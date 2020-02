Das Licht am Ende des Tunnels, wissenschaftlich erklärt

Durch einen Tunnel fährt er auf ein starkes Licht zu. Dort sind auch andere Leute, die er aber nicht erkennen kann. Dann landet er in einer kristallenen Stadt, durch sie hindurch schlängelt sich ein Fluss mit wunderbar klarem Wasser. Wunderschöne Menschen laufen umher und singen wunderschöne Lieder, ihm kommen die Tränen. Aber dann entscheidet Gott, dass seine Zeit noch nicht reif ist – und der Mann kehrt auf die andere Seite des Lebens zurück. Dort spürt er, wie jemand stark auf seinen Brustkorb drückt. Er sieht einen Mann in blauer Arztkleidung. Und von irgendwoher hört er eine Stimme: «Schockt den Patienten!»

Der Mann, der dieses Erlebnis schildert, ist der Star-Patient der sogenannten Aware-Studie, der wohl grössten und aufwendigsten Untersuchung zum Thema Nahtoderfahrung. Der US-amerikanische Psychiater Raymond Moody prägte in den 1970er-Jahren den Begriff als eine «bewusste Wahrnehmungserfahrung, die während eines Ereignisses stattfindet, in dem eine Person sehr leicht sterben oder getötet werden könnte, aber dennoch überlebt».

Moody stellte auch gleich eine Liste zusammen mit Dingen, die diese «bewusste Wahrnehmungserfahrung» sein können. So hören einige Menschen während einer Nahtoderfahrung, also auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, bestimmte Geräusche, oft ein Surren oder Klingeln, andere wollen eine Art Tunnel mit einem hellen Ausgang gesehen haben. Wieder andere fühlen sich extrem entspannt, schmerzbefreit und friedlich. Ein paar treffen auch andere Menschen oder steigen in den Himmel auf. Immer wieder beschreiben Patienten sogenannte «ausserkörperliche Erfahrungen», bei denen der Sterbende die Umwelt um sich herum zwar wahrnimmt, dabei aber empfindet, er habe seinen eigenen Körper verlassen und schwebe im Raum.

Wunsch nach einem friedlichen Ende ohne Schmerz und Qual

Psychiater Moody kam auf diese Liste, nachdem er etwa 150 Menschen befragt hatte, wie das so sei: dem Tod nahe zu sein. Er wollte nichts weniger als eine Antwort auf die Frage aller Fragen zu finden: Was genau ist eigentlich der Tod? Und wie fühlt er sich an? Bei seinen Untersuchungen legte Moody keinen allzu grossen Wert auf ­Statistik, was ihn aber nicht davon abhielt, seine Ergebnisse 1975 in einem Buch mit dem schönen Titel «Life after Life» zu veröffentlichen. Und trotz wissenschaftlicher Ungenauigkeiten schaffte er es damit, das Thema Nahtoderfahrung gleich auf zwei grosse Bühnen zu heben.

Die erste grosse Bühne war die der Wissenschaft. Fortan – so schien es – zeigten sich Forscher diverser Disziplinen interessiert an dem Thema. Bis zum Jahr 2005 sollten schliesslich, wie man im «Handbook of Near-Death Experiences» nachlesen kann, etwa 600 wissenschaftliche Aufsätze dazu erscheinen. In ihnen analysieren die beteiligten Forscher etwa 3500 Nahtodberichte.

«Proof of Heaven» stand über Monate auf der «New York Times»-Bestsellerliste für Nonfiction.

Die zweite, bei diesem Thema mindestens so wichtige Bühne ist die der Popkultur. Seit jeher begeistern sich zahlreiche Buchautoren und TV-Programmdirektoren für die Schwelle ins Jenseits. Nicht immer geht es dabei wissenschaftlich fundiert zu. Licht am Ende des Tunnels, ausserkörperliche Erfahrungen und schöne umherlaufende Menschen – das klingt sehr nach dem, wie sich viele Menschen den Weg in den Tod vorstellen und auch wünschen. Es ist der Wunsch nach einem friedlichen Ende ohne Schmerz und Qual, einem Ende, nach dem etwas Neues, Schönes und auch Spannendes beginnt. Hauptsache, etwas und nicht nichts. Und viele jener Menschen, die eine solche Nahtoderfahrung beschreiben, sehen in ihren Erlebnissen die ultimative Antwort auf eine weitere grosse Frage der Menschheit: «Ja, es gibt Gott», sagen sie, «es gibt ein Jenseits!»

Heavenly Tourism (deutsch: himmlischer Tourismus) wird gar als eigenes Buchgenre gehandelt, nicht immer mit vollem Ernst. Besonders erfolgreich sind dabei allerdings vor allem jene Himmelsberichte, die von Wissenschaftlern stammen. 2012 veröffentlichte etwa der Neurochirurg Alexander Eben das Buch «Proof of Heaven», dessen deutsche Übersetzung mit «Blick in die Ewigkeit» etwas zurückhaltender betitelt ist. Eben schildert darin seine persönliche Nahtoderfahrung, ausgelöst durch eine bakterielle Hirnhautentzündung, die ihn ins Koma brachte. Auf seinem Weg in Richtung Tod will er das Jenseits betreten haben, mehr noch, er habe Gott getroffen. Man mag diese Schilderungen für Hokuspokus halten und vermuten, dass ein solches Buch schnell auf dem Flohmarkt in der Wühlkiste landet. Doch es kam anders: «Proof of Heaven» stand über Monate auf der «New York Times»-Bestsellerliste für Nonfiction.

Menschen sterben nicht im Labor

Auch wegen solcher Bestseller sieht sich die evidenzbasierte Wissenschaft immer mehr mit der Frage konfrontiert: Was soll man seriös antworten, wenn Menschen nach den letzten Dingen beim Sterben fragen? Denn es liegt nun mal in der Natur der Wissenschaft, dass sie niemals wird beweisen können, dass es keinen Gott und kein Jenseits gibt. Was sie aber kann: erforschen, wie sich die Erfahrungs­berichte der Menschen, die sich übrigens auffällig häufig ähnlich sind, erklären lassen.

Das Problem ist, dass eine seriöse Forschung zu diesem Thema extrem schwierig ist. Denn Menschen, die dabei sind, die Schwelle zum Tod zu überschreiten, tun dies in aller Regel nicht im Labor unter kontrollierten Bedingungen, sondern eher im Strassengraben oder auf der Intensivstation.

Von den Patienten, die überlebten, waren viele nicht fit genug für die intensiven Befragungen oder konnten sich schlicht nicht an Todesszenen erinnern.

Dennoch gibt es mittlerweile einige Erkenntnisse. Etwa die, dass Nahtoderfahrungen gar nicht so selten sind, wie es den Anschein haben mag. Vor einem Jahr veröffentlichten zwei Mediziner der Uniklinik Kopenhagen die Ergebnisse einer Studie, für die sie 1034 Personen aus 35 Ländern zu Nahtoderfahrungen befragt hatten. 289 von ihnen gaben an, schon einmal eine solche erlebt zu haben. Diesen Menschen legten die Wissenschaftler die Near-Death Experience Scale vor – einen Fragebogen, den der US-Psychiater Bruce Greyson Anfang der 1980er-Jahre entwickelt hatte, um Nahtoderfahrungen etwas genauer einstufen zu können. 106 Teilnehmer erreichten sieben oder mehr von 32 möglichen Punkten und überschritten damit die von Greyson einst festgelegte Grenze: Jeder zehnte Studienteilnehmer hatte der Skala zufolge tatsächlich eine Nahtoderfahrung gehabt. Die Ergebnisse bestätigten frühere Studien, die auf ähnliche Werte kamen, ihre Ausgangsstichproben allerdings oftmals beschränkten, etwa auf Patienten mit einem Herzstillstand.

So war es auch in der grössten bisher durchgeführten Studie zum Thema, der Aware-Studie – ein Versuch, wissenschaftliche Erklärungen für die Nahtodschilderungen zu finden. Hierfür schlossen sich 15 Kliniken aus den USA, Grossbritannien und Österreich zusammen und protokollierten vier Jahre lang den Verlauf von insgesamt 2060 Patienten mit Herzstillstand. Viele Studienteilnehmer verstarben, ohne dass man sie hätte befragen können. Und von jenen Patienten, die überlebten, waren viele nicht fit genug für die intensiven Befragungen oder konnten sich schlicht nicht an Todesszenen erinnern.

Bei Sauerstoffmangel schaltet sich der Energiesparmodus ein

Übrig blieb ein einziger Patient, er wurde zum Star der Studie, und dieser schilderte schliesslich die eingangs erwähnte Szene. Tatsächlich schien er, das ergab der Abgleich seines Berichts mit dem ­Behandlungsprotokoll, etwa drei Minuten seiner eigenen Wiederbelebung mitbekommen zu haben. Und das, obwohl er nicht bei Bewusstsein gewesen zu sein schien. Zu diesen Erinnerungen mischten sich dann anscheinend Eindrücke, die im Gehirn des Patienten entstanden waren.

Ein gängiger Erklärungsversuch für die Schilderungen von Nahtodpatienten ist nämlich eine überhöhte neuronale Aktivität in verschiedenen Hirnregionen. Das berühmte Tunnelerlebnis etwa könnte aufkommen, weil es im Gehirn mehr Zellen für den mittleren Sehbereich gibt. Durch willkürliches Neuronenfeuer könnte so eine Art Tunnelmuster entstehen: innen mehr, aussen weniger. Die «ausserkörperliche Erfahrung» wiederum liesse sich mit einer Hyperaktivität im temporoparietalen Übergang erklären, also in jenem Teil des Gehirns, der wesentlich für das Selbstkonzept des Menschen mitverantwortlich ist. Die Visionen und Erinnerungen in den späteren Stadien entstehen durch Überaktivität in den Temporallappen, die Emotionen aus einer Flut von Endorphinen, die auch durch Sauerstoffmangel ausgelöst wird.

Susan Blackmore, Professorin für Psychologie an der Universität von Plymouth, sieht besonders im Sauerstoffmangel, wie er etwa durch einen Herzstillstand entsteht, einen Erklärungsansatz. Denn wenn das Gehirn kein Blut und damit auch keinen Sauerstoff mehr bekommt, schaltet es binnen Sekunden in eine Art Energiesparmodus. Zwar können die Zellen so einige Minuten überleben, doch wenn auch die letzten Ressourcen aufgebraucht sind, fällt die Spannung zwischen den Nervenzellen in sich zusammen.

Im EEG zur Messung der Hirnaktivität kann man das als Welle beobachten, die sich über das Gehirn hinweg ausbreitet. Forscher haben das zunächst bei Ratten und Katzen beobachtet, später bei Affen. 2018 gelang es einem Team der Berliner Charité, die Welle auch bei Patienten zu messen. Noch aber herrscht Unklarheit, ob es sich hierbei um ein letztes Aufbäumen des sterbenden Gehirns handelt, also um jenes Neuronenfeuer, das die geschilderten Erlebnisse erklären könnte.



