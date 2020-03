Joseph Pilates, der Körpervisionär

Der Mann, dessen Name weltweit zum Programm werden sollte, war eine schillernde Figur. 1883 geboren – in der Nähe von Mönchengladbach, der Name ist deutsch, nicht griechisch –, hatte Joseph Pilates die obligatorische Schule abgeschlossen, aber keinen Beruf erlernt. Dafür war er sehr sportlich. Und abenteuerlustig. Er verdiente sein Geld unter anderem als Preisboxer in Grossbritannien, wo er, als der Erste Weltkrieg ausbrach, in ein Internierungslager gesteckt wurde.

Und eigentlich begann sie genau dort, seine Karriere. Er wurde nämlich in der Krankenpflege eingeteilt und hatte mit seinen Übungen, die er die Patienten in der Rehabilitation machen liess, riesigen Erfolg. Zurück in Deutschland, gründete er 1919 eine Boxschule; den künftigen Boxweltmeister Max Schmeling hat er nicht trainiert, wie es oft heisst, aber er machte einen amerikanischen Journalisten auf ihn aufmerksam, der zuerst Pilates, dann auch Schmeling in die USA holte. Auf der Überfahrt nach New York 1926 lernte Joseph Pilates – damals noch anderweitig verbandelt – seine dritte Frau kennen. Mit Clara gründete er sein erstes Studio, sie führten es gemeinsam bis zu seinem Tod 1967; Clara verstarb zehn Jahre später.

Dass Pilates bis heute oft mit Ballett in Verbindung gebracht wird, liegt an einem Zufall aus jener Zeit: Weil sich das New Yorker Studio in der Nähe des Broadway befand, fanden viele Tänzerinnen den Weg dorthin. Erst recht, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass das dort gelehrte Training ihre beanspruchten Körper nicht nur heilt, sondern auch kräftigt und damit vor Verletzungen schützt. Ebenfalls zu seinem Erfolg trug bei, dass seine Übungen einen schönen Körper formten. Im Studio verkehrten daher nebst Künstlern auch Hollywoodgrössen wie Katherine Hepburn, Vivien Leigh und Laurence Olivier.

Joseph Pilates war seiner Zeit voraus. Er verlangte Konzentration und Präzision, legte Wert auf die Atmung und konstruierte Geräte, die heute noch benützt werden (etwa den sogenannten Reformer); bereits vor 100 Jahren betonte er die Wichtigkeit von regelmässigem Sporttreiben und richtiger Ernährung. Man dürfe, so seine Philosophie, den Körper nicht verkümmern lassen, denn dieser sei untrennbar mit dem Geist verbunden.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App