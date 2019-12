Optimismus beim Eintritt in die Zwanzigerjahre

Ob am Mittwoch ein neues Jahrzehnt beginnt, ist umstritten. Geht man von unserer Zeitrechnung aus, welche die Jahre in «vor» und «nach Christus» teilt, beginnt das neue Jahrzehnt erst am 1. Januar 2021. Denn es gab nie ein Jahr 0. Aber wenn man von den Sechzigerjahren spricht, meint man die Jahre 1960 bis 1969. Also gehe ich mal davon aus, dass wir am ­Mittwoch in die Zwanzigerjahre des 21. Jahr­hunderts starten werden.

Im 20. Jahrhundert hiessen sie die Goldenen Zwanziger. Es war die Zeit des grossen Wirtschaftsaufschwungs nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, eine Blütezeit der Kultur und der Wissenschaft. Die «Roaring Twenties» und «Les ­années folles» endeten dann allerdings abrupt. Sie wurden abgelöst von der Weltwirtschaftskrise, die schliesslich zum Zweiten Weltkrieg führte.

Goldene Zwanziger ­erwartet heute kaum ­jemand. Stattdessen herrscht Pessimismus. In vielerlei Hinsicht war die Welt noch nie besser als heute. Die Menschen ­leben friedlicher, sicherer, länger und gesünder als jemals zuvor, auch in den armen Ländern. Der enorme Fortschritt ist zu einem guten Teil das Ergebnis der modernen Wissenschaft und der ­liberalen Demokratie. Und doch herrscht ­gemäss Umfragen nirgendwo eine so pessimis­tische Sicht auf die Zukunft wie im Westen, wo diese Entwicklung angestossen ­wurde: Klimawandel, Überbevölkerung, Umweltzerstörung, ­Ungleichheit, Populismus, Migration, Roboter, die uns die Arbeit wegnehmen. Bei einer ganzen Generation von Schülern geht die Angst um, sie hätten ­keine Zukunft mehr. Was wird das mit dieser ­Generation anrichten?

Pessimismus steht hoch im Kurs. «Wie kommen wir bloss dazu, mit nichts als Verbesserungen hinter uns, vor uns nichts als Verschlechterungen zu erwarten?», fragte der britische Historiker Thomas Babington Macaulay schon vor 150 Jahren.

Die berechtigten Sorgen über die Probleme unserer Zeit sollten uns nicht zu Pessimisten ­machen. Die spektakulären Verbesserungen ­verdanken wir dem Einfallsreichtum und den ­Anstrengungen unserer Vorfahren, die daran glaubten, dass die Probleme der Menschheit ­lösbar sind. Wir wissen, dass es möglich ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil die Menschheit dies in der Vergangenheit immer wieder getan hat.