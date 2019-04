Gewinnen Sie Tickets für den Family Circus in DAS ZELT

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)



Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 530 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.



Ort/Datum - Telefon - SMS-Code

Basel, 19.5.19 - Tel. 0901 500 071 - SZ1

St. Gallen, 9.6.19 - Tel. 0901 500 072 - SZ2

Winterthur, 14.7.19 - Tel. 0901 500 073 - SZ3

Aarau, 14.7.19 - Tel. 0901 500 074 - SZ4

Luzern, 10.11.19 - Tel. 0901 500 075 - SZ5

Bern, 14.7.19 - Tel. 0901 500 076 - SZ6



Per WAP

Chancengleiche WAP-Teilnahme ohne Zusatzkosten via Mobile Internet

(WAP): https://m.vpch.ch/SOZ22121



Teilnahmeschluss: Mittwoch, 24. April 2019