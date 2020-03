Lektionen einer Pandemie

Ein Virus verändert unser Leben, sichtbar und brutal. Es herrscht Notstand, Stillstand und Verunsicherung. Die Pandemie produziert unaufhörlich steigende Opferzahlen, Horrormeldungen und Schockwellen für die globale Wirtschaft. Regierungen verhängen Ausgangsbeschränkungen, schnüren Billionenpakete, mobilisieren Reservisten. Börsen spielen verrückt, und die Schweiz diskutiert digitale Überwachung. In den USA gibt es gar einen Run auf Waffen und Munition. Und doch bringt uns Covid-19 auch wichtige Erkenntnisse und Einsichten.

Gemäss einer neuen Studie der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (Unctad) wird die Ausbreitung des Virus Sars-Cov-2 in diesem Jahr weltweit einen ökonomischen Schaden von einer Billion Dollar bewirken. Gleichzeitig warnt die Internationale Arbeitsorganisation ILO vor einer Entlassungswelle mit bis zu 25 Millionen Arbeitslosen. Die Einkommensverluste könnten sich bis Ende des Jahres zwischen 60 Milliarden und 3,4 Billionen Dollar einpendeln. Die Angst vor Rezession oder gar Weltwirtschaftskrise geht um.

Erste Einsichten

Die Pandemie hat nicht nur Staats- und Regierungschefs, Virologen, Ökonomen und Medien im Griff, sondern liefert erste wichtige Informationen über strukturelle Defizite, Verwundbarkeiten und gesellschaftlichen Wandel. Die bittere Erkenntnis lautet, dass hoch entwickelte Industriestaaten, Schwellenländer und ärmere Staaten einem Virus über Wochen und Monate relativ hilflos ausgeliefert sind. High-Tech-Nationen, die seit Jahren den Siegeszug der Technologie und unbegrenzte Fortschrittsgläubigkeit predigen und mit Vollgas in die «neue Welt» der Digitalisierung hineinrauschen, empfehlen als Abwehrmassnahmen einfachste Prozeduren wie «Hände waschen» und soziale Distanz.

Gewiss, Forscher arbeiten mit Hochdruck an Impfstoffen und Medikamenten, die Hilfe bringen werden. Dabei sind hochmoderne Ausrüstung, qualifizierte Spezialisten und erhebliche Budgets unverzichtbar. Und doch bleibt die Erkenntnis, dass diese Pandemie eine unvorbereitete Welt überrollt. Diese Erkenntnis ist nicht neu, weil die Weltgesundheitsorganisation WHO und Experten seit Jahren vor wachsenden Gefahren und Pandemien warnen.

Der Ernstfall

Diese Pandemie entwickelt Züge einer unfreiwilligen Ernstfallübung für Politik, Gesundheitssystem und Gesellschaft unter Realbedingungen für kommende Epidemien oder noch extremere Schocks wie beispielsweise ein totaler Stromausfall. Ein Blackout hätte ebenso schwerwiegende Folgen für Bürger und Volkswirtschaften. Umso wichtiger ist es, Mängel und Defizite in der Infrastruktur und im eigenen Gesundheitswesen zu erkennen und einen Paradigmenwechsel einzuleiten.

Beklagenswerte Mängel bei Schutzmasken oder Schutzkleidung für Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, fehlende Beatmungsgeräte und Tests oder zu wenig Betten auf Intensivstationen sind Alarmzeichen. Ein amerikanischer Arzt in Tampa, Florida, berichtete diese Woche, er sei auf Covid-19 getestet, warte aber seit 5 Tagen auf ein Resultat.

2019 veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung einen Bericht, wonach man in Deutschland rund 800 Kliniken schliessen solle. Ein skandalöses Fazit angesichts der aktuellen Lage, mit fatalen Folgen, wenn man Effizienzwahn und Profitabilität freien Lauf lässt. Der Realitätsschock über den Zustand medizinischer Grundversorgung mit Schwachstellen in vielen Ländern ist überdeutlich, ein Umdenken ratsam.

Mehrere Coronavirus-Fälle legten eine Samsung-Fabrik zweimal still.

Dazu gehört die Erkenntnis über die geradezu fahrlässige ­Abhängigkeit von Lieferanten bei Medikamenten und Substanzen für die Antibiotika-Produktion durch Outsourcing-Strategien. Lieferkettenunterbrüche aus China und Indien dürften unsere Wahrnehmung schärfen, wenn Medikamente knapp oder sogar rationiert werden.

Der Bereich Lieferkettensicherheit betrifft viele Schlüsselindustrien, etwa bei der Herstellung von Mikrochips, Smartphones, Laptops oder elektronischen Komponenten. Der koreanische Konzern Samsung liefert organische Leuchtdioden (OLED-Produkte) an Google, Apple, Sony, Bang & Olufsen, Panasonic oder Philips. Samsung und der Lokalrivale SK Hynix fertigen drei Viertel der gesamten DRAM-Speichermodule.

Mehrere Coronavirus-Fälle legten eine Samsung-Fabrik zweimal still, ein Teil der Produktion musste nach Vietnam verlegt werden. Bei der Chip-Produktion ist das nicht möglich, weil der Bau einer Halbleiterfabrik rund 3 Milliarden Dollar kostet und hoch komplexe Abläufe programmiert werden müssen. Eine Diversifizierungsstrategie für Hersteller, aber auch für Kunden ist gerade im medizinischen Sektor unerlässlich, will man Abhängigkeiten und kritische Verwundbarkeiten verhindern.

Gesellschaftlicher Wandel

Das Coronavirus als «externer Schock» könnte nach Ansicht von Johann Fortwengel vom Londoner King's College zu langfristigen Verhaltensänderungen führen. Der Soziologe sieht drei mögliche Trends; mehr Videokonferenzen als Alternative zu teuren Flugreisen, Hotelübernachtungen und Verpflegungskosten, verstärkter Einsatz von Homeoffice und steigendes Interesse der Konsumenten an online erhältlichen Produkten, von Netflix bis Pizza.

Auch wenn nach Überwindung der Pandemie die meisten Bürger in ihre alten Gewohnheiten zurückfallen dürften, ist es möglich, dass Firmen die neuen technischen Möglichkeiten intensiver nutzen werden als bisher. Für Arbeitnehmende sind Videokonferenzen laut Fortwengel flexible, familienfreundliche und ökologische Alternativen. Firmen dürften die ­geringeren Kosten schätzen. Home­office ist aktuell für viele eine Notwendigkeit, und Arbeitgeber stellen sich um. Im Bildungsbereich könnten Universitäten und Schulen ihren Online-Unterricht ausbauen. Peter Xing, Technologie­experte bei der Beratungsfirma KPMG, erwartet eine Zunahme von Online-Dienstleistern samt «kontaktloser Zustellung» sowie einen höheren Grad an Automatisierung in Produktionsprozessen.

Die Volatilität an den Börsen zeigt, dass exogene Schocks alles über den Haufen werfen.

Ob die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu einem Ausleseprozess im schumpeterschen Sinn der kreativen Zerstörung hoch verschuldeter Unternehmen und zu Marktexzessen führen wird, ist so lange ungewiss, wie Regierungen und Zentralbanken Billionen locker machen, um Finanzsystem und Wirtschaft zu stabilisieren. Die Volatilität an den Börsen zeigt einmal mehr, dass exogene Schocks alle Prognosen, Modelle und Analysen über den Haufen werfen. Die Krisenbewältigung kann aber nur gelingen, wenn die politisch Verantwortlichen die Verunsicherung der Bevölkerung ernst nehmen, überforderte Gesundheitssysteme verbessern und das Vertrauen der Bürger nicht enttäuschen.

Dazu gehört auch die Abwägung, ob und wie lange ein Wirtschaftsstillstand mit potenziell verheerenden Konsequenzen für Unternehmen, Mitarbeiter und ganze Branchen durchzuhalten ist, ohne dass es zu Unruhen kommt. Die Langzeitfolgen einer paralysierten Ökonomie sind gewaltig. Der Planet Erde sei abgeschaltet, schreibt die britische Zeitschrift «Economist» in der neusten Ausgabe. Überall herrscht Ausnahmezustand.

Mitmenschlichkeit zählt

Die Pandemie lehrt uns vieles. Die Umweltbelastung in China ist sichtbar zurückgegangen, wie ­Satellitenaufnahmen zeigen. Die Krise macht zudem beeindruckende menschliche Qualitäten sichtbar. Die Aufopferungsbereitschaft des Spitalpersonals bis zur physischen Erschöpfung etwa in Italien zeigt, dass Ärzte, Krankenschwestern oder Pfleger, aber auch Apotheker und alle Helfer für die Versorgung der Bürger die wahren Helden unserer Gesellschaft sind.

Die Werteskala ändert sich, existenzielle Fragen treten in den Vordergrund. Zu den vorbildlichen Erfahrungen zählen auch Nachbarschaftshilfen für ältere Menschen, öffentliche Solidaritäts­bekundungen, Online-Konzerte oder ermutigende Botschaften in den sozialen Medien. Gelebte Solidarität ist mehr als ein Hoffnungsschimmer, wenn sich Menschen um andere kümmern.



