Message In A Bottle. Gewinnen Sie Tickets für die neue Tanzshow!

«Message In A Bottle» ist die neuste Tanzshow vom Londoner West End. Zu Hits von Sting – 17 Mal ausgezeichnet mit dem Grammy Award – zeigt die renommiert Tanzcompagnie «ZooNation: The Kate Prince Company» eine aufregende Mischung aus verschiedensten Stilen. Atemberaubende Choreografien, kombiniert mit kraftvoller Athletik, die auf Sting-Songs wie Roxanne, Every Breath You Take, Walking on the Moon, Fields of Gold, Englishman in New York und Shape of My Heart abgestimmt sind, erzählt «Message In A Bottle» eine packende Geschichte dreier Geschwister, die ein aussergewöhnliches Abenteuer erleben.



Die SonntagsZeitung verlost 25 × 2 Tickets der 1. Kategorie von «Message In A Bottle» für ein Datum nach Wahl.



«Message In A Bottle» basiert auf den legendären Hits und den poetischen Texten von Sting. Zu seinen Songs choreografiert Kate Prince (dreifach mit dem Olivier Award nominiert) eine packende und mitreissende Tanzshow. Die zur Zeit angesagteste Choreografin Englands überzeugte u.a. mit den West-End-Hits «Some Like It Hip Hop», «Into The Hoods» und «Everybody›s Talking About Jamie». In «Message In A Bottle» setzt Prince auf zeitgenössische und Hip-Hop/Strassen-Tanzstile und zeigt mit Dance Storytelling die erstaunlichen Talente ihrer «ZooNation: The Kate Prince Company».