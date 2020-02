Nationalbank sahnt dank US-Aktien ab

Anfang Jahr die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch eine US-Drohne, jetzt die Coronavirus-Epidemie in China: Die Anleger flüchten wieder in den «sicheren Hafen». Dazu kommt, dass schwache ­Konjunkturdaten den Euro zusätzlich belasten. So ist der Franken seit Anfang Jahr um 2,3 Prozent gegenüber dem Euro gestiegen. Vor einem Jahr kostete ein Euro 1.14 Franken, heute nur noch 1.06. Unsere Währung ist so stark wie nie mehr seit Juli 2015.

Was tut die Nationalbank (SNB) dagegen? Sie äussert sich nicht dazu, ob sie die Frankenstärke mit Devisenkäufen bekämpft. Einen Hinweis gibt aber das Wachstum der Sichtgut­haben, welche die Geschäftsbanken bei der SNB halten. Denn sobald diese Fremdwährungen kauft, schreibt sie den Gegenwert in Franken auf dem Girokonto der jeweiligen Bank gut.

Seit Anfang Januar steigen die Sichtguthaben Woche für Woche leicht an, bisher um ­total 5,5 Milliarden Franken – ein zuverlässiges Indiz für Devisenkäufe der Nationalbank. Davor waren die Sichtguthaben seit Mitte September kontinuierlich zurückgegangen.

Die wachsenden Devisen­reserven müssen investiert ­werden, zum grössten Teil in Staatsanleihen. Aber mittler­weile steckt bereits jeder fünfte Franken der Devisenreserven in Aktien. Weil die Nationalbank ihre Aktien-Engagements der US-Börsenaufsicht SEC melden muss, kennt man die Zusammensetzung ihres Portefeuilles in den USA genau.

Ende letzten Jahres hatte sie 97,5 Milliarden Franken in US-Firmen investiert, 20 Milliarden oder 25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Apple-Aktien sind heute 1,7 Milliarden mehr wert

Apple ist nach wie vor die grösste Position, ihr Wert stieg 2019 um satte 1,7 auf 4,2 Milliarden Franken. Der Wert der Microsoft-Beteiligung stieg um 1,2 auf 3,6 Milliarden Franken. Auch die Beteiligungen an Mastercard, Facebook und Disney ­gewannen letztes Jahr um die 50 Prozent an Wert.

Die starken Zuwächse sind auf den Börsenboom zurückzuführen, nicht auf Zukäufe. Denn die Nationalbank hat vor allem im vierten Quartal und besonders bei den grossen Beteiligungen Positionen abgebaut, also Gewinne mitgenommen. So verkaufte sie rund 10 Prozent der Aktien von Apple, Unitedhealth und Cisco und mehr als 5 Prozent von Johnson & Johnson, Visa, Mastercard, Intel, Merck, Home Depot und Pfizer.

Überdurchschnittlich Positionen abgebaut hat die Nationalbank auch bei mehreren Waffenproduzenten: Raytheon um 15 Prozent, L3 Harris um 11 und Huntington um 8 Prozent. Das kann, muss aber nicht mit der zunehmenden Kritik aus der Politik zu tun haben.

Stark ausgebaut hat die SNB dagegen ihre Beteiligungen an Alibaba (+53 Prozent) und Disney (+18 Prozent). Ohne die Verkäufe im vierten Quartal hätte das Engagement der National­bank im US-Aktienmarkt die 100-Milliarden-Grenze überschritten.

Eine zunehmende Frankenstärke brächte Nationalbank-Präsident Thomas Jordan in ein Dilemma. Nähert sich der Eurokurs weiter der Marke 1 ­Franken, bekommen Exportwirtschaft und Tourismus Probleme; interveniert die Nationalbank dagegen mit verstärkten Devisenkäufen, läuft sie Gefahr, von den USA als Währungsmanipulator gebrandmarkt zu werden.

Nationalbank steht bereits unter Beobachtung

Im Januar setzte das US-Finanzministerium die Schweiz wieder auf die Liste potenziell unfairer Währungsmanipulatoren. Die Schweiz erfüllt aktuell zwei der drei von den Amerikanern dazu definierten Kriterien. Beide drehen sich um die Aussenhan­delsüberschüsse. Das dritte ­Kriterium ist erfüllt, wenn die SNB massiv an den Devisenmärkten interveniert, um den Franken zu schwächen.

Die aktuelle Frankenstärke könnte deshalb nicht nur auf die Coronavirus-Epidemie zurückzuführen sein: Nachdem die Schweiz wieder auf der US-­Beobachtungsliste steht, testen die Märkte den Widerstand der Nationalbank.

Ausser Devisenkäufen bliebe der Nationalbank als Waffe gegen die Frankenstärke nur eine weitere Senkung der bereits rekordtiefen Negativzinsen. Dies ist zwar machbar, aber politisch nicht willkommen.



