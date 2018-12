Swiss Music Awards 2019 - Gewinnen Sie Tickets für die SMA 2019

Wenn am 16. Februar 2019 im KKL Luzern der rote Teppich ausgerollt und die Scheinwerfer angeknipst werden, ist es so weit: Die Swiss Music Awards gehen in die zwölfte Runde, und dies zum ersten Mal im KKL Luzern.



Die SonntagsZeitung verlost 5×2 PremiumTickets für die Verleihfeier im weltbekannten Konzertsaal und 10×2 Stehplatz-Tickets für «SMA live» im Luzerner Saal.

Das Premium-Package beinhaltet: Einlass über Premium-Eingang mit kostenloser Garderobe, Apéro Riche vor der Show, Premium-Sitzplatz im dritten Balkon, Aftershow Party mit Flying Dinner. Die Stehplatz-Tickets sind inkl. Eintritt zur Aftershow Party im KKL Luzern.



Die Swiss Music Awards nehmen eine wichtige Rolle in der Förderung des Schweizer Musikschaffens wahr. In zehn Kategorien werden die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler der Schweiz sowie vielversprechende Talente ausgezeichnet. Nach über elf Jahren in Zürich findet der bedeutende Kulturanlass erstmals im Zentrum der Schweiz statt. Mit dem KKL Luzern als neuem Austragungsort geht auch ein neues Show-Konzept einher. Zum ersten Mal vereint die Veranstaltung zwei Säle mit zwei Formaten zu einem einmaligen Ganzen. Während die feierliche Verleihung der heissbegehrten Betonklötze im Konzertsaal unter dem Label «The Ceremony» über die Bühne geht, laden die SMA im angrenzenden Luzerner Saal zu einem einmaligen Live-Erlebnis. Unter dem neu eingeführten Label «SMA live» treten Acts mit kurzen Sets auf. Die Besucherinnen und Besucher von «SMA live» haben vor dem Programm im Luzerner Saal besten Blick und hautnahen Zugang zu den nominierten und auftretenden Künstlerinnen und Künstlern auf dem Red Carpet sowie Zugang zur offiziellen Aftershow Party.



Auch im Konzertsaal werden im Rahmen der Verleihfeier vereinzelte Acts auftreten, darunter die internationale Senkrechtstarterin Billie Eilish. Sei es im Konzertsaal bei «The Ceremony» oder im Luzerner Saal bei «SMA live»: Die Swiss Music Awards bieten ein einmaliges Musikerlebnis und einen gebührenden Rahmen, um das Schweizer Musikschaffen zu feiern.