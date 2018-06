Gewinnen Sie Tickets – Walking with Dinosaurs

Die auf der preisgekrönten, gleichnamigen BBC-Serie basierende Produktion «Walking with Dinosaurs – The Arena Spectacular» erobert mit acht Vorstellungen vom 12. bis zum 16. September 2018 das Hallenstadion Zürich.



Die SonntagsZeitung verlost 18 × 2 Tickets für am Donnerstag, 13. September 2018 und 10 × 2 Tickets für am Freitag, 14. September 2018 in der 1. Kategorie.



Bereits über 9 Millionen Menschen in mehr als 250 Städten der Welt haben die spektakuläre Show bis heute gesehen, nun kommt «Walking with Dinosaurs – The Arena Spectacular» zurück in die Schweiz. Die Zuschauer dürfen erstaunt und begeistert miterleben, wie die grössten Kreaturen, die je auf der Erde wandelten, vor ihren Augen auferstehen.



Die umwerfende 20-Millionen-Dollar-Produktion zeichnet sich durch neue, hochmoderne Technologien aus und ist damit die grösste und beste Dinosaurier-Show der Welt. Diese neu inszenierte Produktion bringt spektakuläre und farbenfrohe Veränderungen an den Dinosauriern, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.



Insgesamt neun Arten aus der gesamten 200-Millionen-Jahres-Herrschaft der Dinosaurier sind vertreten. Tyrannosaurus Rex, der Schrecken der Urwelt, Plateosaurus und Liliensternus aus der Triaszeit, sowie Stegosaurus und Allosaurus aus der Jurazeit. Dazu gesellen sich Torosaurus und Utahraptor aus der Kreidezeit. Der grösste von ihnen, Brachiosaurus, ist 11 Meter hoch und misst von der Nasen- bis zur Schwanzspitze beinahe 17 Meter. Ein 50-köpfiges Team arbeitete über ein Jahr an der Herstellung der Produktion.



«Walking with Dinosaurs» ist das Pflichterlebnis in der Live-Arena für die ganze Familie.