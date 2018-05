Patagonien für aktive Geniesser

Wir wohnen in stilvollen, authentischen Estancias und Hotels und nutzen die Gelegenheit, die wilde Gegend aktiv zu erkunden.



Reisedaten

18. November 2018 bis 7. Dezember 2018

17. März 2019 bis 5. April 2019



Reiseprogramm

1.–2. Tag: Schweiz – Buenos Aires

Nachtflug in die Hauptstadt Argentiniens, Fahrt ins Hotel und Stadtbesichtigung.



3. Tag: Halbinsel Valdés

Flug nach Trelew, Ausgangspunkt für die Erkundung des Naturschutzgebiets der Halbinsel Valdés. Besuch der Seelöwen-Kolonie bei Punto Piramides und Bootsfahrt. Übernachtung in einer einmalig gelegenen Hosteria mit Leuchtturm.



4. Tag: See-Elefanten und Pinguine

Spaziergang zur nahe gelegenen See-Elefanten-Kolonie. Anschliessend Rundfahrt entlang der wilden Atlantikküste. Nach dem Mittagessen auf einer Estancia besuchen wir eine Kolonie Magellan Pinguine und wandern durch den Fossilien Canyon. Rückfahrt in die Hosteria. (Wanderzeit ca. 2–3 Std.)



5. Tag: Ins südliche Patagonien

Der Morgen steht für kurze Reitausflüge, Mountainbiketouren oder Wanderungen zur Verfügung. Fahrt nach Trelew und Inlandflug nach El Calafate. Weiterfahrt nach El Chalten, wo wir am späten Abend ankommen.



6.–7. Tag: Wanderungen im Los Glaciares-Nationalpark

Verschiedene Wanderungen am Fusse der berühmten Granittürme Fitz Roy und Cerro Torre stehen zur Auswahl. (Wanderzeiten ca. 3–8 Stunden)



8. Tag: El Calafate und Perito Moreno

Rückfahrt nach El Calafate. Am Nachmittag Ausflug zum «kalbenden» Gletscher Perito Moreno mit seinen Eisbergen.



9. Tag: Gletscher und Seen

Bootsfahrt zum gewaltigen Upsala-Gletscher und weiter zur Estancia Cristina, wo die nächsten Tage verbracht werden. Nach dem Mittagessen bleibt Zeit für verschiedene Aktivitäten.



10.–11. Tag: Estancia Cristina

Abgeschieden von jeglicher Zivilisation liegt die gediegene Estancia Cristina. Eine grosse Auswahl an Aktivitäten erwartet uns (Reiten, Wandern, Bootsausflüge). Am Nachmittag des 11. Tages Rückfahrt nach El Calafate.



12. Tag: Über die Grenze nach Chile

Fahrt auf der bekannten Route 40 nach Chile zum Torres del Paine-Nationalpark. Wir wohnen in der historischen, komfortablen Hosteria Las Torres. Erste Aktivitäten im Park.



13. Tag: Torres del Paine

Das Wahrzeichen Patagoniens! Tagesausflug mit kurzen Wanderungen oder Tageswanderung zum Mirador del Paine. (Wanderzeit ca. 2 Stunden oder 7–8 Stunden)



14. Tag: In die Seenregion

Fahrt nach Punta Arenas und Flug nach Puerto Montt, in die Seenregion von Chile. Transfer nach Puerto Varas, wunderschön am Ufer des Llanquihue-Sees gelegen.



15. Tag: Vulkan Osorno

Ganztägiger Ausflug zum Lago Llanquihue und zum perfekt geformten Vulkan Osorno. (Wanderzeit ca. 2–3 Stunden)



16. Tag: Seenüberquerung Chile-Argentinien

Spektakuläre Fahrt mit verschiedenen Bus- und Bootsetappen von Puerto Varas ins argentinische Bariloche.



17. Tag: Wanderung um Bariloche

Tageswanderung zum attraktiven Monte Tronador im Nahuel Huapi-Nationalpark. Die Wanderung kann auf Wunsch gekürzt werden. (Wanderzeit ca. 5–6 Std.)



18. Tag: Abschied von Patagonien

Flug nach Buenos Aires und Zeit zur freien Verfügung. Abends Tango-Dinner-Show.



19.–20. Tag: Rückreise

Nach dem Frühstück Fahrt zum Flughafen und Abflug Richtung Europa. Ankunft am nächsten Morgen.



Programm- und Preisänderungen vorbehalten.



Preis pro Person

Pro Person im Doppelzimmer Fr. 11'650.–

Zuschlag Einzelzimmer Fr. 1'870.–



Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 18 Personen



Leistungen

• Flug Zürich–Buenos Aires–Zürich in der Economy-Klasse inkl. Gebühren/Taxen

• Inlandflüge Buenos Aires–Trelew–El Calafate, Punta Arenas–Puerto Montt, Bariloche–Buenos Aires in der Economy-Klasse inkl. Gebühren/Taxen

• Transporte und Besichtigungen gemäss Programm

• 17 Übernachtungen in ausgewählten, komfortablen Hotels, Estancias und Hosterias im Doppelzimmer

• 17× Frühstück, 16× Mittagessen/Lunchpaket, 7× Abendessen

• Ausflüge, Bewilligungen und Eintritte gemäss Programm

• myclimate-Beitrag zum Klimaschutz

• Schweizer Reiseleitung ab/bis Buenos Aires und lokale Begleitmannschaft

• Vorbereitungstreffen



Nicht inbegriffen

• Restliche Mahlzeiten und Getränke

• Persönliche Auslagen und Trinkgelder

• Versicherung



Gut zu wissen

• Die einfachen bis mittelschweren Wanderungen und Aktivitäten können den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

• November-Reise: Walbeobachtungen auf der Halbinsel Valdés!

• März-Reise: Herbstfarben in Patagonien!



Organisation und Buchung

Globotrek, Neuengasse 30, 3001 Bern info@globotrek.ch



Anmeldung

Talon ausfüllen und einsenden an:

GLOBOTREK, Globetrotter Tours AG,

Neuengasse 30, 3001 Bern