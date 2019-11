Maniküre mit Schönheitsfehlern

Das Deckenlicht leuchtet grell auf die weissen Maniküre-Stationen und die wulstigen Pediküre-Sessel mit den Minibidets, es hängt ein chemischer Geruch in der Luft, obwohl die Lüftung leise jault. Zierliche Mitarbeiterinnen in Trainerhosen und Pullis, an denen Nagelstaub haftet, fräsen Kundinnen die Fingernägel an. Von ihren Gesichtern sind einzig die mandelförmigen Augen zu sehen, der Rest ist von einem Mundschutz bedeckt.

Es ist Samstag, überall in der Schweiz lassen sich Frauen in diesem Moment ihre Nägel modellieren, polieren, lackieren. Gelegentlich sitzen auch Männer in den weichen Sesseln und gönnen sich eine Pediküre. In Spreitenbach, Emmen, Wallisellen, Siders oder Wil wird langsam zum Lifestyle, was in Los Angeles oder New York seit Jahrzehnten völlig normal ist.

Dort geht man am Wochenende, nach der Arbeit oder spontan zwischendurch ins Nagelstudio. Es ist so selbstverständlich wie ein Coiffeurbesuch, so unkompliziert und so erschwinglich, dass sich kaum eine Amerikanerin selber die Nägel macht.

Ohne Termin hat man auch bei uns gegen Ende Woche kaum eine Chance auf freie Plätze, vor allem, wenn es auf Festtage wie Weihnachten zugeht, und erst recht, wenn die Sandalensaison naht – selbst in ­Salons, die mit «auch ohne Vor­anmeldung!» werben.

«Als ich 2013 angefangen habe, war das Beautybewusstsein in der Schweiz noch lange nicht so stark wie heute», sagt Shanty Vidal. Sie war in der Deutschschweiz die Erste, die professionelle Walk-in-Nail-Bars nach amerikanischem Vorbild eröffnete. Zu jener Zeit begann sich Instagram gerade erst so richtig zu entfalten, die Kundinnen wollten perfekt modellierte Kunstnägel wie die Frauen in den sozialen Medien, und zwar zack, zack und günstig. Sie wollten keine aufgeklebten Blümchen und Steinchen mehr.

Shanty Vidal traf mit ihren Nailbars einen Nerv, bald hatte sie acht Filialen zwischen Bern, Zürich und Basel mit bis zu 5000 Kundinnen pro Woche aus allen Schichten: Verkäuferinnen, Lernende, Studentinnen, Bankerinnen, Flight Attendants, Schweizerinnen mit oder ohne Migrationshintergrund.

Verbindliche ­Hygienevorschriften fehlen

Seither poppen überall solche Salons auf. Sie tragen Namen wie New York Nails, My Nice Nails oder Nails Center American Style, manchmal mit dem Zusatz «The Best in Town». Sie sind in der Nähe von Bahnhöfen, im Parterre von Wohngebäuden, in Kaufhäusern oder auch einfach inmitten eines Kleidergeschäfts zwischen Glitzerroben und hohen Hacken.

Wie viele Anbieter es in der Schweiz insgesamt gibt, weiss auch der Berufsverband der Schweizer Nageldesignerinnen und -designer nicht. Im Telefonbuch sind aktuell rund 2500 Einträge für Nagelstudios gelistet, aber es dürften noch viele mehr sein, vermutet Steffi Brühlmann, Präsidentin von Swissnaildesign.ch. Es sind Einzelunternehmerinnen, die in einem eigenen Studio oder bei sich zu Hause arbeiten und nicht eingetragen sind, «Küchentisch-Maniküre» wird das genannt. Dazu all die Billig-Nagelstudioketten, die nur eine Telefonnummer, aber mehrere Geschäfte mit Dutzenden Angestellten haben.

Die Einstiegshürden sind niedrig, jede darf sich Nageldesignerin nennen; für ein paar Hundert Franken kann man sich ein Basiskit besorgen, «Beauty-Akademien» bieten Workshops oder Diplomausbildungen an. Seit 2011 gäbe es zwar einen Eidgenössischen ­Fachausweis, aber erst vier Frauen haben den Aufwand bislang auf sich genommen, eine davon ist Brühlmann.

«Die Nagelbranche ist leider gesetzlich nahezu komplett unreguliert», sagt sie. Studios müssen keine verbindlichen Hygienevorschriften einhalten. Immer wieder treten Fälle von Unverträglichkeiten, allergische Ekzeme oder Atembeschwerden bei Angestellten auf. Auch, weil manche Studios nicht sauber oder mit Billigprodukten arbeiten, die keine strengen Kontrollen durchlaufen haben. Dafür sind sie extrem günstig. «Eigentlich müsste man 1.50 Franken pro Minute verlangen, um mit einem Nagelstudio überleben zu können», sagt Steffi Brühlmann.

Viele Kundinnen interessiert das wenig. Warum 135 Franken für eine 90-minütige Gelmodellage bei einer gut ausgebildeten Nageldesignerin bezahlen, wenn sie im Billigstudio nur die Hälfte kostet? Wer die Leidtragenden dieser Entwicklung sind, wird oftmals ignoriert, selbst wenn sie einem gegenübersitzen. Die Deutschschweizer Nagelbar-Pionierin Shanty Vidal hat inzwischen all ihre Filialen verkauft, weil sie nicht beim Lohndumping mitspielen mag.

Von den Nagelstudios, die etwa das Arbeitsinspektorat des Kantons Aargau letztes Jahr überprüfte, zahlte jedes vierte missbräuchliche Löhne – elf von 33 Personen verdienten weniger als 3250 Franken, vier waren offiziell als «Praktikanten» angestellt zu Monatslöhnen zwischen 800 und 1700 Franken. Sanktionen gegen einzelne Firmen sind von Gesetzes wegen nicht möglich, einen Gesamtarbeitsvertrag mit ­verbindlichen Mindestlöhnen gibt es nicht. «Ein Grossteil dieser Studios ist in vietnamesischer Hand», sagt Brühlmann.

Am Anfang stand ein Hilfsprogramm für vietnamesische Flüchtlinge

Nicht, weil das Land eine spezielle Nageldesign-Tradition hätte. Der frühere Hollywoodstar Tippi Hedren, die Blondine aus Hitchcocks «Die Vögel», hatte Mitte der 1970er-Jahre den Grundstein dafür gelegt: Sie fand, Nageldesign sei die ideale Einstiegschance für Frauen, die vom Vietnamkrieg in die USA geflohen waren und schickte kurzerhand ihre eigene Maniküre als Lehrerin ins Flüchtlingslager in Kalifornien. Inzwischen ist daraus ein weltumspannendes Milliardengeschäft geworden. Vietnamesinnen und auch Vietnamesen verlassen dafür ihre Heimat. Auch einige der 39 jungen Menschen, die Ende Oktober tot in einem Lastwagenanhänger in der Nähe von London gefunden wurden, hatten in vietnamesischen Nagelstudios Arbeit suchen wollen.

Meist ist es in diesen gefragten Studios grell und wuselig, auf den Tischen stehen kleine Sparschweinchen, Becher mit Pinseln und Feilen, Plastikflaschen, die mit «Aceton» beschriftet sind. In manchen Salons kümmern sich zehn oder mehr Angestellte um die Kundschaft, darunter auch vietnamesische Männer, die Schweizer Hände pflegen. Man hat die Wahl zwischen Hunderten verschiedenen Farben und einem halben Dutzend Nagelformen. Sie heissen Mandel, Stiletto oder Mountain Peak und sind auf laminierten Karten abgebildet. Man tippt einfach auf die gewünschte Form und Farbe, und die Nageldesignerin weiss, was man von ihr möchte. Anders geht es meistens nicht, die Angestellten verstehen oft kein Deutsch und sprechen bestenfalls ein paar Brocken Englisch.

Bei dieser vietnamesischen Vorherrschaft ist es auffallend, dass ausgerechnet bei The Nail Bar, dem Schweizer Marktführer mit 147 Mitarbeitenden aus aller Welt, keine Vietnamesin arbeitet. «Leider ist es fast unmöglich, sie abzuwerben, was schade ist, denn viele sind extrem talentiert», sagt die Regionalmanagerin Josephine Markowitsch. «Ich vermute, dass sie sich sprachlich und kulturell in einem vietnamesischen Salon besser aufgehoben fühlen.» Die Geschichte von The Nail Bar begann 2010 mit einer Filiale in Lausanne – drei Jahre bevor der Nagelbarhype in der Deutschschweiz startete. Das Ehepaar Florence und Daniel Stumpe hatte sie eröffnet. Sie war damals noch als Kriminalanalystin bei Fedpol tätig und vermisste die unkomplizierten Walk-in-Nagelstudios, die sie von New York kannte, er arbeitete im Marketingbereich. Die Nachfrage stieg rasant, inzwischen betreiben sie 19 Filialen, vier davon in der Deutschschweiz.

Viele Kundinnen wollen ihre Nägel nicht irgendwem anvertrauen

Die jüngste Nail Bar unweit des Zürcher Bankenviertels sieht mit dem dunklen Boden in Holzoptik und den Lampen aus Gold edler aus als die grellen Billigsalons in Shoppingcentern oder Bahnhöfen. Die Mitarbeiterinnen tragen Schwarz und grüssen freundlich, die Frotteetüchlein sind Ton in Ton zum violetten Logo, es gibt Kaffee oder Mineral, und die Broschüre mit den verschiedenen Packages liest sich wie eine Cocktailkarte: «Super Woman», «2 weeks in Chicago» oder «Princess&Queen». Eine 30-Minuten-Maniküre mit normalem Lack kostet 39.90 Franken, die 40-Minuten-Pendant mit permanentem UV-Lack 69.90 Franken. «Das ist nicht superbillig, aber etwas, das sich viele einmal im Monat gönnen wollen», weiss Markowitsch.

Obwohl die Preise kaum höher liegen als bei Billigsalons, spürt auch The Nail Bar den Druck. Als sie die Filiale einer günstigeren Kette übernahm, sprangen viele von deren Kundinnen erst mal ab, weil die Maniküre auf einmal 60 Franken kostete und nicht wie vorher 50. «Auf Dauer kann man derart günstige Preise nicht anbieten, wenn man seine Mitarbeitenden anständig entlöhnen will», sagt Josephine Markowitsch. Immerhin: Viele Kundinnen seien wieder zurückgekommen zu ihrer persönlichen Naildesignerin. Nicht nur Haare sind zu einer emotionalen Angelegenheit geworden, sondern eben auch Nägel.



