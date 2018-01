«Phantom Thread - Der seidene Faden» - Gewinnen Sie eine Reise und Tickets

Niemand kann Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) in Sachen Mode und Schneiderkunst das Wasser reichen. Unterstützt von seiner Schwester Cyril (Lesley Manville) kleidet er Adlige, Filmstars, Erbinnen, Damen aus der Society und Debütantinnen im London der Nachkriegsjahre ein. Frauen kommen und gehen im Leben des Modemachers, dienen dem überzeugten Junggesellen als Inspiration und leisten ihm Gesellschaft. Bis er Alma (Vicky Krieps) kennenlernt. Eine junge, natürliche und unbefangene Frau mit starkem Willen. Bald schon ist sie aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Und sein massgeschneidertes Leben, kontrolliert und planvoll, beginnt sich an den Säumen aufzulösen ...



Ein Film von Paul Thomas Anderson mit der unverwechselbaren Musik von Jonny Greenwood.



Der dreifache Oscar®-Gewinner Daniel Day-Lewis hat erst kürzlich angekündigt, dass «Phantom Thread - Der seidene Faden», der letzte Film seiner Karriere sein wird.



Daniel Day-Lewis – nominiert für den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama. Jonny Greenwood nominiert für die beste Musik (Original Score).



Trailer

https://youtu.be/eZnK39WI6j4



