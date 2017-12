Toto - Gewinnen Sie Tickets

Nur wenige Künstler haben in der Musikgeschichte einzeln oder insgesamt einen grösseren Einfluss auf die Popkultur gehabt als die Toto-Mitglieder. Als Einzelpersonen sind die Band-Mitglieder auf unfassbaren 5000 Alben zu hören. Diese kommen insgesamt auf einen Verkauf von einer halben Milliarde Einheiten. Von diesen Aufnahmen wurden über 200 für einen Grammy nominiert.



Auch nach fast 40 gemeinsamen Jahren und unzähligen Ehrungen (darunter mit Michael Jacksons Thriller das meistverkaufte Album aller Zeiten) und Auszeichnungen gehört die grandiose US-Formation auf Tournee sowie im Studio immer noch zu den erfolgreichsten Bands weltweit. Toto sind der Massstab, an dem viele Künstler ihren Sound und ihre Produktion ausrichten. Toto sind ein Synonym für musikalische Glaubwürdigkeit. In den Medien ist ihr Repertoire mit Klassikern wie «Hold The Line», «Rosanna» oder «Africa» allgegenwärtig. Toto sind gelebte Popkultur. Es ist eine der wenigen Bands aus den 1970er-Jahren, die sämtliche Trends überstanden hat und bis heute Generationen von Fans weltweit glücklich macht.



Das neue Greatest-Hits-Album «40 Trips Around The Sun», welches gleichzeitig der Tourname ist, enthält neue, bislang unveröffentlichte Songs sowie bekannte, neu abgemischte Hits. In den letzten 12 Monaten haben die Kernmitglieder von Toto, Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro und Joseph Williams, das Material im Studio bearbeitet.

«David, Steve, Joseph und ich freuen uns über den langjährigen Erfolg der Band und sind gleichzeitig etwas ehrfürchtig», bemerkt Steve Lukather. «Die Tour zum 40. Geburtstag wird für uns und alle Fans, die dabei sind, eine ganz besondere werden.»



Die SonntagsZeitung verlost 35 x 2 Tickets für Montag, 12. März 2018 im Hallenstadion Zürich.