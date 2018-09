Miss Saigon - Gewinnen Sie Tickets

Cameron Mackintoshs gefeierte Wiederaufnahme von Boublil und Schönbergs legendärem Musical Miss Saigon zählt schon lange zu den erfolgreichsten Musical-Klassikern. Die Liebesgeschichte aus Vietnam zog weltweit bereits über 35 Millionen Zuschauer in ihren Bann. Nun kommt die englischsprachige Originalversion erstmals in die Schweiz.



Die Geschichte

Die letzten Tage des Vietnamkriegs: Der amerikanische Soldat Chris und das 17-jährige vietnamesische Barmädchen Kim lernen sich im Nachtclub «Dreamland» kennen und verlieben sich ineinander. Doch das Glück ist von kurzer Dauer: Als sich die militärische Lage zuspitzt, ist Chris gezwungen, mit den US-Streitkräften die Stadt Saigon zu verlassen. Während drei Jahren sucht Kim verzweifelt nach ihrem Geliebten, welcher keine Ahnung hat, dass er einen Sohn hat …



Das Musical

Hinter dem in Grossbritannien produzierten Musical steht ein internationales, hochkarätiges Team von über 80 Besetzungs-, Crewmitgliedern und Musikern. Produzent Cameron Mackintosh (Les Misérables, Mary Poppins) freut sich, die englischsprachige Originalversion von Miss Saigon erstmals in der Schweiz zu zeigen: «Es ist kaum zu glauben, dass es über 25 Jahre her ist, seit Miss Saigon in London uraufgeführt wurde. Nichtsdestotrotz ist die tragische Liebesgeschichte aktueller denn je.»



Mittlerweile hat der Klassiker über 300 Städte in 28 Ländern besucht und wurde in 15 Sprachen aufgeführt. Miss Saigon gewann über 40 Auszeichnungen – davon 2 Olivier Awards und 3 Tony Awards.