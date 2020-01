Vor ein paar Tagen war ich im Berliner Radio in einer Call-in-Show. Ich hatte einen Aufruf unterzeichnet, in dem um die 100 selbst organisierte Clubs, Jugendzentren, Wohnprojekte und Ähnliches gegen das von Spekulanten erzwungene Ende ihrer Mietverträge protestierten. Die Show trug den Titel «Braucht linke Subkultur besonderen Schutz?» Der Titel der Show war völlig irreführend, denn die meisten der Projekte sind weder subkulturell noch links, sondern einfach Nachbarschaftsprojekte. Dass der Wunsch nach entspanntem Miteinander als «links» und «subkulturell» angekündigt wurde, liess mich Übles erwarten. Denn die Berliner lieben den Streit.

Wobei: Im Grund sind die Berliner friedlich, sie mögen einfach keine Höflichkeiten, was mich auch nach 20 Jahren noch aus dem Konzept bringt. Ihr Haupthobby ist es, Zugereiste auflaufen zu lassen. In einem populären französischen Reiseführer für die deutsche Hauptstadt heisst es im Vorwort: «Machen Sie vor allem einen Fehler nicht: Lachen Sie nie als Erster.» Ein wichtiger Tipp. Denn in Berliner Läden und Ämtern gilt Lachen nicht als höflicher Eröffnungszug, sondern als Eingeständnis der Schwäche. Wer lacht oder sich gar – wie wir Schweizer es ständig tun – entschuldigt, sackt sofort zum Klassentrottel ab. Der echte Berliner schreit beim Metzger «Ich krieg die Wurst», worauf sie ihm widerwillig ausgehändigt wird. Der zugereiste Schweizer hingegen murmelt «Entschuldigung, könnte ich eventuell ein Stücklein von dem Würstchen dort haben?» Womit er in den ­Augen der anderen aufhört zu existieren.

Ich sass also auf Kohlen, als der erste Anrufer livegeschaltet wurde. Mit brüchiger Greisenstimme führte er sich als «schon etwas älter» ein, worauf mir Schreckliches schwante: der klassische Auftakt einer Zeter-Orgie! Doch dann ­geschah das Unerwartete. Was hier denn «Subkultur» heisse, wollte der Anrufer wissen, das ­Präfix «sub» sei herablassend. Er wohne neben einer «Punk-WG», ihn nerve zwar der Lärm, aber in diesen Projekten liege nun mal das Wesen Berlins. Und ganz allgemein müsse es nun vorbei sein mit den Gemeinheiten der Spekulanten.

Und so ging es weiter: volle Unterstützung für die «linken Projekte», vorgebracht von Leuten, die normalerweise nur ihre Ruhe ­haben wollen. Am Ende standen mir und der Redaktion die Tränen in den Augen. Die Berliner Unhöflichkeit hatte sich als das gezeigt, was sie eben auch ist: als proletarischer Stolz der Einheimischen, der sich nicht durch den linguistischen und städtebaulichen Sauberkeitsfimmel des internationalen Kleinbürgertums beeindrucken lässt. «Berlin ist nun mal Berlin, das muss man aushalten. Und sonst kann man ja auch verschwinden», erklärte eine Anruferin geduldig.

«Ich glaube an Konflikt, sonst glaube ich an nichts», hat der Berliner Autor Heiner Müller mal gesagt. Würde er noch leben, so hätte er sicher auch angerufen, um den Spekulanten die Leviten zu lesen. Und den Aufruf unterzeichnet hätte er sowieso.



