P!nk kommt nach Zürich

«Get The Party Started»: Ganz nach dem Motto einer ihrer grössten Hits kündigt die amerikansiche PopRock-Ikone P!nk ihr Konzert in Zürich an. Dabei will sie insbesondere ihr Album von 2017, «Beautiful Trauma», zelebrieren.



Ihre Fans lieben P!nk insbesondere wegen ihrer kräftigen, rauen Stimme und ihrer irrwitzigen Shows. Man darf also gespannt sein, wenn P!nk im Juli 2019 ins Stadion Letzigrund kommt, war sie doch schon seit 2013 nicht mehr in der Schweiz.



Ihre laufende Beautiful Trauma-Tour startete bereits im März 2018 in den USA, ging dann in Australien und Neuseeland weiter. Das Magazin «Variety» lobte das Konzert als eine der artistisch grossartigsten Pop-Shows aller Zeiten.



Wenn P!nk ihre Show der Superlative in Zürich präsentiert, wird sie nicht alleine auf der Bühne stehen, vielmehr kündigt sie eine Art Eintages-Minifestival an. Vance Joy und KidCutUp sind als Special Guests geplant. Vance Joy gilt als Shooting Star in Australien, hat der Singer-Songwriter doch bereits über eine Milliarde Spotify-Streams generiert. DJ KidCutUp gilt als Remix-Spezialist, der Songs komplett neu zu interpretieren weiss. Das Programm verspricht also eine riesige Vielfalt. Das Stadion Letzigrund wird kochen am Dienstag, 30. Juli 2019.