Gewinnen Sie ein Deluxe-Package im Steigenberger Grandhotel Belvédère

Blue Moon goes Comedy – Das Dinner mit Kaya Yanar: Lachen und feiern Sie zusammen mit dem Star-Comedian, bekannt aus Funk und Fernsehen, im Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos. Auf 1560 Metern Höhe findet der einzige Event dieser Art in Wohnzimmeratmosphäre statt. Der 45-jährige Deutsche Kaya Yanar verzaubert Sie am 31. Juli ab 19 Uhr während des Dinners mit seiner eigens für das Belvédère konzipierten Show «Reiz der Schweiz». In lustigen Schoweinlagen witzelt er über das Zusammenleben von Deutschen und Schweizern und den gleichen Ungleichheiten. Im Anschluss an den amüsanten Abend können Sie den Sommerabend mit köstlichen Cocktailkreationen an der Carigiet Bar ausklingen lassen..



Die SonntagsZeitung verlost 2 x 2 Deluxe-Packages im Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos vom 29. Juli bis 1. August 2019.



Das Package für 2 Personen beinhaltet:

– 3 Übernachtungen in einer Deluxe Suite inkl. reichhaltigem Frühstück

– Begrüssungschampagner

– 1 Flasche Champagner im Zimmer bei Ankunft

– Minibar (1 Füllung pro Tag exkl. Spirituosen)

– Eintritt zur Show von Kaya Yanar am 31. Juli inkl. exquisitem 3-Gang-Dinner (exkl. Getränke)

– 2x Halbpension (inkl. Hauswein und Wasser)

– 1 romantische Kutschenfahrt durch Davos inkl. Prosecco

– 300 Franken Geniesserguthaben (einlösbar während des Aufenthalts im Hotel)

– Spa- und Pool-Zugang