisch angesetzt waren? Aus den Akteneinträgen, wie sie uns vorliegen, geht hervor, dass die Stasi wusste, mit wem Frisch während seiner DDR-Aufenthalte Kontakt hatte: «Inoffz.» sei ein Treffen bekannt geworden, heisst es in einem Eintrag. In einem anderen wird von einem Treffen in einer Privatwohnung berichtet. Nur in einem der Einträge ist dokumentiert, worüber Frisch mit seinen Freunden und Bekannten gesprochen hatte: über den Ausschluss eines Kollegen aus dem DDR-Schriftstellerverband.

Frisch hätte gekocht, hätte er seine Stasi-Akte gesehen

Und Theo Pinkus? Der kann nicht als Stasi-Verräter gelten. Zumindest nicht aufgrund der vorliegenden Dokumente. Denn letztlich war es genau so, wie es Pinkus der Stasi berichtet haben soll: Frisch hatte sich über einen Beitrag des DDR-Fernsehens geärgert, der ohne sein Einverständnis gesendet wurde – ausgerechnet am Tag von Wolf Biermanns Ausbürgerung. «Protest erfolgt bei einer weiteren Anfrage seitens des DDR- Fernsehens», heisst es in einer bisher unveröffentlichten Aktennotiz, die Max Frisch im Dezember 1976 für sich angelegt hatte.

Max Frisch, seine Frau Marianne Oellers und der Autor Uwe Johnson machen 1973 einen Ausflug an den Müggelsee in Ostberlin. In Frischs Stasi-Akte ist das nicht vermerkt. Foto: Max Frisch Archiv Zürich

Aus Max Frischs Beschäftigung mit seiner Schweizer Staatsschutzfiche wissen wir, wie empfindlich er auf Verdächtigungen und Falschdarstellungen durch Geheimdienste reagierte. Hätte Frisch seine Stasi-Akte zu Gesicht bekommen, hätte er gekocht. Wenn er etwa gesehen hätte, wie drei Stasi-Mitarbeiter im September 1976 ein TV-Interview transkribierten, das Frisch dem Hessischen Rundfunk gegeben hatte und das darauf auch vom DDR-Fernsehen übernommen wurde. Bei ihren Versuchen, das Interview zu verschriftlichen, brachten die Stasi-Mitarbeiter es fertig, den Titel von Frischs «Montauk»-Erzählung – der Name eines Dörfchens auf Long Island – wiederholt falsch zu schreiben. Mal ist von «Montok», mal von «Mondtau» die Rede.

Vielleicht hätte Frisch auch über die Stasi gelacht, wenn er gesehen hätte, wie unwissend die Geheimdienstmitarbeiter in der DDR waren. Besonders deutlich wird das in jener Interview-Passage, in der von seinem «Homo faber»-Roman die Rede ist, der heute ein Klassiker der Schulliteratur ist – und bereits 1973 in der DDR erscheinen konnte. Die Stasi-Mitarbeiter, die Frischs Interview von 1976 transkribieren mussten, brillierten mit Unkenntnis: Weil sie den Titel des Romans nicht verstanden, schrieben sie von einem «Homo», der im Interview erwähnt worden sei.

Welche Namen wurden hier geschwärzt? Decken Sie auf, indem Sie den Balken nach links verschieben. Oder klicken Sie hier, um das Dokument zu vergrössern. Quelle: BStU.

Frischs Stasi-Akte wurde dieser Zeitung mit zahlreichen Schwärzungen freigegeben – und wohl nur in einer Auswahl: Dem Max-Frisch-Archiv liegt ein Exemplar von über hundert Seiten vor, wir haben lediglich 55 Seiten erhalten. Zugänglich ist das umfangreiche Exemplar von Frischs Stasi-Akte in seinem Archiv an der ETH Zürich nicht. Aus rechtlichen Gründen, wie es heisst. So war kein Abgleich möglich. Vor drei Jahren wurde in einem Ausstellungskatalog aber eine Seite aus dem Exemplar des Frisch-Archivs veröffentlicht – zu «illustrativen Zwecken»: Darauf sind die Namen der drei Schriftsteller lesbar, die in unserem Exemplar abgedeckt sind. Hinter den Schwärzungen verbergen sich die bekannten DDR-Autoren Jurek Becker, Christa Wolf und Günter Kunert. Wenig überraschend: Alle drei werden in Frischs publiziertem Berliner Tagebuch wiederholt erwähnt.

Warum schwärzt die Bundesstelle für die Stasi-Unterlagen Informationen, die nichts Überraschendes und Skandalöses haben? Bei Medienschaffenden würden in bestimmten Einzelkonstellationen «strengere Massstäbe» angesetzt als bei der Wissenschaft. Und letztlich könne es bei Herausgaben und Anonymisierung von Informationen «je nach Antrag und Rahmenbedingungen immer auch unterschied­liche Schwärzungen geben, insbesondere über längere Zeiträume hinweg», schreibt die Bundesstelle.

«Ihre Einreise ist zur Zeit nicht erwünscht». Auszug aus der Fahndungskartei der Stasi. Klicken Sie hier, um das Dokument zu vergrössern. Quelle: BStU.

Mit einer gewissen Willkür muss also gerechnet werden. Auch wenn damit die öffentliche Aufarbeitung der Stasi-Tätigkeiten behindert wird. Im Fall von Frisch arbeitete sich der DDR-Geheimdienst bis zum Kollaps der DDR an ihm ab: Im Februar 1988 verhängte die Stasi gar eine Einreisesperre gegen Frisch, weil er gegen die Abschiebung des Liedermachers Stephan Krawczyk protestiert hatte. Bei einem Einreiseversuch sei Frisch abzuweisen mit dem Hinweis, seine Einreise in die DDR sei «zur Zeit nicht erwünscht». Diese Sperre sollte zuletzt gemäss Anweisung der Stasi bis zum 31. Dezember 1989 aufrechterhalten werden. Doch da war die Berliner Mauer schon längst gefallen.

Klicken Sie hier, um alle Stasi-Unterlagen zu Max Frisch als PDF herunterzuladen (Quelle: BStU). Nicht veröffentlicht wird hier das Max-Frisch-Interview, das der Hessische Rundfunk erstmals am 19. September 1976 ausstrahlte – und das in der Abschrift der Stasi zahlreiche Transkriptionsfehler aufweist.