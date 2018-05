Gewinnen Sie Tickets für Food Zurich

Kreativ, bunt, laut: Die Zürcher Food-Szene boomt. Innovative Köpfe verwirklichen sich und ihre Ideen in Restaurants, Bars, Märkten und Pop-up-Projekten oder lassen in die Jahre gekommene Beizen mit moderner Küche neu aufleben. Zürich soll als Food-Hauptstadt wahrgenommen werden – mit einer der höchsten Restaurantdichten Europas darf sich die Limmatstadt bereits schmücken.



Vom 24. Mai bis 3. Juni 2018 verwandeln sich Zürich und Umgebung zum Zentrum für Kulinarik, Genuss und Gastronomie mit Degustationen, Workshops und Kursen. Gourmet-Touren führen durch den Stadtdschungel oder jagen nach Heilkräutern entlang der Limmat. In Workshops werden Pasta oder Schokolade hergestellt, Insekten gebraten, vegane Biber gebacken und Fleisch geräuchert. Brasilianische Kakaoproduzenten erzählen aus ihrer Heimat, unter den Sternen am Pool wird Fusion-Küche genossen und beim Alten Bahnhof Letten wird am Feuerring geteilt.



Die SonntagsZeitung verlost 30 × 2 Tickets à 95 Franken für die Opening Night am Donnerstag, 24. Mai 2018, ab 19 Uhr, im Jelmoli Food Market in Zürich.



Der erste Tag von Food Zurich wird mit der Opening Night im Jelmoli Food Market an der Zürcher Bahnhofstrasse gefeiert. Hier treffen die Spitzenköche der Zürcher 5-Sterne-Hotels Baur au Lac, The Dolder Grand, Park Hyatt Zürich, Storchen Zürich und Widder Hotel gemeinsam mit Fooby zusammen und bereiten Kreationen zum Thema «Erbe und Zukunft der Schweiz» zu. Unterstützt werden sie von Produzenten und Jungköchen aus Gastregionen wie dem Waadtland oder dem Tessin. Zum ersten Mal wird am Eröffnungsabend an einer langen Stehtischtafel gespeist – und geteilt.