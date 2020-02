Liebe im Blindtest

Ich glaube, ich liebe dich. Dieser ultimative Satz fällt bereits nach dem dritten Date. Ein Kandidat säuselt ihn durch eine Wand hindurch einer Frau zu, die er noch nie zu Gesicht bekommen hat. Er ist weiss, sie schwarz. Er punktet mit definierten Oberarmen, sie mit einem 90-60-90-Body. Doch das wissen beide vom anderen nicht. Es interessiert sie auch nicht. Zumindest steht das so im Konzept der neuen Dating-Show «Liebe macht blind» auf Netflix.

Die 30 Kandidatinnen und Kandidaten, alle aus den USA, sollen sich erst einmal als Menschen kennen lernen, ohne dass ihnen Äusserlichkeiten womöglich den Blick aufs Wesentliche versperren. Das Dating-Format wird bereits als eine Art Anti-Tinder gehypt: Statt aufs Aussehen setzt «Liebe macht blind» medienwirksam auf die inneren Werte. Dafür sitzen die Experimentierwilligen zwischen 24 und 38 Jahren bei den Dates jeweils in getrennten Kabinen, sie hören nur die Stimme des anderen und tauschen sich lediglich verbal aus. Nach spätestens 10 Tagen müssen sie blind entscheiden, ob sie eine Person heiraten würden. Nach dem ersten realen Kontakt bis zur Hochzeit folgt ein Beziehungstraining im Schnelldurchlauf: Sex (optional), Ferien, Zusammenziehen, Kennenlernen der Familie, Hochzeitsvorbereitungen. Alles in 30 Tagen.

Niemand ist hässlich oder dick, aber viele sind einsam

«Liebe macht blind» mutet an wie ein Verschnitt aus «Der Bachelor», «Dschungelcamp» und der Hochzeitskleid-Sause «Zwischen Tüll und Tränen». Offenbar will Netflix auf Nummer sicher gehen – und überlädt das Format. Der Kitschfaktor ist hoch, einiges wirkt amerikanisch überdreht, und man fragt sich, weshalb alle aufgetakelt sind, als würden sie zur «Nacht der Rosen» antraben, wenn es doch um die inneren Werte geht. Welch ein Zufall auch, dass niemand hässlich oder dick ist. Und doch kann man sich diesem Trash-Szenario spätestens nach dem zweiten «Ich glaube, ich liebe dich» kaum entziehen.

Man gewinnt nämlich den Eindruck, dass die Teilnehmenden selbst es kaum fassen können, was mit ihren Gefühlen geschieht. Die Gespräche drehen sich rasch um existenzielle Themen, man beichtet sich gegenseitig Schwächen und Ängste, viele outen sich als einsam, andere tauschen sich über Abtreibungen und Kindheitstraumata aus, man weint zusammen und malt sich gemeinsam die Zukunft aus. Der Zuschauerin wird es ob all der Romantik fast ein bisschen bange. Nach ein paar Tagen haben sich zehn Menschen so sehr verliebt, dass sie sich für immer binden wollen. Kann das wirklich passieren?

Es kann. Wir sind nämlich höchst anfällig für Projektionen. Im Kindesalter funktioniert das sogar mit unbelebten Dingen wie Teddybären, zu denen wir mühelos eine enge Bindung aufbauen. Bei Menschen greifen ähnliche Muster: Wir verlieben uns primär in eine Idee, wer die andere Person ist. Je weniger wir über sie wissen, desto mehr Projektionsfläche bietet sie für unsere Sehnsüchte – und schwups, ist man verknallt.

Businessfrau mit Statusallüren trifft mittellosen Fitnesstrainer

Natürlich geht das nicht ohne eine gewisse Kompatibilität, die unser Hirn beim Verlieben jedoch intuitiv abcheckt. Man fühlt sich schnell vertraut, wenn man auf jemanden trifft mit einer ähnlichen Grundhaltung oder dem gleichen Grundkonflikt im Leben. Um das herauszufinden, ist die Kabinensituation optimal. Ohne jegliche Ablenkung durch Dekolletés oder gar Berührungen können die Männer und Frauen ihr Gegenüber auf dessen Werte, Ziele und Tabus abklopfen – und mit ihrem Ideal vergleichen. Auf diese Weise kommen tatsächlich Menschen zusammen, die sonst kaum ein Date miteinander haben würden. Zum Beispiel entflammt eine 34-jährige Businessfrau mit Bindungsängsten und Statusallüren für einen mittellosen 24-jährigen Fitnesstrainer, weil er ihr unermüdlich seine bedingungs­lose Liebe versichert. Offenbar endlich einer, der sie nimmt, wie sie ist.

Die meisten Konstellationen sind jedoch absehbarer. Ein charmanter, aber unsicherer Typ wählt eine aus, die ihn nicht herausfordert, sondern bewundert. Ein Paar zieht sich an, weil es sich gegen­seitig die Stirn bietet. Natürlich sind Zoff und Tränen programmiert. Manche Paare wünschen sich irgendwann nichts sehnlicher, als wieder zu den Menschen zu werden, die sie in den Kabinen waren. Sensibel, respektvoll, mitfühlend. Andere wiederum können schwierige Themen nur dann diskutieren, wenn sie wieder eine Wand trennt. Er liegt auf dem Bett, sie sitzt in der Küche. Irgendwie rührend, aber auch relativ klar, dass sie der Alltag bald wieder scheidet, sollten sie es in der letzten Folge tatsächlich bis zum Traualtar schaffen.

