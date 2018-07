Sie nennen uns Hinterwäldler

Sie wagen es, ein heikles Thema fadengerade anzugehen, das in unserer Gesellschaft schöngeredet, marginalisiert und aus Bequemlichkeit und Feigheit ignoriert wird. Prostituierte sind auch in der Schweiz weder frei und selbstbestimmt, noch werden sie für eine funktionierende, friedliche Gesellschaft «benötigt». Man wünscht sich beim Lesen dringend, einer solidarischeren, aufgeklärteren Gemeinschaft wie jenen in Schweden, Island oder Frankreich anzugehören! Wieso schaffen wir diese klare Haltung in der Schweiz nicht? Männliche Triebabfuhr soll nicht durch Steuergelder finanziert werden. Und es sind massenhaft importierte, rechtlose Prostituierte, die den Markt dominieren und nicht arme Schweizer Hausfrauen und Studentinnen, die ihr Budget durch Prostitution aufbessern.

Susanne Amstad, Luzern

Mit Recht nennen uns die Schweden, Irländer, Norweger und Franzosen Hinterwäldler. Wir hinken Jahrzehnte anderen emanzipierten Ländern hinterher. Unsere falsche Toleranz gegenüber der Prostitution ist eine Schande!

Susanna Geser, Biel BE

Was ist das Ziel der Verfechterinnen für ein Prostitutionsverbot? Wollen sie Frauen schützen und den Menschenhandel verhindern? Dann ist ein Verbot so wenig sinnvoll wie die Alkoholverbote in den nordischen Ländern, wo der Alkoholkonsum einfach verlagert wird. Mit dem scheinheiligen Verbot der Prostitution ist diese in den betreffenden Ländern einfach in den Untergrund verbannt und kriminalisiert worden. Die Frauen, die dort «arbeiten» müssen, sind noch viel stärker ausgeliefert. Geht es aber um die Moral, dann wäre es interessant zu wissen, wie die Sexualsituation in Familien gelöst ist, dass deren Männer glücklich zu Hause bleiben könnten.

Bernhard Stickel, Winterthur ZH

Ein aufschlussreicher Artikel zum Thema «Prostitution», allerdings mit reisserischer Verwendung des Begriffs «kaufen». Um präzise zu bleiben: In der «hinterwäldlerischen» Schweiz wird keine Frau oder Prostituierte gekauft, höchstens ihre Dienstleistung. Man kauft sich auch keine Raumpflegerin, keinen Babysitter, keinen Coiffeur – es werden deren Dienstleistungen gekauft. Um beim bemühten Bild der Sklaverei zu bleiben: Die einzige legale Form von Handel mit Lebewesen in unserer Gesellschaft ist der Kauf von Nutz- und Haustieren sowie von Adoptivkindern. Letzteres könnte man als Menschenhandel bezeichnen.

Bruno Hasler, Winterthur ZH

Fussballverband: Strafklausel für Doppelbürger

Die Loyalität ist entscheidend und nicht die Frage des Doppelbürgers. Wenn Spieler mit Migrationshintergrund aus Emotionsgründen den Schweizerpsalm nicht mitsingen, sollen sie die Nationalmannschaft meiden oder verlassen. Mangelnde Loyalität passt nicht zur Nati, Doppelbürger hin oder her!

Jean-Walter Hoby, Wallisellen ZH

Diese vernichtenden Kommentare sind eine Schande. Wir wollen die Globalisierung, folglich sollte ein Doppelpass keine Rolle mehr spielen. Die Unterstellung, dass sich die Spieler nicht mit Herzblut einsetzen, wenn sie sich auch noch zu ihrer zweiten Heimat bekennen, ist das Absurdeste, sogar eine gemeine Unterstellung. Es ist eine Tragik, dass diese guten Spieler so verunglimpft werden.

Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Der Schweizerische Fussballverband hat wirklich ein schwerwiegendes Problem. Er will sich mit seinen besten Fussballern anlegen und in der Zukunft fern jeglicher internationaler Beteiligung in den Niederungen der Schweizer Ligen herumkicken. Das Problem ist vielschichtig und widerspiegelt nur die gefährliche Grundhaltung eines Landes, das ohne seine Immigranten in der jetzigen Form nicht lebensfähig wäre. Wo wäre zum Beispiel unser Gesundheitswesen ohne die vielen ausländischen Fachkräfte? Wie könnte die Schweiz, die aus Spargründen chronisch zu wenig Ärzte ausbildet, das Manko ohne Ausländer beheben? Sie zieht durch gute Verdienstmöglichkeiten im Ausland ausgebildete Fachkräfte ab, die dadurch in ihrem Ursprungsland fehlen. Und dann diskutiert man über die Rückzahlung der im Vergleich lächerlichen Ausbildungskosten eines «abtrünnigen» Fussballers.

Tamas Ferenc Németh, St. Gallen

Wie hiess es doch nach der «Doppeladler-Affäre» so schön: Sport und Politik sollten nicht vermischt werden. Ich frage mich nach den Aussagen von Alex Miescher, ob sich der SFV vielleicht selbst nicht an solche Vorsätze halten muss. Seine Aussage riecht stark nach SVP-Vorstellungen und ist für den Fussball total kontraproduktiv.

Rolf J. Rüegg, Volketswil ZH

Wen kümmert es, ob der nigerianische Pass, das Dienstbüchlein oder das Zertifikat aus dem See­nixenkurs einem die zweite «Religion» ist?

Mikael Brodbeck, Zürich

Berücksichtigt echte Schweizer Spieler, die nicht auf befremdende Gedanken kommen und deren fremder Geist nicht überschwappt. Vielleicht kann sich auch der Trainer mit dieser Einstellung noch anfreunden.

Peter Schindler, Luzern

Philipp Müller bricht bürgerliches Tabu

Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was so ein Rahmenabkommen mit sich bringen würde. Damit würde sich die Schweiz verpflichten, automatisch (!) künftiges EU-Recht zu übernehmen, also Recht, das wir heute noch gar nicht kennen. Heutige Zugeständnisse vonseiten der EU sind morgen vielleicht gar nicht mehr gültig. Zusammengefasst: Ein Rahmenabkommen brauchen wir nicht!

Andreas Ungricht, Basel

Einige Hundert Inspektoren der AHV und der Suva sind jedes Jahr schweizweit unterwegs, um zu prüfen, ob die Löhne richtig deklariert wurden. Auf den Baustellen kontrollieren Inspektoren der Suva auch die Arbeitssicherheit. Die Politiker, das Seco und die Gewerkschaften haben dies offenbar nie richtig verstanden. Sie verlangen, dass immer mehr zusätzliche Kontrollen für die Vermeidung von Lohndumping erfolgen. Jetzt macht auch Philipp Müller dabei mit. Was ergibt das für einen Sinn, wenn alle Firmen doppelt kontrolliert werden?

Richard Sieber, Rheineck SG

Willkommen zurück in der Realität

«Ein neuer Realismus beim Thema Migration und Integration war längst überfällig», schreibt Hans-Jürgen Maurus. Weniger «realistisch» sind die führenden Politiker, die nun die Festung Europa noch mehr abschotten. Sie wollen die Hauptursache für die Migration aus dem Süden, die Kriege, angeheizt durch Waffenexporte aus den Industrieländern, nicht stoppen.

Heinrich Frei, Zürich

Leere Gänge statt volle Kassen in der Mall of Switzerland

Die «Bruchlandung» der Mall of Switzerland war programmiert. Die Zeit der grossen Einkaufstempel läuft ab. Und mit jeder neuen digitalen Generation, die nachfolgt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Gegentrend einsetzen wird. Onlineshopping ist schon länger ein Thema. Diese Entwicklung war bereits bei der Planung der Mall of Switzerland absehbar.

Pascal Merz, Sursee LU

Glencore im Kobalt-Rennen in der Klemme

Ich bin seit Jahren erstaunt darüber, was sich Glencore alles leisten kann. Ivan Glasenberg stört scheinbar gar nichts, er lässt sich ein paar Millionen mehr auszahlen. Und der Kanton Zug schaut diesem Treiben tatenlos zu. Mich wundert, dass es noch Investoren gibt, die diese Aktien kaufen.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Zum Glück bin ich kein Cervelat

Im nebenan platzierten Artikel über Angela Merkels Parole steht «Willkommen zurück in der Realität». Frau Hochuli zeigt auf, dass Sie mit ihren abschätzigen Äusserungen über Herrn Glaner und dem Thema «verbotene Cervelats an öffentlichen Schulen» noch weit davon entfernt zu sein scheint. Vor 25 Jahren besuchte ich mit meiner Familie die grosszügige Badi-Anlage in Kindhausen bei Volketswil. Im Areal befand sich eine öffentliche Grillstelle. Zwei Frauen waren für Ihre Familien am grillieren. Da kam ein Mann und legte eine Kalbsbratwurst und ein Schweinssteak auf den Grill. Die beiden Frauen feindeten den Mann lautstark an. Sie gaben zu verstehen, dass sein Grillgut ihr Fleisch «kontaminiere»…! Im Gegensatz zu Ihnen, Frau Hochuli, bedeutet für mich Integration und Zweiklassen-Gesellschaft, nicht, dass wir uns in unserem Land gegenüber Muslimen zu integrieren haben. Bevor man bei andersdenkenden über deren Blutleere im Kopf spricht, sollte man sich selbst hinterfragen. An öffentlichen Orten und Institutionen, u.a. die Schule, sollte jegliche Diskriminierung untersagt sein. Gegenteilige kulturelle Positionen sind zu respektieren, ohne dass die eine zu Lasten der anderen fallen gelassen wird. Mein Motto lautet: Verständnis für einander, statt Abschottung gegeneinander. Denn damit schürt man eine gefährliche Abneigung gegenüber dem «fremden».

Andreas Stäuble, Uster ZH

Noch ein paar irrgeleitete Hochuli-Grüne und die Cervelat wird schweizweit verboten, wobei ein burkaverkleidetes urschweizerisches Urner Trachtenchörli uns die letzte Cervelat spätestens am 1. August 2019 öffentlich austreiben (oder auspeitschen) wird!

Bruno Noser, Schwerzenbach ZH

Wetter/Tipps

Ich wundere mich jedes Mal, wie man auf die Tipps für die verschieden Freizeitaktivitäten kommen kann. Gerade heute aber haben es die Redaktoren auf die Spitze getrieben: Warum ist das Wetter mit viel Sonnenschein ungeeignet für Golf? Warum nicht perfekt wie zum Beispiel für das Wandern? Sind demnach Golfplätze auf Mallorca, in Thailand, etc. wo meistens die Sonne scheint ungeeignet? Und warum ist anderseits das Wandern, das Jogging, das Mountainbiking ungeeignet, wenn ein paar Wolken in Sicht sind? In dieser Art ist diese Rubrik eigentlich überflüssig, es muss doch eh jeder/jede selbst entscheiden, wann es für ihn «ungeeignet» ist.

Fritz Bebie, Erlenbach ZH

Täglich verletzen sich im ÖV zwei Passagiere

Ein heisser Tipp zum Thema «Täglich verletzen sich im ÖV zwei Passagiere». Die Sturzprophylaxe ist so einfach: Im Tram und Bus das Tarzanprinzip anwenden, das heisst so wie sich der Tarzan im Urwald von Liane zu Liane schwingt, so der Fahrgast im Tram und Bus von Haltestange zu Haltestange.

Peter Egger, Möhlin AG

«Russen haben keine Angst, ihre Regierung zu kritisieren»

Die Aussage vom Schweizer Botschafter Yves Rossier auf die Frage, ob die Annexion der Krim Ausdruck einer berechtigten Aussenpolitik oder einfach nur russischen Imperialismus darstellt, überrascht. Einfach nur von Missverständnis zu sprechen ist zu einfach: Denn das Budapester Memorandum von 1994 wurde von der Russischen Föderation, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika, später auch von Frankreich und China, unterzeichnet. Hierin wurde die Unabhängigkeit und Souveränität der im Jahr 1994 existierenden Grenzen von Ukraine, Weissrussland und Kasachstan von den Unterzeichnerstaaten garantiert. Diese drei Staaten verzichten im Gegenzug auf ihre nuklearen Waffen. Es gab also einen gemeinsamen Ost-West Konsens zwischen den Vertragsstaaten über die Grenzziehung in der Ukraine – die Krim mit inbegriffen. Dass Yves Rossier als Diplomat nicht zu stark Position beziehen will ist verständlich. Trotzdem möchte ich diese entscheidende Information doch erwähnt wissen.

Marcel Zwygart, Wien