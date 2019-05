Hecht im Hallenstadion - Tickets zu gewinnen

Hecht haben sich über die letzten Jahre eine riesen Fangemeinde erspielt und es hat sich längst herumgesprochen, was für eine tolle Live-Band sie sind. Mit einer erfrischenden Leichtigkeit und einer euphorischen Spielfreude ziehen sie das Publikum in den Bann und lassen die Menge vor den Bühnen immer grösser werden. Mit unermüdlichem Einsatz haben sie unter Beweis gestellt, dass sie zu den grössten Mundart-Bands der Gegenwart gehören.

Ihre Konzerte sind regelmässig ausverkauft und mit dem Hallenstadion steht nun die grösste Hecht-Show überhaupt an. Und wie es sich gehört für ein Hecht-Konzert, sind auch für diese Show bereits Monate im Vorfeld schon fast alle Tickets weg.

Das Zürcher Hallenstadion wird im Oktober ein Besammlungsort für alle Fans, die in den letzten Jahren so zahlreich an die Konzerte pilgerten und sich die Füsse vor den Bühnen wund tanzten und massgeblich dazu beigetragen haben, dass Hecht nun ihren Bubentraum vom Hallenstadion realisieren können. Überhaupt ist die Nähe zu den Fans der Band wichtig und rundet das Phänomen Hecht ab. Für die Fans macht die Band alles, und das mit unendlich viel Freude. So ist schon jetzt klar, dass der 26. Oktober einen weiteren Höhepunkt in der Hecht-Geschichte markiert.



Die SonntagsZeitung verlost 50 × 2 Sitzplätze.