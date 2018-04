«Diese Fanatiker werden noch radikaler»

P. S. Das Gesundheitssystem bleibt eine Syphilis-Aufgabe

SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Diese Glosse hat mich betroffen gemacht. Ich bin kein Fan von Francine (Franchise) Jordi, aber das ist für mich noch lange kein Grund, sich über eine überstandene Brustkrebserkrankung lustig zu machen. Ich weiss aus eigener ­Erfahrung, was diese Erkrankung bedeutet, und bin sehr dankbar, dass ich – dank der Medizin, der unterstützenden Homöopathie, der Eigenverantwortung, meinem sozialen Umfeld und last but not least der Krankenkasse – wieder gesund sein darf.

Dorothee Haupt, Basel

Im Gesundheitswesen sollte eigentlich das Prinzip «Einer für alle und alle für einen» die Grundlage sein. Sind wir doch alle irgendwann Patienten und froh, versichert zu sein. Wenn nur die falschen Anreize nicht wären, welche viele Beteiligte, Patienten. Ärzte, Spitäler, Pflegende, Hersteller von Hilfsmitteln wie Hygiene Artikel, Rollatoren, Rollstühle usw. allzu oft dieses Prinzip für sich umdeuten würde in «Alle für mich und für mich alles.» Nicht radikale Einschränkungen könnten Abhilfe schaffen, sondern kluge und gezielt eingesetzte Behandlungen, Operationen, Hilfsmittel, Pflege usw. So könnten Kosten gespart werden und trotzdem fortschrittliche Medizin zur Anwendung kommen.

Ingrid Bickel, Altstätten SG

SVP-Basis geht auf Blocher los

SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Es scheint, als hätte die SVP langsam, aber sicher den Zenit erreicht. Der Übervater hat sich angeblich zurückgezogen, ist aber nach wie vor die bestimmende Person innerhalb der SVP, und seinem Vermächtnis im Kampf gegen die EU wird alles andere untergeordnet. Lösungen für drängendere Herausforderungen liefert die SVP auf nationaler Ebene schon länger nicht mehr. Vielleicht wachen die Wähler endlich auf und stellen fest, dass die SVP wenig Konstruktives, aber dafür sehr viel Polemik liefert – stets mit dem brandmarkenden Begriff «fremd»: Fremde Richter, Ausländer usw. Die Volksversteher entfernen sich von ihrem Volk, zumindest sind die letzten kommunalen Wahlen ein eindrückliches Zeugnis dafür.

Pascal Merz, Sursee LU

Wenn die SVP Wahlen gewinnt, ziehen die meisten Journalisten alle Register, um den Wahlerfolg klein zu schreiben. Wenn die SVP Wahlen verliert, tauchen die gleichen Journalisten mit Vorschlägen in der Hand auf (die sie bei un­zufriedenen SVP-Politikern abholen), wie man den Wählerverlust stoppen könnte. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich den Eindruck erhalten, den Journalisten, aber auch den Protagonisten der anderen grösseren Parteien gefallen diese Wahlentwicklungen nicht so recht. Beiden, Journalisten und Parteienvertretern, ist bewusst, dass in unserem Land die unkontrollierte Masseneinwanderung – mit allen Folgeproblemen – nach wie vor sehr hoch ist. Welche Partei nimmt sich der Sorgen und Nöte der einzelnen Bürger zu diesen Themen an? Mir ist keine andere Partei bekannt als die SVP. Die übrigen Parteien setzen sich lieber für Velo-Offensiven, Kitas und sozialen Wohnungsbau ein. Da haben sie keine Arbeitgeberverbände gegen sich, und Linke und Grüne applaudieren.

Karl Meier-Zoller, Effretikon ZH

Rap macht Judenhass wieder salonfähig

SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Die Kontroverse um die Verleihung des Echo-Preises an das Rapper-Duo Farid Bang und Kollegah blendet meines Erachtens einen entscheidenden Punkt aus: Selbstverständlich ist die Diskussion um menschenverachtende und Religionen verunglimpfende Texte nötig. Doch genauso wichtig ist das Hinschauen auf den Lebensstil als solchen, den Rapper und Hiphopper mit jedem Konzert auf die Bühne bringen. Die daselbst zur Schau getragene Art des Lebens ist ganz einfach nur rückwärtsgewandt: In Zeiten des weltbedrohenden Klimawandels brauchen wir keine Idole, die Konsumgeilheit mit Luxusautos, Geld- und Frauenverschleiss propagieren. Kinder, Jugendliche und wir Erwachsene brauchen Vorbilder, die zeigen, dass Genügsamkeit auf einem hohen Niveau für ein nachhaltiges Glücksgefühl sorgt.

Markus Bösch, Romanshorn TG

«Ich beuge mich niemals der Logik der Fanatiker»

SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Mit grossem Interesse habe ich das Interview mit Hamed Abdel-Samad gelesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er es auf den Punkt bringt: Der Islam ist nicht integrierbar. Diese «Religion» ist fanatisch und läuft unserer freien, westlichen Welt diametral entgegen. Auch bezüglich der «IZRS-Buebe» hat er zu 100 Prozent recht: eine Ansammlung von «bekloppten Konvertiten». Was mich zutiefst beschämt, ist der Umstand, dass er als Insider auf die Probleme aufmerksam macht und als Dank für sein wertvolles Engagement sein Leben so extrem einschränken muss, um nicht ermordet zu werden.

José Bütler, Auw AG

Werter Herr Abdel-Samad, mit Ihrem persönlichen Werdegang widerlegen Sie Ihre These vom nicht-integrierbaren Muslim gleich selbst.

Marco Käser, St. Gallen

Der Islam ist nicht gekommen, um Teil dieser Welt zu werden, sondern um die Gesellschaftsordnung, die Rechtsordnung und die politische Ordnung von oben zu bestimmen (Zitate von Hamed Abdel-­Samad). Dem ist nichts beizu­fügen. Ausser vielleicht, dass unser Planet viel erdulden muss.

Hanspeter Schmutz, Basel

Hamed Abdel-Samad hat einen starken Gerechtigkeitssinn und auch sehr viel Mut, sich so ehrlich zu äussern über seine einstigen Glaubensbrüder. Aber ich frage mich, ob er nicht etwas unvorsichtig handelt. Er ist sich ja bewusst, dass sein Leben gefährdet ist! Diese Fanatiker werden noch mehr ­angetrieben, noch radikaler. Warum kommen solche total anders Denkende überhaupt in den Westen, wo so viele «Ungläubige» ­leben? Diese Fanatiker können wir mit keiner Willkommenskultur ­ändern.

Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Auch dieses Interview wird die krasse Unvernunft der linken Asylchefin nicht stoppen. Denn für sie gehört der Islam zur Schweiz. Das Volk der Ungläubigen roch aber schon 2009 die grobfahrlässige, importierte Gefahr und entschied mit dem Minarettverbot richtig.

David Courvoisier, Basel

Eine mutige und wahre Analyse.

Doris Ammari, Zürich

Hamed Abdel-Samad muss man für den Mut danken, das Integrationsproblem anzusprechen, welche die Ideologie des Islams und die Naivität der Politik verursacht. Um dieses Problem zu behandeln, müssen allerdings zunächst die demographischen und wirtschaftlichen Probleme der Menschheit thematisiert werden. Diese Probleme lassen sich aktuell so charakterisieren: Die Menschheit hat sich in den letzten 100 Jahren vervierfacht. Der technische Fortschritt fördert das Prinzip «The Winner Takes it All» und vernichtet dabei Perspektiven und Arbeitsplätze (z.B. sogar im reichen Saudi Arabien beträgt die Jugendarbeitslosigkeit 30 bis 40 Prozent). Schon die Entstehung des Islams war eine Antwort auf derartige Probleme, weshalb er zugeschnitten ist aufs Nutzen dieser Probleme. Der Islam bietet Per spektiven. Diese (und ein Überlegenheitsgefühl) erhält man, indem man beiträgt zum Triumph des Islams. Einen Beitrag kann man leisten durch den reich belohnten Märtyrer Tod oder indem man durch Gründung einer grossen Familie zum Wachstum der islamischen Gemeinschaft beiträgt. Damit allerdings bereitet der Islam der Menschheit den Weg in eine Katastrophe. Vorläufer sind z.B. die Ereignisse in Syrien, Afghanistan, Irak, Jemen oder Palästina. Europa kann die genannten Probleme nicht allein und auch nicht ohne Mithilfe des Islams lösen. Ein Ausgangspunkt kann die gemeinsame Vorstellung vom barmherzigen Gott/Allah sein, der will, dass die Menschheit noch lange, gut fortbestehen kann, wozu er uns den Verstand gegeben hat.

Gernot Gwehenberger, Dornach SO

Blochers Strategie führt die SVP ins Dilemma

SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Hervorragend analysiert von Mischa Aebi. Blocher wird seine «Strategie» nie ändern, und ich freue mich auf die Abstimmungsresultate: Die Probleme in der Schweiz ändern sich, und die Stimmbürger wählen Parteien mit konstruktiven Lösungsvorschlägen.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Das Treichel-Ass SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Als Träger des Namens Treichler möchte ich diesem informativen Artikel etwas beifügen. Trychlen oder Treichlen sind aus Blech ­geschmiedet – es sind mithin Schellen. Oft werden sie mit Kuhglocken verwechselt. Aber Kuh­glocken sind, wie der Name sagt, Glocken und also aus Bronze gegossen, so wie eine Kirchenglocke gegossen wird. Sie sind vor allem im Bernbiet verbreitet, während Trycheln in der Inner- und Ostschweiz Verwendung finden.

Robert Treichler, Waldshut (De)

Firmenbestatter verlochen Milliarde SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Wirtschaftskriminelle haben in der föderalen Schweiz leichtes Spiel. Ein simpler Orts- oder Kantonswechsel genügt, um wieder über eine «weisse Weste» zu verfügen und neue Betrügereien und andere Straftaten zu begehen. In einer globalisierten und digi­talisierten Welt müssten nationale Register (Betreibungs- und Konkursregister, Handelsregister, Strafregister, Gefährderregister etc.) jedoch längst minimaler Standard sein!

Willy Gerber, Balgach SG

Ein Englishman auf Jamaika SonntagsZeitung vom 22. April 2018

Unbeholfenheit kann ich keine entdecken. Für mich ist es ein gelungenes Album. Sting muss ja nicht jedes Mal die Welt retten.

Emanuel Marinello, St. Gallen

«Viel Leistung - trotzdem kein Erfolg» SoZ vom 22. April 2018

Wie süss, wenn Herr Rösti sagt: Nur Dank seinem Einsatz wurde die SVP zu dem was sie ist. Es ist ganz klar, dass Blocher und Tochter von der Parteileitung kein Häärchen gekrümmt wird. Denn das würde wohl unweigerlich dazu führen, dass deren Finanz-Quelle (als Teil des Einsatzes) versiegen könnte.

Dominik Betschart, Gattikon ZH

Leuthard siegt, Maurer verliert

SoZ vom 22. April 2018

Entgegen meiner Erwartungshaltung ist die Arbeitszufriedenheit bei Doris Leuthard und Schneider Ammann am höchsten. Hingegen ist die Arbeitszufriedenheit von Ignazio Cassis und Ueli Maurer am tiefsten. Aufgrund dessen schlechten Benotung, müsste sich eigentlich Bundesrat Ueli Maurer allmählich im Loslassen einüben. Eine Amts Amt Ausdehnung über sein Pensionierungsalter ist meiner Ansicht nach eher befremdet als auch nicht unbedingt angezeigt.

Armin Arnold, Köniz BE

«Ich erbrach am Start und dachte: Ausgerechnet jetzt!»

SoZ vom 22. April 2018

Seit ihrem 2. Geburtstag als Skifahrerin-Roboter von ihrer Mutter getrimmt. Und dann noch unglücklich, wenn ihre Mutter nicht dabei ist, wenn sie mit ihrem Freund zusammen ist. Das ist wahrer Wahnsinn. Wo endet so was?

Pierre-André Liechti, Regensdorf ZH

Karl-Marx-Zitate

SoZ vom 22. April 2018

5. «Alles, was ich weiss: Ich bin kein Marxist». Es trifft nicht zu, dass Marx so pauschal von sich gesagt hat, er sei kein Marxist. Vielmehr grenzte sich Marx lediglich von dem, wie Friedrich Engels es ausdrückte, «sog. ‘Marxismus’ in Frankreich» ab, siehe den Kontext der Marx-Aussage: «[...]. Nun ist der sog. «Marxismus» in Frankreich allerdings ein ganz eigenes Produkt, so zwar, dass Marx dem Laffargue sagte: ce qu il y a de certain c est que moi, je ne suis pas Marxiste », siehe Brief von Friedrich Engels an Eduard Bernstein vom 2./3. November 1882, abgedruckt in: Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED (Hrsg.), Marx/Engels-Werke, Band 35, Berlin: Dietz Verlag 1968, S. 38.

Harro von Senger, Willerzell SZ

Kleinstadt auf hoher See

SoZ vom 22. April 2018

Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt (!) im Mittelmeer – einem Tümpel, im Vergleich zu den Weltmeeren, und bald schon ein toter Tümpel, denn das Meer liegt im Sterben. Eine brisante und eindrückliche Dokumentation zur Situation des Mittelmeers wurde auf Arte unter dem Titel «Mittelmeer in Gefahr» am 10. April 18 ausgestrahlt, noch zu sehen bis 15.06.2018. Wäre ich einige Jahrzehnte jünger, ich würde mich zu den Greenpeace-Aktivisten gesellen und alles tun, um das Auslaufen dieses Wahnsinns zu verhindern. Ein nicht enden wollender Gigantismus, skrupellose Profitgier und die «Nach mir die Sintflut» – Mentalität. Wobei es bereits jetzt eine «Mit mir inklusive – quasi all inclusive – Sintflut wird»! Wann wachen die Menschen endlich auf und fangen an zu begreifen, dass sie die Verantwortung tragen für unsere Erde, die uns das Leben erst ermöglicht, und hören auf diesen Irrsinn weiter zu unterstützen? Ich zitiere dazu den Psychiater Allen Frances aus seinem Interview in der SonntagsZeitung vom 15. April 2018: «Unsere Gesellschaft ist krank, nicht einzelne Personen. Es läuft etwas entsetzlich falsch….Wir müssen von dieser temporären Verrücktheit genesen.»

Ljiljana von Ziegler, Beinwil am See AG