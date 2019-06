«Einfach enteignen . . .»

Der SBB-Chef wollte die BLS kaufen

SonntagsZeitung vom 02. Juni 2019

Fakt ist, dass die SBB zu 100 Prozent dem Bund gehören, dieser aber nur mit 21,7 Prozent am Aktienkapital der BLS beteiligt ist. Das Sagen hat demnach der nicht gerade auf Rosen gebettete Kanton Bern mit seiner Beteiligung von 55,75 Prozent am Aktienkapital. Da wäre es doch wirklich sinnvoller, die BLS würde ihrem Namen gerecht werden und sich auf «Bern - Lötschberg - Simplon» und den dazu gehörenden Regionalverkehr zurückziehen. Oder noch besser: Das Aktienpaket dem Bund andienen. Dann stände der Übernahme (von Fusion kann man ja kaum reden) durch die SBB eigentlich nichts mehr im Weg. Aber eben: Es wird ja der leise Verdacht gehegt, dass mit einer Übernahme der BLS altgedienten Berner Magistraten gewisse Pfründe verloren gingen.

Peter Probst, Basel

Aus der Sicht einiger Fahrgäste liegt bei den SBB zurzeit einiges im Argen: Zugsausfälle, Verspätungen, Verbindungsprobleme sowie verstopfte WCs sind gegenwärtig keine Seltenheit. Demnach getraue ich mich – ganz im Sinne der Leidtragenden – dahingehend zu äussern, dass der SBB-Chef primär vor seinem Laden wischen sollte. Bevor er die BLS übernimmt.

Armin Arnold, Köniz BE

Bund muss Druckauftrag für Schen-Visa stoppen

SonntagsZeitung vom 02. Juni 2019

Dass solche sensiblen Daten zur Weiterverarbeitung in Papierform in Länder geliefert werden, in denen Korruption fast an der Tagesordnung ist, ist für viele Staatsbürger hier fast unverständlich. Künftig müsste dies von den zuständigen Amtsstellen auch mit den sogenannten Datenschützern besprochen werden – und zwar vor der Vergabe. Auch die bisherigen Gesetze, die offenbar viele Schlupflöcher enthalten, sollten in dieser Beziehung raschmöglichst angepasst werden. Wo bleibt da die Logik bei unseren Sicherheitsverantwortlichen, auch im Interesse der Schweizer Arbeitsplätze?

Egon Sommer, Winterthur

Langsam frage ich mich, welche Qualifikationen Bundesbeamte für ihren Job mitbringen müssen. So kam es in den letzten Jahren gleich mehrfach zu Fehlern, um nicht zu sagen zu Skandalen, welche die eidgenössischen Schreibtischtäter produziert haben. Beispiele gefällig? Von millionenschweren Flops für IT-Projekte bis hin zu irrigen und falschen Aussagen über die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform II und III und unglaubwürdigen Angaben in Bezug auf Anzahl Betroffener bei der Heiratsstrafsteuer. Und jetzt die Vergabe eines sensiblen Auftrags an eine (dubiose?) ausländische Sicherheitsdruckerei. Natürlich konnte die Offizin Orell Füssli preislich nicht ganz mithalten. Die Qualitätsdrucksachen haben halt ihren Preis. Sparen am falschen Ort scheint anscheinend für viele Beamte ein Steckenpferd zu sein. Berappen kann die Flops in allen Fällen der Steuerzahler.

Heinrich Zihlmann, Rapperswil-Jona SG

SVP startet Angriff auf Amherds Kampfjet-Plan

SonntagsZeitung vom 02. Juni 2019 Nach dem glücklosen Agieren der SVP-Bundesräte Maurer und speziell Parmelin im VBS haben wir mit Bundesrätin Viola Amherd eine kompetente Frau, die die Probleme mit Elan und Sachverstand anpackt. Ich finde es eine Zumutung, wie die SVP-Politiker nun aus vollen Rohren auf Bundesrätin Amherd schiessen und ihr jeden Erfolg missgönnen.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Das VBS war nun seit über 20 Jahren mit den SVP-Bundesräten im Dauerkrisenmodus. Skandale über Skandale. Nun attackieren die kalten Krieger der SVP im Parlament den ausgereiften Kampfjet-Plan von Frau Amherd, die erst mal im Augiasstall VBS wieder genauer hinschaut. Bekanntlich schaut die SVP auf das Volk. Erneut wird die SVP mit ihrer sicherheitspolitischen Taktik und unüberlegtem Angriff verlieren, weil sie nicht zur Kenntnis nehmen will, dass das Volk im gesellschaftlichen Wandel andere Sicherheitsbedürfnisse hat. Sichere Renten, Gesundheits- und Bildungspolitik, zahlbare Mieten, Infrastruktur und Umwelt sind die Prioritäten des Volkes. Wenn die Reduitpolitiker der SVP dem Volk nicht erklären können, wer denn die Schweiz mit Panzern, Artillerie und Luftstreitkräften angreifen soll, sind überrissene Rüstungsausgaben zu hinterfragen. Es gilt die modernen Bedrohungen der Zukunft zu analysieren. Frau Amherd macht das, endlich.

Roger E. Schärer, Trin Mulin GR

Esoterik-Shootingstar zu 5G: «Da wird man gegrillt»

SonntagsZeitung vom 02. Juni 2019

Es ist eine Frechheit, die Gegner der 5G-Technologie Verschwörungstheoretiker zu nennen. Wissen Sie denn, ob diese Technologie schädlich ist? Weshalb wird überhaupt eine Technologie eingeführt, bevor man weiss, ob sie schädlich ist? Es ist leider üblich, dass die Mainstreammedien, alles was nicht dem Gusto der politischen Macht entspricht, als Verschwörungstheorie abtun.

Roland Graf, Inkwil BE

Der Artikel ist verdienstvoll und enttäuschend zugleich. Eine berechtigte Sorge über 5G liegt unglücklicherweise zwischen drei Polen: 1. einer ungezügelten Esoterik, die der Artikel zu Recht anprangert. Allerdings, Greta Thunberg mit Christina von Dreien zu ver­gleichen, ist eine Unverschämtheit. 2. eine unkritische Faszination für jeden technischen Fortschritt und 3. unstillbare Gier der Konzerne von Facebook über Economiesuisse bis Sunrise. Darum die überstürzte Eile. Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erfordern höhere Strahlungsfrequenzen, und die Energie jedes Strahlungsquants ist proportional zur Frequenz, also bedingt die hochgepriesene Schnelligkeit unabhängig von technischen Raffinessen höhere Strahlungsintensitäten. Die biologischen Folgen einer flächendeckenden höheren Strahlungsbelastung durch 5G sind ebenso schwer abzuschätzen wie die Folgen des anthropogenen CO 2 -Ausstosses für das Klima. Beides ist am Anfang kaum zu bemerken, dann aber kaum mehr zu korrigieren, beides Knacknüsse für die Wissenschaft – und damit auch Futter für Verschwörungstheorien.

Peter Stettler, Grüningen ZH

Dass Verschwörungstheorien bezüglich 5G in den sozialen Netzwerken derartige Verbreitung finden, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass die Mainstreammedien sich der kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema schlichtweg verweigern. Wo bleiben eigene Recherchen und kritische Fragen zu den angeblich fehlenden Studien zu gesundheitlichen Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung? Wo die Interviews mit Fachleuten, Ärzten, ja sogar Versicherungen (Swiss Re), welche vor 5G warnen? Dass die Berichterstattung zu 5G so einseitig läuft, kann nur mit der finanziellen Abhängigkeit der Medien von den Mobilfunkanbietern erklärt werden.

Sabine Mosimann, Büren zum Hof BE

Man stelle sich ein grosses Bild vor: Eine Person im Rollstuhl, dazu den zweiseitigen fettgedruckten Übertitel: «Verschwörungstheoretiker blockieren den Rollout von 5G». Oder jemand, der versucht, mit einem Blindenstock eine Strasse zu überqueren. Dazu genau so gross: «Verschwörungstheoretiker brechen den Stab über der Expansion von 5G». Was heutzutage, dank etablierten Behindertenschutzorganisationen, welche mit den schlimmsten mittelalterlichen Diskriminierungen von Menschen mit einer Behinderung aufgeräumt haben, nicht mehr denkbar erscheint, kann bei Menschen mit einer schweren Elektrosensibilität offenbar immer noch ungestraft dargestellt werden. Über dem grossen Bild, das eine schwerst betroffene strahlengeschädigte Frau zeigt, die ihre überwältigenden Kopfschmerzen offensichtlich nur noch mit einem Strahlenschutznetz ertragen kann, prangt der Titel: «Wie die 5G-Verschwörungstheoretiker ihr Netz auswerfen». Werden wir im Bereich Sozialkompetenz ins frühe Mittelalter zurückkatapultiert? Oder zeigt diese Aufmachung futuristisch, was Menschen in Zukunft zu erwarten haben, wenn sie das Pech haben, von elektromagnetischer Strahlung geschädigt zu werden: öffentliche Beschämung, Verspottung und Ausgrenzung aus der Gesellschaft? Wie soll die ohnehin schon herausfordernde Inklusion gelingen, wenn schwer betroffene Menschen öffentlich mit «Verschwörungstheoretikern» gleichgestellt werden? Wer genau ist in Wirklichkeit daran, sein «Netz auszuwerfen»? Sind es wirklich die Menschen, die es dreisterweise wagen, sich gegen 5G zu wehren, oder sind es nicht vielmehr jene 5G-Netzwerke selbst, die soeben mit grossem finanziellem, publizistischem und politischem Aufwand daran sind, ihr eigenes Netz ungefragt über die Bevölkerung zu werfen?

Sabine Bryner, Necker SG

Schade, dass diese Zeitung derart einseitig über 5G berichtet. Es gibt unzählige Wissenschaftler und Ärzte, die vor den Folgen warnen. Statt einmal deren Argumenten Raum zu geben, werden sie mundtot gemacht, indem man sie als Verschwörungstheoretiker abtut. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Medien in dieser Sache nicht unabhängig agieren, sondern im Dienste der sehr starken Telecom-Lobby arbeiten. Warum sonst werden nicht die Argumente beider Seite publiziert, sodass sich der mündige Bürger selber ein Bild machen kann?

Daniel Schenk, Bern

Ich gebe dem Autor recht: Im Netz gibt es Filme und Youtube-Videos, die mit abstrusen Aussagen gegen 5G wettern, und das bringt nichts. Ihr Artikel jedoch tendiert für mich eindeutig zum anderen Extrem, nämlich zur Verharmlosung, was ich für noch gefährlicher halte. Ihre Argumente folgen den offiziellen Aussagen der Telecomanbieter und des Bundes. Diese erscheinen rational und wissenschaftlich, klammern dabei aber kritisches und ebenso fundiertes Wissen der 5G-Gegner aus. Da muss man sich nicht wundern, dass frau sich im Netz schlaumacht. Wieso bietet zum Beispiel die SonntagsZeitung nicht eine Plattform für eine echte Auseinandersetzung?

Gabriela Amrein, Zürich

Tomaten schmecken absichtlich immer gleich – auch im Sommer

SonntagsZeitung vom 02. Juni 2019

Die Argumentation von Coop über den Geschmack der Tomaten ist ein fertiger Witz. Da man ja nichts anderes kaufen kann, ist es nicht der Konsument, der das Produkt verlangt, sondern der Anbieter zwingt es dem Konsumenten auf.

Werner Morpain, Allschwil BL

Wie wäre es, wenn die Grossverteiler oder Produzenten unter den Konsumenten mal eine Umfrage starten würden, was sie sich unter guten Tomaten vorstellen? Dass die faden Tomaten gekauft werden, liegt nur daran, dass es nur diese zu kaufen gibt, entweder diese oder gar keine. Anscheinend wird der Konsument für dumm verkauft. Er würde noch so gerne eine richtige Sommertomate kaufen.

Alois und Edith Flück, Zürich

So netzwerken Frauen richtig

Sonntagszeitung vom 02. Juni 2019

Ein Superartikel und so wahr, geschrieben von einer Frau, adressiert an Frauen. Ich hoffe, dass viele Frauen den Wirtschaftsteil der SonntagsZeitung lesen. Die Emanzipation von Frauen ist heute nötiger denn je, prallt aber leider oftmals auf den Widerstand der Männer. Und, was am schlimmsten ist: Es fehlt an Solidarität zwischen den Frauen. Das fällt mir seit Jahren im Pflegeberuf auf. Früher im Büro fiel mir auf, wie solidarisch sich Männer gegenüber Männern verhielten und wie Konkurrenz zwischen ihnen eher ein Fremdwort blieb. Solidarität und Toleranz sind Tugenden, die Frauen noch lernen müssen. Wo viele Frauen zusammen arbeiten, gibt es Neid und Vorwürfe.

Susanna Geser, Biel

«Sie kennen sicher meine Frau»

Sonntagszeitung vom 02. Juni 2019

Gäbe es einen solchen Artikel auch in umgekehrter Art und Weise? Wohl kaum. Haben die vorgestellten Männer ihren Frauen wirklich den Vortritt gelassen, oder wurden sie ganz schlicht und einfach überholt? Aber abgesehen davon, drängt sich die Frage auf, was das soll, wenn davon ausgegangen wird, dass in der Regel die Männer die Karriere machen und die Frauen hinten anstehen. Es heisst, dass es bei der Frau schon eine herausragende Leistung braucht, damit sie ihren Mann in Bezug auf ihre berufliche Karriere überholen kann.

Riccardo Bonfranchi, Wolfhausen ZH

Ein Garten, in dem nichts lebt

SonntagsZeitung vom 02. Juli 2019

Um Lebensräume vor der Haustür – und global – zu erhalten und zu fördern, um den Klimawandel zumindest zu bremsen, werden wir nicht darum herumkommen, aus eigener Verantwortung und freiwillig zu handeln. Und Rahmenbedingungen schaffen, damit Exzesse wie Steinwüsten ums Haus und Wochen­end-Shoppingflüge verhindert oder zumindest eingeschränkt werden können.

Markus Bösch, Romanshorn TG

Einfach enteignen . . .

Felice Lutz, Neuhausen am Rheinfall SH