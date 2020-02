Migros sorgt für Unruhe in der Kultur

450'000 Franken für drei Theater- und Tanzgruppen, gut 180'000 Franken für den Schauspielnachwuchs, rund 200'000 Franken für Instrumental-Musiker: Solche Mitteilungen verschickte die Migros in den letzten Jahren fast jeden Monat. Und alle freuten sich: Die Künstler über den für sie oftmals überlebenswichtigen Zustupf – und die Migros, die sich als grosszügige Förderin zeigen konnte. Doch seit einigen Monaten ist alles anders.

1. Was ist passiert?

Im Winter 2018 schloss der Migros-Genossenschaftsbund (MGB) im Waadtland eine Künstlerresidenz, die er seit 1994 betrieb. Das stiess auf Unverständnis unter Kulturschaffenden. Auf Facebook gab es gar einen Shitstorm. Zeitgleich mit der Schliessung machte die Migros publik, dass sie bereits im Frühjahr 2017 eine Strategieüberprüfung lanciert hatte und «sämtliche kulturellen Aktivitäten der Direktion Kultur und Soziales MGB systematisch hinterfragt». Das weckte die Sorge, dass die Migros ihre Kulturförderung radikal umbaut und ihre Gelder für die schönen Künste zukünftig ins Marketing investiert. Nicht zuletzt, weil die Migros im Januar 2018 mit «Fast Forward» ein Reorganisationsprojekt initiiert hat – zwecks Steigerung des Gewinns, der als zu gering erachtet wurde. Und weil die Migros fast anderthalb Jahre lang nicht sagen wollte oder konnte, wie sie ihre Kulturförderung neu ausrichten will. Eine Medienmitteilung von Anfang Februar, die Aufschluss hätte geben sollen, ist weitgehend unverständlich. Nach Recherchen dieser Zeitung zeigt sich, welche Projekte die Migros beendet.

Wird weitergeführt: Migros Museum für Gegenwartskunst, hier Pipilotti Rists Installation «Show a Leg» im September 2018 (Foto: Ennio Leanza/ Keystone)

2. Was geht mich das als Migros-Kunde an?

Die Migros investiert ein Prozent ihres Umsatzes in Kultur und Soziales. Also auch von Ihren Einkäufen. Das sogenannte Kulturprozent wurde 1957 noch von Gottlieb Duttweiler in den Statuten verankert. Neben den Eigenmarken, welche grösstenteils selbst hergestellt werden, ist das Kulturprozent damit das zweite Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich die Migros von ihren Konkurrenten Aldi, Lidl und Coop unterscheidet. Seit der Verankerung des Kulturprozentes in den Statuten hat die Migros 4,7 Milliarden in Kultur und Soziales investiert. Allein 2018 waren es 120 Millionen, die an kulturelle und soziale Projekte gingen.

3. Wo geht das Geld hin?

Das meiste Geld fliesst in die Klubschulen: 2018 waren es 52 Prozent des Budgets oder insgesamt rund 62 Millionen Franken. An die Kultur im engeren Sinne gehen nur 30 Millionen Franken, was etwas mehr als 25 Prozent aller Kulturprozent-Gelder entspricht. Sie werden von den zehn regionalen Genossenschaften und der Direktion Kultur und Soziales des MGB in Kultur investiert, etwa ins Migros-Museum für Gegenwartskunst in Zürich, das Popfestival M4Music, das Tanzfestival Steps und die Konzertreihe Migros-Kulturprozent-Classics.

Mit den Talentwettbewerben hört man auf, mit dem Tanzfestival Steps macht die Migros weiter: «Minus 16» von Ohad Naharin im Rahmen von Steps (Foto: Eddy Risch, Keystone)

4. Und mit all dem hört die Migros jetzt auf?

Nein, die regionalen Genossenschaften können weiterhin selbst über ihre Kulturgelder verfügen. Und die vier grossen Projekte der Direktion Kultur und Soziales – das Museum, die beiden Festivals und die klassischen Konzerte – werden weitergeführt. Die Direktion will aber mehrere Projekte beenden – und deren Gelder neu investieren. So hört die Migros nach fünfzig Jahren mit ihren Talentwettbewerben auf, die es in fast allen Gattungen gab: Die Gewinner dieser Wettbewerbe erhielten 14'400 Franken, mit denen sie ein Jahr lang etwa ihr Schauspielstudium finanzieren konnten.

Damit hört die Migros auf:

Im vierten Stock des Migros-Sitzes am Limmatplatz befindet sich das Theater im Hochhaus – wird auf Ende Juni geschlossen (Foto: Christian Beutler/ Keystone). Talentwettbewerbe: Seit 1969 führte ­Migros- Kulturprozent jedes Jahr Wettbewerbe für Studierende durch. Die Gewinner erhielten einen Studienpreis in Höhe von 14 400 Franken, also ein Stipendium für ihre Ausbildung. Zuletzt gab es diese Preise für Bewegungstheater, Schauspiel, Tanz, klassischen Gesang und Instrumentalmusik. Ausserdem wurde ein Kammermusik-Wettbewerb durchgeführt: Neben dem Preis von 10 000 Franken übernahm das Kulturprozent zu zwei Dritteln die Gagen des Siegerensembles während dreier Jahre; zusätzlich vergeben wurde ein Publikumspreis in der Höhe von 3000 Franken. Gesamthaft investierte Migros-Kulturprozent so rund 700 000 Franken pro Jahr. Die Wettbewerbe werden auf Ende 2022 eingestellt.

Prairie: Mit insgesamt 450'000 Franken wurden seit 2011 drei Theater- und Tanzcompagnien während dreier Jahre mit je 50'000 Franken jährlich unterstützt. Prairie wird auf Mitte 2021 eingestellt.

Theater im Hochhaus: Die Kleinkunstbühne im Migros-Hochhaus am Limmatplatz zeigte seit 1984 neue Produktionen. Letzte Aufführung im Juni 2020. Jährlicher Aufwand circa 150'000 Franken.

Zusammenarbeit Kleintheater: Das Kulturprozent übernahm seit 1995 Abendgagen von Künstlern, deren Programmierung für Kleintheater zu riskant waren. Berücksichtigt wurden 20 bis 25 Theater mit jährlich je 4000 bis 4500 Franken. Gesamtaufwand pro Jahr: rund 100'000 Franken. Wird auf Ende 2020 eingestellt.

Try outs für Kinder- und Jugendtheater: Migros unterstützte seit 2007 Theater, die Inszenierungen für Kinder und Jugendliche aus anderen Regionen der Schweiz zeigten. Aufwand jährlich circa 100'000 Franken. Wird auf Ende 2020 eingestellt.

Watch & Talk: Gesprächsformat an Schweizer Theaterfestivals. Eingeladen waren seit 2010 Künstlerinnen und Kuratoren aus der ganzen Welt zwecks Austausch und Vernetzung. Wird 2020 letztmals durchgeführt. Aufwand jährlich circa 80'000 Franken.

L’Arc in Romainmôtier: Seit 1998 konnten Kunstschaffende während maximal eines Monats in der Residenz im Waadtland an ihren Projekten arbeiten. Das Arc wurde auf Ende 2018 geschlossen. Aufwand jährlich circa 200 000 Franken.

Konzertvermittlung: Konzertveranstalter wurden seit 1986 unterstützt, wenn sie Sänger und Musikerinnen engagierten, die zweimal einen Studienpreis von der Migros erhalten hatten. Wird auf Ende 2022 eingestellt.

Premio: Nachwuchspreis für Tanz und Theater, der 2000 vom Kulturprozent mitbegründet wurde. Auf Ende 2020 gibt Migros die Geschäftsleitung ab, beteiligt sich aber weiter finanziell. Insgesamt waren es 135 000 Franken, die Migros zuletzt zusammen mit Pro Helvetia und der Ernst-Göhner-Stiftung in Premio investierte. (atob)

5. Was bedeutet das für den künstlerischen Nachwuchs?

Angehörige der Kunsthochschulen zeigen sich geschockt, ein Professor spricht von einem «Schlag». In den offiziellen Stellungnahmen geben sich die Hochschulen diplomatisch: «Der Wechsel von Personen- zu Projektförderung kann einen Verlust an Nachhaltigkeit, dafür einen Gewinn an Vielfalt bedeuten», schreibt die Zürcher Hochschule der Künste. Die ZHdK zeigt sich optimistisch, dass keine Lücken bei den Stipendien entstehen. Die Hochschule der Künste Bern führt noch Gespräche, um gemeinsam über neue Formate einer Förderung des Schauspielnachwuchses nachzudenken. Und die Tessiner Accademia Teatro Dimitri, an der in den letzten zehn Jahren rund vierzig Studierende ein Migros-Stipendium erhalten haben, versuchen «Lösungen für und mit unseren Studenten zu suchen». Einfach wird das nicht, gibt es doch nur wenige private Stiftungen, die das sogenannte Bewegungstheater fördern, das die Dimitri-Schule lehrt.

Steht vor schwierigen Zeiten: Dimitris Theaterschule in Verscio, hier ein Student im Maskenatelier. (Foto: Gaetan Bally/ Keystone)

6. Kann die Migros nicht machen, was sie will?

Eigentlich schon, aber die Migros hat über Jahrzehnte intensive Arbeitsbeziehungen mit staatlichen Kulturförderern gepflegt. Dadurch sind Verantwortlichkeiten gegenüber dem Staat und seinen Institutionen entstanden. Diesen will die Migros «ein verlässlicher Partner bleiben» (lesen Sie hier das Interview mit der Migros-Kultur-Chefin Hedy Graber). Die Informationen, die etwa das Bundesamt für Kultur vorgängig erhielt, entsprechen – so das BAK – «den Angaben in der Medienmitteilung». Doch die ist äusserst vage, wenn es um die zukünftige Migros-Förderung geht.

7. Wo will die Migros das eingesparte Geld investieren?

Statt in viele Fördergefässe und in einzelne Sparten wie Theater, Film und Musik will die Migros spartenübergreifend fördern und zukünftig nur noch in zwei Bereiche investieren: Zum einen in die «Ideation», also in alles, was es braucht, um ein Projekt produk-­tionsreif zu machen. Und in die «Diffusion», also in Massnahmen, um die Kunst – etwa ein Theaterprojekt – an die Leute zu bringen. Das konkrete Projekt, das die «Ideation» vorbereitet, soll durch Staatsgelder gefördert werden.

8. Ist das eine gute Strategie?

Eine Beurteilung wird erst möglich sein, wenn klar ist, welche Ideen und Projekte die Migros tatsächlich neu fördert. Und ob die staatlichen Stellen die entwickelten Ideen und Konzepte fördern (können). Zurzeit ist nur klar, womit die Migros aufhört. Und diese Liste ist überraschend lang. Aufgeworfen ist nicht zuletzt die Frage, warum die Migros so lange braucht, um ihre Förderung neu auszurichten – und warum sie dabei so viel Wut, Sorge und Unsicherheit in Kauf nimmt.



