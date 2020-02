Giardina – Leben im Garten - CHF 10.- Rabatt

Entdecken Sie die neusten Trends und Produkte für Garten, Terrasse und Balkon mit all Ihren Sinnen. Es erwarten Sie facettenreiche Gartenwelten in Grössen von 20 bis über 500 Quadratmetern. Pure Inspiration für Ihre eigene grüne Oase!



2020 im Fokus:



Sehnsucht Geborgenheit: Gärten zum Wohlfühlen



Führende Gartendesigner präsentieren liebevoll gestaltete Rückzugsorte, die ganzjährig ins Freie einladen. Dank gekonnter Planung, Bepflanzung und Ausstattung werden Ihre Outdoor-Räume zu einer Oase der Ruhe.



Kontraste im Garten: Spannende Gegensätze



Erleben Sie wie Stauden, Skulpturen und Möbel als Objekte inszeniert werden und der Einsatz von Farben und Materialien Spannung erzeugt. Verändern Sie Ihren Blick auf den Garten – es erwartet Sie so manch Spektakel und Schauspiel der Natur, präsentiert in beeindruckenden Gartenwelten.



Die Giardina findet vom 11. bis 15. März in der Messe Zürich statt.