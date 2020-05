Patagonien und Feuerland Die Unendlichkeit als lebendiges Naturgemälde

Detailliertes Reiseprogramm

Einmal ans Ende der Welt. Ihre Leserreise führt durch eisblaue, sattgrüne, gelb-verwitterte Berg- und Gletscherlandschaften, vorbei an Tierparadiesen und per Expeditionsschiff auf historischen Seestrassen ums legendäre Kap Hoorn. Felix Blumer erklärt die klimatischen Verhältnisse, Ulrich Achermann den Status Quo von Wirtschaft und Politik.

Reisedaten

4. bis 23. Oktober 2020 21. März bis 9. April 2021

Reiseprogramm

1.–3. Tag: Hinreise & Buenos Aires Direkter Abendflug mit Edelweiss Air nach Buenos Aires. Hafenviertel «La Boca», prachtvolle Avenidas, Evitas Friedhof «La Recoleta», Tango-Schritte und ein erstes Grill-Festmahl am Rio de la Plata.

4. Tag: Paraná-Delta Prächtige Insellandschaft in subtropischer Vegetation mit Sommervillen einst vermögender Städter.

5.+6. Tag: Tierparadies der Halbinsel Valdés Flug nach Trelew. Bootsfahrt aufs offene Meer und Staubstrassen vorbei an Salzseen führen zu Kolonien von Seelöwen, Magellan-Pinguinen und See-Elefanten. Im Oktober auch zu vorbeiziehenden Walen.

7. Tag: Tierra del Fuego In der südlichsten Stadt der Welt setzen Sie zum ersten Mal Fuss auf Feuerland: Ushuaia – Ort der Goldgräber, Entdecker, ehemaligen Inhaftierten, Missionare und vertriebenen Yámana-Indios.

8. Tag: Nationalpark und Ventus Australis Mitreissende Landschaften und Farben im Feuerland Nationalpark. Am Nachmittag Einschiffung auf Ihr Expeditionsschiff.

9. Tag: Einmal ums Ende der Welt herum Sie umfahren das Kap Hoorn – das Ende eines Kontinents mit historischer Bedeutung. Die Wulaia-Bucht hält fantastische Naturaussichten bereit.

10. Tag: Seestrasse in den Pazifik Das Schiff kreuzt den Hauptarm des Beagle-Kanals und fährt zum gewaltigen Pía-Gletscher. Im Garibaldi-Fjord auf Wanderung durch den faszinierenden kalten Regenwald oder wahlweise auf Schiff zum gleichnamigen Gletscher.

11. Tag: Chilenisches Feuerland-Labyrinth Spektakulärer Agostini Fjord im Herzen der Darwin Bergkette. Mit Zodiac-Booten Fahrt zum Águila-Gletscher mit leichter Wanderung und auf Tuchfühlung mit dem Cóndor-Gletscher.

12. Tag: Zurück aufs Festland Entlang der Magellanstrasse Besuch der immensen Pinguinkolonie auf Isla Magdalena. Zurück auf chilenischem Boden Einblick in eine Estancia und Fahrt nach Puerto Natales.

13. Tag: Wunderbare Einsamkeit Typische patagonische Landschaften – bizarre Felsen, verwunschene Seen, eindrückliche Wolkenformationen – im Torres del Paine Nationalpark.

14. Tag: Perito Moreno-Gletscher Teil des grössten zusammenhängenden Gletschersystems der Welt – und mit einem Wachstum von 1-2 cm pro Stunde!

15. Tag: Schweiz-Gefühle in Bariloche Flug nach Bariloche und berühmte Seenroute im Nahuel Huapi Nationalpark. Holzhäuser vor Berg- und Seekulissen und Kirchtürme erinnern Sie an die Heimat.

16. Tag: Andenüberquerung Von der Ostseite auf die Westseite der Anden, per Bus und Boot vorbei an kristallblauen Seen, Wasserfällen, und Vulkangipfeln nach Puerto Varas in Chile.

17. Tag: Von Patagonien in Chiles Hauptstadt Gemütliche Kleinstadtatmosphäre am See vor schneebedecktem Osorno- Vulkan. Danach geht es mit Santiago de Chile zurück in die Zivilisation.

18. Tag: Ausflug an die Pazifikküste Durch die Hügellandschaft entlang der Panamericana zur pittoresken Hafenstadt Valparaiso und chilenischem Weingut. Abschiedsessen in Santiago.

19.+20. Tag: Rückreise Flug nach São Paolo, anschliessend Direktflug mit SWISS nach Zürich. Ankunft am Vormittag.

Preise pro Person

Fr. 13 750.– Doppelzimmer

Fr. 1 490.– Einzelzimmerzuschlag (Festland)

Fr. 1550.– Einzelzimmerzuschlag (Schiff Ventus Australis)

Begrenzte Teilnehmerzahl

mind. 15 Personen, max. 25

Leistungen

internationale Flüge mit Edelweiss Air resp. SWISS in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen von CHF 60.–, Stand September 2019)

Inlandflüge, Transfers, Schifffahrten

gute Mittelklassehotels auf Basis Doppelzimmer, Aussenkabine auf der Ventus Australis (4 Nächte)

Halbpension auf Festland, Vollpension auf Schiff

alle Eintritte und Gebühren

Trinkgelder für lokale Leistungsträger

Fachvorträge und Begleitung durch Dr. Felix Blumer und Ulrich Achermann

Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung

ausführliche Reisedokumentation

Nicht inbegriffen

allfällige Impfungen

Getränke

Versicherungen

persönliche Auslagen

Organisator und Bedingungen

Es gelten die Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel in Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

