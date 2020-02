«Jedes Kind weiss, was richtig und falsch ist. Später verlernen wir es»

Er war der SS-Offizier in Quentin Tarantinos «Inglourious Basterds». Jetzt aber spielt August Diehl, 44, einen österreichischen Bauern, der sich weigert, für Hitler in den Krieg zu ziehen. «A Hidden Life» erzählt die wahre Begebenheit als Anklage gegen Intoleranz. Gedreht hat sie der amerikanische Regisseur Terrence Malick («Tree of Life»), der bekannt ist für seine eigenwillige, fast meditative Art, Geschichten zu erzählen. Er hat im deutschen Schauspieler einen perfekten Hauptdarsteller gefunden.

August Diehl, wie wurden Sie zum Bauern?

Indem ich als solcher gearbeitet habe. Ich habe Gras gemäht mit der Sense, auch gelernt, mit Kühen umzugehen. Und zwar lange vor den Dreharbeiten. Als ich dann für die Aufnahmen ans Set fuhr, habe ich oft wirklich gedacht: Ah, heute muss ich noch das Heu wenden. Oder den Hang mähen.

Alles wurde zum Film?

Genau, wir haben gearbeitet, und Terry ist uns gefolgt.

Terrence Malick nennen Sie Terry?

Ja, er sagte mir schon beim ersten Telefongespräch: «Wir machen eine Reise zusammen, wir sind wie eine Band.» Aber es war klar: Er war Terry, der Bandleader. Und er trug uns sehr zärtlich, fast umarmend durch den Film.

Sie spielen den Bauern Franz Jägerstätter, der den Kriegsdienst verweigert.

Er verweigert sich ja nicht total. Er sagt zu Beginn einfach: «Nein, ich schiesse nicht auf Menschen. Die Bibel verbietet es mir.» Alle versuchen, ihm das auszureden. Aber er bleibt konsequent.

Aus Sturheit?

Er kann nicht anders. Es ist das einzig Richtige für ihn. In dieser Hinsicht ist es auch ein moderner Film. Jedes Kind weiss, was richtig und was falsch ist. Später verlernen wir es. Franz Jägerstätter ist, so gesehen, ein Kind geblieben. Und wird dadurch extrem stark.



Der Trailer zu «A Hidden Life» von Terrence Malick.

Er widersetzt sich dem Druck eines ganzen Systems.

Das stille Nein ist äusserst kraftvoll. Das merken wir auch heute, wo wir alle gerne auf denselben Zug springen. Die Revolte beginnt dann schon damit, wenn sich jemand weigert, eine E-Mail-Adresse zu haben oder ein Mobiltelefon.

Im Vergleich zu früheren Malick-Filmen ist es eine sehr geradlinige Geschichte.

Ja, meine Figur geht von A nach B, bis zum bitteren Ende. Und doch wussten wir nie, was in den fertigen Film kommt. Terry macht ja keine Pausen für Lichtumbauten, man ist immer im Film, von morgens bis abends. Einmal bin auf der Wiese eingeschlafen, vor lauter Müdigkeit. Als ich aufwachte, war die Kamera auch da.

Aber Regieanweisungen gibt er schon?

Natürlich weiss er haargenau, was er will. Viel entsteht erst später, beim Schnitt. Ich bin sicher zwanzigmal im Tonstudio gesessen, um immer neue Versionen des Off-Kommentars einzuspielen.

Irritierend ist, dass Englisch gesprochen wird, es aber auch deutsche Dialoge gibt.

In jedem anderen Film würde mich das stören, hier aber nicht. Irgendwie passt es, fügt sich zur Melodie des Films. Es geht um Rhythmus, Emotionen. Stille auch.

Es ist überhaupt ein stiller Film

Eine Stille, die der gegen aussen scheue Regisseur selber in sich trägt. Das überträgt sich dann automatisch. Sein Film wirkt so, trotz des Themas, fast beruhigend. Filme, die aufkratzen und einen wütend machen, finde ich auch wichtig. Aber es braucht eben auch andere. Das Resultat war aber selbst für mich überraschend.

«Joel Basman kommt schon vor. Aber nur kurz. Ein grossartiger Kollege.»

Bei Malick wissen die Schauspieler oft nicht, ob sie aus dem fertigen Film ausgeschnitten werden. Beim Schweizer Joel Basman muss man genau aufpassen, dass man ihn nicht verpasst.

Er kommt schon vor, aber nur kurz. Ein grossartiger Kollege. Wir haben zusammen gerade das Prequel zur «Kingsman»-Reihe gedreht. Da hat er allerdings die viel grössere Rolle als ich.

Unübersehbar ist dafür Bruno Ganz bei seinem letzten grossen Auftritt.

Es ist eine ganz besondere Szene. Franz Jägerstetter sagt hier noch einmal, wieso er das alles macht. Und zwar so, dass sich der Nazirichter, den Bruno Ganz mit all seinem Können spielt, am Ende auch gerichtet fühlt. Den fertigen Film hat er leider nicht mehr gesehen. Traurig.

