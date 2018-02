«Wenn die Nachfrage für Palmöl steigt, wird es bald ­keine Urwälder mehr geben»

Ungenügende Noten für das Jus-Studium

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Ein marktförmiges Studium lehrt cleveres Marktverhalten, aber keine lebendige Auseinandersetzung. Ricos Aktion zeigt die Absurdität des Systems, wird sie aber noch verstärken. Jetzt wird man eben noch mehr reglementieren. Abseits jeder Debatte und Verständigung darüber, was denn einen Mensch zu einem Gebildeten mache, ist das Problem nicht zu lösen. Thomas Philipp, Bern

«Die Gripen-Vorlage war die Ausnahme, nicht die Regel»

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Guy Parmelin orakelt wieder einmal über die Referendums-Unterstellung der Kampfjetbeschaffung – also in einer Volksabstimmung den Souverän entscheiden zu lassen. Wenn es dem Bundesrat und der Armeeführung nicht gelingt, für dieses Rüstungsprojekt eine Mehrheit zu schaffen, dann fehlt es an motivierendem Leadership, Überzeugung, professioneller Kommunikation und Selbstbewusstsein. Ein erneutes Versagen wie beim Gripen wäre eine ungenügende Auftragserfüllung der Verantwortlichen für unsere Sicherheitspolitik und damit ein ­erneuter Kollateral- und Imageschaden für unsere Armee. Roger E. Schärer, Feldmeilen ZH

Der Fleischverkäufer und seine Nachahmer

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Was bleibt vom WEF? Davos wurde wieder zu einer Festung ausgebaut und die freiheitlichen Grundrechte eingeschränkt. Donald Trump hat der Welt erklärt, wie sein Dealmaker-Handwerk funktioniert und sich dabei selbst gelobt. Den USA geht es unter ihm natürlich so gut wie nie. Tatsächlich versucht Trump, sich Wirtschaftswachstum mit zusätzlichen Staatsschulden zu erkaufen. Beim derzeitigen Verschuldungsgrad der USA mag diese Politik kurzfristig aufgehen. Mittel- bis langfristig jedoch werden die Zinsen wieder steigen und dann werden sowohl die USA als auch viele hochverschuldete Staaten in Europa wieder in eine Krise laufen. Pascal Merz, Sursee LU

Reiche nützen allen

SonntagsZeitung vom 28. 1. 201

In Diskussionen um Fragen der Globalisierung fällt auf, dass bei Herrn Professor Eichenberger das Glas stets halb voll, bestimmt aber nie halb leer ist. Das macht stutzig. Nur schon die Tatsache, dass die Politik in der Vergangenheit mit der zunehmenden Globalisierung vermehrt lokale Denkweisen verstärkt hat, zeigt, dass der vermeintliche Blick von Herrn Eichenberger auf das Ganze offenbar auch nur ein Blick aus einer Ecke von einem Vieleck ist. Stefan Gschwend, Schmerikon SG

Die Schweiz tritt Bürgerrechte mit Füssen – und schadet damit auch der Wirtschaft

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Dieser kurze Kommentar hätte eine ganze Seite verdient. Denn wo bleibt unsere direkte Demokratie, wenn bei so einer Veranstaltung, an der man den Armen endlich eine Stimme geben sollte, sich nur die Wirtschaftsbosse und Oberhäupter der verschiedenen Nationen ausdrücken können? Susanna Geser, Biel BE

Vom Journi zum Groupie

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Das muss ich unbedingt loswerden: Sie haben mir mit Ihrem Beitrag eine grosse Freude bereitet! Was habe ich mich während des WEF doch geärgert. All die unsäglichen, nichtssagenden Reden, die Peinlichkeiten und die Anbiederungen, mit und ohne Krawatten. Von der Teleprompter-Rede des Präsidenten Trump wurde mir gar richtig schlecht! Aber jetzt freue ich mich auf meine alljährlichen Herbst-Wanderferien in Davos – bis dann ist die berühmte Davoser Luft wieder gereinigt. Waltraud Zatti-Schubert, Suhr AG

Tiefere Renten der UBS haben Signalwirkung

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Als ich den Artikel zu obigem Thema gelesen habe, ist mir fast die Galle hochgekommen. Ausgerechnet die «too big to fail»-Bank UBS, die das liebe Schweizervolk seinerzeit retten musste, prescht in einem der heikelsten Themen in der heutigen Zeit vor! Zuerst einmal möchte ich festhalten, dass das Beispiel mit einem Kapital von 100'000 Franken (sollte bei einer Bank wohl eine Million Franken heissen ...) nicht ganz glücklich und dann erst noch falsch war. Bei einem Kapital von einer Million Franken und einem Umwandlungssatz von 4,42 Prozent ergibt es eine jährliche Rente von 4420 Franken, was aber bedeutet, dass die monatliche Rente noch ganze 368.33 Franken beträgt.

Nun aber zum Beispiel: Wahrscheinlich ist ein Pensionierungskapital von 100'000 Franken eher im Rahmen des BVG-Obligatoriums erwirtschaftet worden, was bedeutet, dass aktuell immer noch ein Umwandlungssatz von 6,8 Prozent (Männer 65, Frauen 64) gilt, was eine jährliche Rente von 6800 Franken bzw. eine monatliche Rente von 566.66 Franken ergibt. Ich habe schon seit längerem mal die heiss diskutierten Umwandlungssätze in konkreten Zahlen durchgerechnet: Nehmen wir also den Umwandlungssatz von 4,42 Prozent für einen Mann im Alter 65 und errechnen eine bescheidene Rendite von 2 Prozent, was bei den riesigen Vermögen langfristig – auch nach Abzug der Verwaltungskosten – ohne weiteres möglich ist (gemäss Ihrem Artikel haben die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 8 Prozent erwirtschaftet), müsste der pensionierte Mann noch 30 Jahre leben, bis sein Vorsorgevermögen aufgebraucht ist. Gemäss dem Bundesamt für Statistik lebt aber im Jahre 2016 ein Mann bei seiner Pensionierung noch durchschnittlich 20 Jahre, das heisst in meinem Beispiel kassiert die Pensionskasse der Bank im Durchschnitt zirka 42'000 Franken pro Versicherten in die eigene Kasse, beziehungsweise wird wahrscheinlich als Verwaltungsaufwand abgebucht. Meine Berechnungen mit 2 Prozent ergeben für eine durchschnittliche Lebensdauer von 22 Jahren ab Pensionierung einen Mindest-Umwandlungssatz von 5,7 Prozent, der meines Erachtens in keinem Fall unterschritten werden darf. Erst wenn sich die Lebenserwartung erhöht und gleichzeitig das Zinsumfeld weiterhin schlecht bleibt – was gemäss Prognosen von Fachleuten in Ihrer Zeitung nicht zu erwarten ist – müsste der Umwandlungssatz angepasst werden. Ich hoffe, dass ich mit meiner «Milchbüechli-Rechnung» eine Diskussion entfachen konnte und dass die Verantwortlichen der Pensionskassen zur Vernunft kommen und mit ihren immer absurderen Angstmacherei (ohne eigentliche Fakten) die Umwandlungssätze nicht ins Bodenlose treiben. Ich freue mich, wenn Sie den Inhalt meines Mails als Leserbrief veröffentlichen und bin gespannt auf die Reaktionen darauf. Werner Christen, Wiesendangen ZH

Beschwerde gegen Palmöl-Label von Migros und Coop

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Der Bund soll endlich die Industrie dazu anhalten, Inhalte richtig zu deklarieren. Dazu braucht es nur zwei Worte: «enthält Palmöl» oder «ohne Palmöl», aber gut sichtbar und nicht unleserlich im Kleingedruckten. Lydia Neges, Bellikon AG

Danke, dass Sie diese Geschichte publik gemacht haben. Unverantwortlich ist, dass die Grossverteiler noch mit einem Label belohnt werden. Die Migros ist dabei besonders uneinsichtig. Sie brüstet sich mit Nachhaltigkeit. Die Abholzung der Urwälder ist das einzig Nachhaltige. Wenn die Nachfrage für Palmöl steigt, wird es bald keine Urwälder mehr geben. Es ist höchste Zeit, gegen diese Machenschaften vorzugehen. Helma Fuhrer, Studen BE

Zum Duschen zu faul – na und?

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Ein mutiger Artikel in der heutigen «Hochsauberkeitswelt». Ich bin überzeugt, dass ein Mensch nicht täglich duschen muss (nicht duschen heisst aber nicht, sich nicht zu waschen!). Und wenn man weniger duscht, spart man auch Strom. Sauberkeit ist also relativ. Übrigens: Mein Name könnte den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen. Hanspeter Schmutz, Basel

30 Jahre Hunger und Seuchen

SonntagsZeitung vom 28. 1. 2018

Ich will keinen Personenkult ­betreiben, aber die Leistung der eidgenössischen Delegation unter Führung des Basler Bürgermeisters Johann Rudolf Wettstein, der die juristische Loslösung des eidgenössischen Staatenbundes aus dem Deutschen Reich (sprich: keine Steuerpflicht mehr gegenüber dem Kaiser), verdiente doch aus schweizerischer Warte Erwähnung! Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur eidgenössischen Staatenbildung, auch wenn das gewisse Historiker anscheinend gern «unters Eis geraten» lassen. Peter Hug, Wädenswil ZH

Willkommen im Zoo der geklonten Tiere

SonntagsZeitung vom 28.1.2018

Klontiere werden ausdrücklich geschaffen, um sie noch gezielter für menschliche Zwecke ausnützen zu können, sei es als Nahrungsmittel, Kleidungsstück oder Versuchstier. Dass diese Klontiere aber genau gleich leidensfähig sind wie ihre Originale, wird einfach ignoriert. Renato Werndli, Eichberg SG

Jetzt muss Cassis Härte und Geschick zeigen

SonntagsZeitung vom 28.1.2018

Mit dem Titel dieses Artikels bin ich absolut einverstanden. Allerdings werden dann doch einige Vorschläge gemacht, die eher an Nachgeben als an Härte erinnern. Ganz gewaltig hat mich jedoch die Bemerkung gestört, dass der Reset-Knopf von Cassis jenen Leute hofiert, die immer noch glauben, Wirtschaften in Europa gehe ohne Übernahme europäischen Rechts und ohne Beachtung europäischer Rechtssprechung. Länder wie die USA, Kanada, China etc. wirtschaften ja auch in Europa ohne Übernahme europäischen Rechts. Soll die Schweiz schlechter behandelt werden als andere Länder? Die Schweiz ist nicht nur ein Bittsteller, sie hat auch der EU sehr viel zu bieten. Karl Baumgartner, Biel-Benken BL

Fake-News - wenn man alles glaubt, was die Zeitungen drucken. Wirtschaftsredaktor Erich Bürgler schreibt in dem Artikel, dass die Renten bei der UBS bei einem Umwandlungssatz von 4,42 Prozent auf 4420 Franken monatlich sinken. Ich gehe sofort zur UBS arbeiten. Das Problem hier scheint für mich eindeutig: Sollen wir alles glauben, was die Zeitungen drucken? Ich vermute, hier wurde einfach monatlich mit jährlich verwechselt. Doch wie können wir als Leser feststellen - wenn es nicht so offensichtlich falsch ist - ob nun die Recherche richtig ist, oder es sich einfach um einen Fehler (warum auch immer) handelt. Da war wohl die Überschrift so wichtig, dass beim Niederschreiben des Artikels die nötige Genauigkeit zu wenig beachtet wurde. Tom Hartmann, Frenkendorf BL

Das Blut der Erde

SonntagsZeitung vom 28.1.2018

Interessiert habe den Bericht «Bio – Blutorangen aus Sizilien sind die besten» gelesen. Informativ auch der Hinweis auf den Virus «La Tristezza», der eine ernsthafte Bedrohung für die sizilianische Zitrusproduktion darstellt. Dass nur Grossbestellungen von mindestens 20 Kisten möglich sind, ist für die Privatkundschaft nicht gerade motivierend. Werner Grossmann, Schwanden bei Brienz BE

Trotz guter Umfragewerte: Die SRG bleibt in Bedrängnis

SonntagsZeitung vom 21.1.2018

Wenn sich die Schweizer weigern, die hohen Billaggebühren zu zahlen, dann gibt es fast sicher mehr Werbung. Wollen wir das? In den USA werden zum Beispiel Filme genau dann unterbrochen, wenn sie am spannensten sind. Man muss dann sein «Lebensprogramm» quasi entsprechend anpassen, zum Beispiel zum Rauchen rausgehen, was konsumieren oder zur Toilette gehen, damit man die immer ärgerliche Werbung nicht ertragen muss. Gerade wer wenig freies Geld zur Verfügung hat, der profitiert zwar finanziell am meisten von einem «ja», leidet dann aber zeitlich stark darunter. Deshalb wäre es besser, dem Fernsehen einmal klare Auflagen zu machen. Was bringt es den Kunden, wenn zum Beispiel ein Film oder ein Sportanlass fast gleichzeitig auf 10 europäischen Sendern gezeigt wird? Sind zum Beispiel Autorennen wirklich Sport und «staatlich» sendeberechtigt? Was sollen die vielen Fussballspiele bei den Millionenlöhnen? Sind auch die hohen Löhne für risikofreie Tätigkeiten der Chefs in quasi «staatlichen» Betrieben wie die Billag gerechtfertigt? Anstelle sollte es zum Beispiel mehr Diskussionen über die Lösung von Problemen geben! Und auch normale Bürger sollten sich mal dazu äussern können! Bei diesen Diskussionsteilnehmern würde es reichen, das Bahnbillet und etwas zum Trinken anzubieten. Die Wut ist gross, da das Fernsehen diktatorisch handelt und sich meistens weigert, zu antworten, Vorschläge zu prüfen oder diese sogar zu übernehmen! Haben die «Verwaltungsratsmitglieder» wirklich etwas zu sagen? Kaum! Richard Sieber, Rheineck SG